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Вышли обзоры новой видеокарты AMD Radeon 6700 XT. Не будем обращать внимание на рекомендованную производителем розничную стоимость, в текущей ситуации это не имеет смысла, с виртуальных полок будут сметены любые видеокарты по любым ценам.

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Давайте посмотрим, чего смогла добиться AMD, переведя свой мейнстримовый грфический чип на новую архитектуру (помимо поддержки трассировки лучей).



Navi10 Navi22 Разница Техпроцесс TSMC 7N TSMC 7N "улучшенный" ??? Число транзисторов, млрд. 10.3 17 65% Площадь чипа, мм2 251 335 33% CU(WGP) 40(20) 40(20) Нет Блоки растеризации и установки треугольников 4 2 -50% L2 кэш, Мб 4 3 -25% L3 кэш, Мб 0 96 ∞ Шина памяти, бит 256 192 -25% Частота работы,

Ггц ~1.9 ~2.55 35% Производительность 1х 1.25х..1.35х 25%..35% Производительность на частоте 1.8 ГГц 1х 0.95х..1.05х ±5





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Как видно из исследования канала Hardware Unboxed, на одинаковой частоте 5700 XT (Navi10) и 6700 XT (Navi22) показывают идентичную производительность, за исключением небольшого преимущества последнего в разрешении 4К, что можно объяснить на 50% большим объёмом видеобуфера (12Гб против 8Гб).

И это при том, что новый чип имеет на треть большую площадь и на две трети (!) больше транзисторов. Площадь выросла не так сильно, как число транзисторов за счёт сочетания таких факторов, как немного улучшенный техпроцесс (к сожалению, ни TSMC, ни AMD не раскрывают подробностей), увеличение плотности транзисторов благодаря оптимизации архитектуры, а главное перебалансировка чипа с заменой двух 32-битных контроллеров памяти на 96 мегабайт кэша третьего уриовня.

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Таким образом, новая архитектура значительно проигрывает прошлой по теоретической производительности на транзистор и производительности на единицу площади чипа. Заметим, что чтобы не раздувать чип ещё больше, AMD пришлось из-за всех сил экономить на всех не жизненно необходимых компонентах чипа, урезав вдвое производительность установки треугольников и уменьшив кэш второго уровня, да и производительность ROP кое-где может проседить по сравнению с прямым предшественником.

Конечно, на практике это всё легко компенсируется возросшей на ~50% производительностью на ватт и невиданным со времён архитектуры Maxwell от NVIDIA скачком рабочих частот. Но из анализа на равных частотах становится понятно, что реальной причиной установки Infinity Cache и урезанной до 192 бит шины памяти вместо полноценной 256-битной является вовсе не желание сэкономить пару долларов на производстве каждой печатной платы, как не являются и ужасно огромные на 7N-техпроцессе физические интерфейсы (PHY) памяти GDDR6. Огромный L3 кэш в производстве однозначно оказывается дороже, чем более широкая шина памяти.





Снимок Navi10 с аннотациями @nemez, макет Navi22 с аннотациями @locuza, пропорции сохранены.

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Остаётся только ждать и продолжать наблюдать. Быть может следующий графический чип AMD, Navi23, наконец покажет экономичность нового подхода, и Radeon 6600 XT продемонстирирует производительность на уровне 5700XT при меньшей площади чипа и вдвое более узкой шине памяти. Потенциал для снижения стоимости у такой карты будет огромный, ведь в "нормальные" времена карты со 128-битной шиной памяти продавались в сегменте до 150$