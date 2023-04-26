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Многие пользователи используют пиратское программное обеспечение только потому, что лицензия стоит очень дорого. Ещё бы, ведь за новую Office 2021 Pro компания Microsoft просит 440 долларов. Мало того, есть продукты и дороже, а в последнее время сформировалась тенденция перевода клиентов на облачные технологии. Это позволяет Софтверному гиганту заработать огромные деньги, тогда как пользователи становятся пожизненными рабами системы и вынуждены ежемесячно отдавать значительную часть прибыли за доступ к современным технологиям.

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Пожалуй, гораздо выгоднее купить ту или иную программу один раз, имея возможность пользоваться ею без привязки к интернету и пожизненной повинности в виде регулярной оплаты облачной лицензии. Ну а поскольку на носу 1 мая, то магазин Keysfan решил устроить большую распродажу, посвящённую Дню труда. Только ограниченное количество времени вы можете купить Microsoft Office 2021 Pro всего за 13.65 доллара, что является самым выгодным предложением на рынке. Отметим, что программы в магазине Keysfan получены легальным способом и являются лицензионными. Всем покупателям предоставляется поддержка с возможность решения любой спорной ситуации. Ну а пока давайте изучим наиболее популярные предложения, которые вы можете купить со скидкой уже сегодня.

Microsoft Office

Наиболее популярным решением в последнее время остаётся Microsoft Office 2021 Pro Plus . Это самая новая версия офисного программного обеспечения, включающая все необходимые инструменты для создания текстовых документов, презентаций, обложек, буклетов, таблиц и проведения сложных вычислений. Функционал огромен, а благодаря наличию официальной поддержки можно ещё много лет получать обновления безопасности и техническое обслуживание лицензии. Стоимость ключа для 1 компьютера равняется 25.25 доллара.

. Это самая новая версия офисного программного обеспечения, включающая все необходимые инструменты для создания текстовых документов, презентаций, обложек, буклетов, таблиц и проведения сложных вычислений. Функционал огромен, а благодаря наличию официальной поддержки можно ещё много лет получать обновления безопасности и техническое обслуживание лицензии. Стоимость ключа для 1 компьютера равняется 25.25 доллара. Если вы планируете собрать несколько компьютеров для детей или открываете офис, то обязательно присмотритесь к наиболее выгодным предложениям. Схема покупки следующая: чем больше пакетов вы покупаете, тем дешевле выйдет стоимость одной лицензии. Например, если вам требуется только 2 ключа, то цена пакета Microsoft Office 2021 Pro Plus составит 40.25 доллара или 20.12 доллара за 1 лицензию. Сразу три ключа обойдутся в 57.25 доллара, но в этом случае 1 лицензия окажется равна 19.08 доллара. Ну и максимальную выгоду можно получить в том случае, если вам нужно сразу 5 ключей. Как видите, конечная стоимость пакета достигнет 8.25 доллара или 13.65 доллара за 1 лицензию.

составит 40.25 доллара или 20.12 доллара за 1 лицензию. Сразу три ключа обойдутся в 57.25 доллара, но в этом случае 1 лицензия окажется равна 19.08 доллара. Ну и максимальную выгоду можно получить в том случае, если вам нужно сразу 5 ключей. Как видите, конечная стоимость пакета достигнет 8.25 доллара или 13.65 доллара за 1 лицензию. Кстати, далеко не всем нужна последняя версия офисного пакета. Если вы не горите желанием гнаться за прогрессом, но хотите немного сэкономить, то можно взять одну из предыдущих версий. Например, Microsoft Office 2019 Pro Plus обойдётся вам в 23.25 доллара, тогда как более старая версия Microsoft Office 2016 Pro Plus стоит всего 19.85 доллара. Если речь идёт о домашнем ПК для школьника, то смысла переплачивать нет, ведь любая из версий имеет даже больше, чем потребуется вашему ребёнку для решения тех или иных задач.

