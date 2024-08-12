Google сворачивает свою рекламную деятельность в России, оставляя блогеров и издателей без привычных доходов.

Российские контент-мейкеры и владельцы веб-ресурсов больше не смогут зарабатывать с помощью Google AdSense, так как компания полностью блокирует их учетные записи. Данное решение продиктовано желанием Google избежать обвинений в поддержке российских создателей контента. Многие вебмастера и разработчики приложений ещё в 2022 году отказались от использования AdSense или перенесли свои учетные записи в другие страны, где у них есть зарегистрированные юридические лица, чтобы продолжить работу с сервисом.

12 августа Google уведомила российских владельцев YouTube-каналов, веб-ресурсов и мобильных приложений о том, что платформа AdSense больше не будет доступна в России. Компания также пообещала осуществить выплату оставшихся средств за июль в период с 21 по 26 августа.

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После начала конфликта на Украине Google постепенно вводила ограничения на свои рекламные сервисы для России. Сначала был остановлен показ рекламы на территории РФ, затем была заблокирована возможность создания новых аккаунтов и размещения рекламы для российских рекламодателей. Несмотря на это, существующие аккаунты продолжали работать, и пользователи могли вывести средства, если их банк не подпадал под санкции.

Генеральный директор агентства JAMI LUP Юлия Долгова считает, что Google пытается дистанцироваться от возможных обвинений в финансировании российских блогеров. Она также отметила, что пользователи из России, прибегая к использованию VPN, продолжают смотреть YouTube через серверы других стран, где AdSense функционирует без ограничений. В результате реклама снова становится видимой, и блогеры могут получать доходы. Однако, по мнению Анны Планиной, директора по цифровым технологиям компании NMi Group, значительный доход от AdSense могли получать только те блогеры, у которых была большая аудитория. Для большинства других создателей контента доходы с этой платформы были незначительными, особенно по сравнению с прямыми рекламными интеграциями, такими как встроенные ролики, созданные рекламодателями. Кирилл Борисов, генеральный директор Telega.in, добавил, что для блогеров, работающих с партнёрскими сетями, эти сети часто помогали решить вопросы с выводом средств, что упрощало взаимодействие с AdSense.





Крупные российские новостные сайты удалили код AdSense ещё весной 2022 года, когда на российском сегменте интернета начали массово появляться рекламные объявления в поддержку Украины, запускаемые с зарубежных аккаунтов. Анна Доскач, генеральный директор setka.media, уточняет, что окончательно это произошло в апреле 2022 года, после того как Роскомнадзор запретил рекламу сервисов Google. Даже без этих ограничений монетизация иностранного трафика через AdSense была бы затруднительной и малоприбыльной, так как доля зарубежных посетителей новостных сайтов редко превышает 7-10%. Поэтому многие издатели заменили Google AdSense на другие рекламные сети, такие как «Яндекс», способные охватить международную аудиторию.

Тем издателям, для которых AdSense был важным источником дохода, уже в 2022 году пришлось переходить на зарубежные учетные записи. Ян Янкелойць, директор по развитию бизнеса Overmobile, объясняет, что технически проблем с выводом средств в иностранные банки не возникало, однако «российский след» аккаунта создавал множество сложностей — частые проверки документов, подтверждающих адрес компании, и высокий риск блокировки. Чтобы создать иностранный аккаунт AdSense, необходимо зарегистрировать юридическое лицо в другой стране, а Google может запросить дополнительные документы для подтверждения адреса регистрации.