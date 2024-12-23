BAE Systems завершила тестирование уникального беспилотника PHASA-35. Этот лёгкий, но мощный псевдоспутник предназначен для разведки, наблюдения и связи. В ходе испытаний аппарат провёл сутки в стратосфере, доказав свою готовность к долгосрочным миссиям. Серийное производство запланировано на 2026 год, а новая версия устройства получит улучшенные солнечные батареи и аккумуляторы.

BAE Systems завершила испытания инновационного беспилотного аппарата PHASA-35, созданного в сотрудничестве с компанией Prismatic. Тесты показали, что модель готова к серийному производству, старт которого намечен на 2026 год.

PHASA-35 — это беспилотник нового поколения весом всего 150 кг с размахом крыльев 35 метров. Несмотря на лёгкость конструкции, он может перевозить полезную нагрузку до 15 кг. Аппарат позиционируется как псевдоспутник, предназначенный для задач наблюдения и разведки.

Во время тестов PHASA-35 доказал свою надёжность. Он провёл 24 часа на высоте более 20 км, успешно преодолев сложные условия стратосферы. Через два дня после посадки аппарат был снова готов к полёту.

Запуск состоялся из Космического порта Америка в Нью-Мексико, а маршрут пролегал над полигоном Уайт-Сэндс — идеальным местом для тестирования авиационной техники.

В Великобритании уже разрабатывают улучшенную модификацию PHASA-35. Она получит солнечные накопители повышенной мощности и более ёмкие батареи.