обойдётся вам в 23.25 доллара, тогда как более старая версия стоит всего 19.85 доллара. Если речь идёт о домашнем ПК для школьника, то смысла переплачивать нет, ведь любая из версий имеет даже больше, чем потребуется вашему ребёнку для решения тех или иных задач. Не стоит забывать, что офисные пакеты нужны не только пользователям операционной системы Windows, но и менее популярной MacOS. Ключ Microsoft Office 2021 Home and Business обойдётся вам в 37.99 доллара, тогда как за версию Microsoft Office 2019 Home and Business придётся заплатить 33.99 доллара. Как видите, и здесь офисный пакет прошлого поколения немного дешевле. Некоторые пользователи разницы и не заметят, но в случае, если придётся купить целый ворох софта, скидки окажутся существенными.

Microsoft Windows

Купили новый компьютер или ноутбук? Самое время подумать о том, чтобы перестать доверять пиратам, взламывающим программное обеспечения. Глупо надеяться, что эти ребята делают это по доброте душевной, ведь очень часто внутри так называемых сборок скрываются вирусы, майнеры или программы-шпионы. Уж лучше немного заплатить, а после быть уверенным в безопасности своего компьютера. Ну а если вы обратите внимание на таблицу ниже, то сможете убедиться в том, что стоимость операционных систем одна из самых выгодных на рынке. Так, за Windows 11 Pro просят 10.25 доллара. Это самая новая операционная система, которая будет получать обновления вплоть до 2030 года или даже позднее. Она стремительно набирает популярность, ну а мы предлагаем всем нашим читателем вначале убедиться в том, что оборудование компьютера соответствует минимальным требованиям к Windows 11 Pro. Сделать это можно на официальном сайте Microsoft. Кроме того, доступно сразу два ключа за 20.25 доллара (10.12 доллара за 1 лицензию).

просят 10.25 доллара. Это самая новая операционная система, которая будет получать обновления вплоть до 2030 года или даже позднее. Она стремительно набирает популярность, ну а мы предлагаем всем нашим читателем вначале убедиться в том, что оборудование компьютера соответствует минимальным требованиям к Windows 11 Pro. Сделать это можно на официальном сайте Microsoft. Кроме того, доступно сразу два ключа за 20.25 доллара (10.12 доллара за 1 лицензию). Windows 10 Pro остаётся самой популярной настольной операционной системой на рынке. Она ещё долго будет оставаться актуальной и стоит 7.25 доллара. Два ключа можно купить за 12.25 доллара, а значит 1 лицензия в пакете выходит за 6.12 доллара. Настоящий рекорд.

остаётся самой популярной настольной операционной системой на рынке. Она ещё долго будет оставаться актуальной и стоит 7.25 доллара. Два ключа можно купить за 12.25 доллара, а значит 1 лицензия в пакете выходит за 6.12 доллара. Настоящий рекорд. Особенно хороша для школьника версия Windows 11 Home . Она уже включает расширенный родительский контроль, что может быть весьма кстати, если вам требуется заблокировать те или иные сайты, а также позаботиться о безопасности вашего ребёнка во время сёрфинга в интернете. Стоит 1 ключ 9.99 доллара. Ну а для тех, кто планирует порадовать сразу двоих детей, есть две лицензии Windows 11 Home за 19.45 доллара или 9.72 доллара за 1 ключик.

. Она уже включает расширенный родительский контроль, что может быть весьма кстати, если вам требуется заблокировать те или иные сайты, а также позаботиться о безопасности вашего ребёнка во время сёрфинга в интернете. Стоит 1 ключ 9.99 доллара. Ну а для тех, кто планирует порадовать сразу двоих детей, есть две лицензии Windows 11 Home за 19.45 доллара или 9.72 доллара за 1 ключик. Windows 10 Home предлагает всё те же возможности, но дешевле – за 7.18 доллара. Если у вас нет желания переплачивать, смело берите именно эту версию. Кстати, здесь ниже требования, поэтому Windows 10 Home подойдёт даже для слабых компьютеров или не самых новых ноутбуков, которые вы могли купить на вторичном рынке. Ну и пакет из двух ключей стоит 12.21 доллара или 6.11 доллара за 1 лицензию.

