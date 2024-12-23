Финансирование будет производиться за счет сбора с авиабилетов. Планируется обновление 56 аэропортов, строительство терминалов и закупка современного оборудования.

Ремонт аэропортов в России, кажется, выходит на новый уровень. Уже с 2025 года заработает специальный фонд реконструкции аэродромной сети, который будет финансировать обновление инфраструктуры. Министр транспорта Роман Старовойт заявил, что это серьезный шаг к улучшению транспортной доступности и качеству сервиса для пассажиров.

Интересный момент: фонд будут наполнять за счет небольшого сбора — 150 рублей с каждого авиабилета. Эти деньги направят на реконструкцию 56 аэропортов до 2030 года, а еще на покупку современного аэронавигационного оборудования.

Речь идет не только о ремонте взлетно-посадочных полос, но и о строительстве новых терминалов. Причем в дело вступает схема государственно-частного партнерства — чтобы разгрузить бюджет и привлечь дополнительные средства.

По словам Старовойта, финансирование заложено не только на ближайшие три года, но и на весь период реализации проекта. Это даст устойчивость и плавность развития инфраструктуры. Немаловажно и то, что риски сведены к минимуму.