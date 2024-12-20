Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с жесткой критикой в адрес иноагентов, заявив, что их деятельность будет ограничена новыми законами. Госдума приняла закон, обязывающий иноагентов хранить доходы на специальных счетах, доступ к которым возможен только после исключения из реестра Минюста. Матвиенко подчеркнула, что иноагенты, получившие возможности в России, теперь работают против страны, и власти намерены ужесточить контроль над их действиями.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, вновь не обошлась без резких заявлений по поводу иноагентов. В её речи прозвучала необходимость усилить контроль над их деятельностью, а самих «предателей» России она призвала «поставить на место». На пленарном заседании она заявила, что законодательство будет ужесточено, а иноагентам придется туго.

Она отметила, что общество единодушно осуждает тех, кто, получив в России образование и все возможные льготы, теперь работает против своей родины, служа интересам иностранных сил. Матвиенко заявила, что такие лица больше не смогут свободно распоряжаться доходами от своей деятельности, а Совет Федерации продолжит бороться с вредоносной деятельностью таких «предателей».

Совсем недавно, 17 декабря, Госдума приняла новый закон, обязывающий иноагентов хранить свои доходы на специальных счетах. Под этот закон попадают деньги от интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости и аренды. Доступ к этим средствам будет ограничен, а снять деньги можно будет только после исключения из реестра Минюста. В случае судебных решений эти средства могут быть направлены в бюджет для покрытия долгов.

Однако этот закон вызвал недовольство среди юристов. Многие из них сомневаются в его соответствии с Конституцией России, в частности, с правом на частную собственность. Ведь имущество можно изымать только по решению суда, а тут, похоже, идет речь о полном доступе к активам без суда.

На данный момент реестр Минюста включает 895 физических и юридических лиц, признанных иноагентами.