Пакеты: Office + Windows

В случае, если вам требуется сразу и операционная система и офисное программное обеспечение, то мы советуем обратить внимание на пакеты, позволяющие немного сэкономить. Здесь никаких сюрпризов: Windows 10 Pro + Office 2021 Pro обойдётся вам в 28.99 доллара; за Windows 10 Pro + Office 2019 Pro попросят 26.99 доллара; пакет Windows 11 Pro + Office 2021 Pro включает только последние версии, поэтому стоит 31.99 доллара; Windows 11 Pro + Office 2019 Pro больше похож на компромисс, ну а оптимальное решение вы должны выбрать самостоятельно.

ПО со скидкой 50% (купон SKF50)

Есть несколько предложений, которые уже получили 50% скидку, что позволяет сэкономить ещё больше. Обратите внимание, что вам потребуется ввести код купона SKF50 во время оформления. Без этого скидка не активируется. Windows 10 Enterprise LTSC 2021 вышла относительно недавно, но уже успела зарекомендовать себя с лучшей стороны. Стоит лицензия всего 12.81 доллара. Доступна версия Windows 10 Enterprise LTSC 2019 , которая немного дешевле – 9.14 доллара. Согласитесь, что всегда нужно иметь альтернативное решение.

во время оформления. Без этого скидка не активируется. вышла относительно недавно, но уже успела зарекомендовать себя с лучшей стороны. Стоит лицензия всего 12.81 доллара. Доступна версия , которая немного дешевле – 9.14 доллара. Согласитесь, что всегда нужно иметь альтернативное решение. Windows Server 2019 Standard и вовсе не нуждается в представлении и обойдётся вам в 16.06 доллара. Ну а многие пользователи спрашивают, для чего нужны Project Professional 2021 и Visio Professional 2021. Что же, если вы задаёте такие вопросы, то обе программы вам без надобности. Ну а мы отметим, что первая стоит 33.82 доллара, тогда как за вторую просят 30.23 доллара. Получить больше информации.

Утилиты

Иногда вам могут потребоваться дополнительные инструменты для обслуживания компьютера. Давайте перечислим наиболее популярные утилиты в магазине Keysfan. Ashampoo PDF Pro 3 обладает целым набором полезных функций и отлично справляется с созданием и редактированием документов в формате PDF. Стоит утилита 16.69 доллара.

обладает целым набором полезных функций и отлично справляется с созданием и редактированием документов в формате PDF. Стоит утилита 16.69 доллара. Adguard способен защитить ваш компьютер от надоедливой рекламы на профессиональном уровне, но обойдётся в 10.24 доллара.

способен защитить ваш компьютер от надоедливой рекламы на профессиональном уровне, но обойдётся в 10.24 доллара. Advanced SystemCare 16 Pro знает все тонкости настройки операционной системы Windows и легко наведёт порядок на компьютере.

знает все тонкости настройки операционной системы Windows и легко наведёт порядок на компьютере. Internet Download Manager представляет мощное средство для закачки файлов из интернете. Никогда таким не пользовались? Очень много потеряли, а главное – потеряли массу времени, ведь стоит программа всего 19.99 доллара.

представляет мощное средство для закачки файлов из интернете. Никогда таким не пользовались? Очень много потеряли, а главное – потеряли массу времени, ведь стоит программа всего 19.99 доллара. Пожизненная лицензия MacBooster 8 стоит 10.24 доллара и нужна тем, кто работает под MacOS. Программа обладает расширенным функционалом и знает о вашей операционной системе почти всё. Получить больше информации.

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