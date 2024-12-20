Автозавод АГР в Санкт-Петербурге оспаривает начисленные таможней дополнительные сборы за импорт деталей для автомобилей Hyundai и Kia. Сумма конфликта достигает почти 500 миллионов рублей. Таможня считает, что лицензионные платежи за товарные знаки должны включаться в стоимость деталей. Несмотря на проигрыш в суде первой инстанции, АГР подал апелляцию и намерен бороться до конца.

Петербургский автозавод АГР вовсю ведет разбирательства с местной таможней из-за солидного счёта за импорт автокомпонентов для Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio. Сумма спора подбирается к полумиллиарду рублей.

Компания уже подала апелляцию на вердикт Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который неожиданно принял сторону таможни. Всё из-за того, что чиновники решили включить лицензионные сборы за использование таких товарных знаков, как Hyundai, Accent и Solaris, в таможенную стоимость деталей.

Таможенники настаивают: раз выплаты были, значит, надо доплачивать. Hyundai Motor Company сообщила, что за второе полугодие 2020 года такие сборы составили $15,4 млн, а за первое полугодие 2021 года — $14,5 млн. Эти цифры и легли в основу пересчёта таможенных пошлин.

В мае 2023 года проверка выяснила, что АГР будто бы не доплатил 397,4 млн рублей. В придачу накинули пеню в 96,2 млн рублей. Завод, естественно, решил не сдаваться без боя и в марте 2024 года обратился в суд с требованием признать претензии таможни незаконными. Но Фемида оказалась на стороне госорганов.

После первой неудачи АГР подал апелляцию. Рассмотрение жалобы пока ещё впереди.