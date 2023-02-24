Находка ответить на множество вопросов, включая точный возраст звёзд и процессы, происходящие при формировании космических тел и поиска новых экзопленет

Астрономы обнаружили новые сердцебиения звёзд, которые могут помочь в изучении жизненного цикла звёзд и поиске экзопланет. Команда астрономов из разных университетов и обсерваторий в США, Великобритании и Швейцарии совместно исследовали сердцебиение звёзд в галактике M33, которая находится на расстоянии около 3 миллионов световых лет от Земли. Сердцебиение звёзд является периодическим изменением их яркости и температуры. Это происходит из-за колебаний внутренней структуры звезды, вызванных гравитационными силами, термическим расширением и сжатием, а также ядерными реакциями, происходящими в её центре.

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В ходе исследования астрономы обнаружили новый тип сердцебиения звёзд, который они назвали "нейронным". Оно возникает, когда звезда колеблется в двух режимах с разными периодами. Похоже, что это связано с тем, что звезда находится на стыке двух разных зон внутренней структуры: внутренней зоне, где происходят ядерные реакции, и внешней зоне, где термическое расширение и сжатие преобладают над гравитационными силами. Это открытие является важным шагом в понимании жизненного цикла звёзд и их эволюции. Астрономы смогут использовать новое сердцебиение звёзд для оценки их массы, возраста, химического состава и других параметров, что поможет в изучении формирования и эволюции звёздных систем.

Кроме того, новый тип сердцебиения звёзд может быть использован для поиска экзопланет. Так как изменение яркости и температуры звезды вызвано внутренними колебаниями, а не внешними факторами, то можно более точно определить параметры звезды, что может помочь в поиске планет, орбитирующих вокруг неё. Более того, астрономы могут использовать нейронное сердцебиение звёзд для поиска планет с помощью метода транзитов, когда экзопланета проходит перед звездой и временно затемняет её свет. Если звезда колеблется в нейронном режиме, то такой транзит будет иметь особенности, которые могут свидетельствовать о наличии планеты. Исследование сердцебиения звёзд также позволяет астрономам изучать внутреннюю структуру звёзд, что является важным для понимания их эволюции и времени смерти. Например, знание массы и возраста звезды может помочь определить, в каком направлении она будет двигаться на графике Герцшпрунга-Рассела (HR-диаграмма) и какая будет её конечная судьба - стать белым карликом, нейтронной звездой или черной дырой.

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Кроме того, открытие нового типа сердцебиения звёзд может помочь в изучении иных астрономических объектов, таких как переменные звезды типа RR Лиры и Сферические звёздные скопления. RR Лиры - это звезды, которые колеблются с частотами, связанными с их массой и составом. А Сферические звёздные скопления - это группы старых звёзд, которые вращаются вокруг галактического центра и могут служить индикаторами для измерения расстояний в галактике. В целом, открытие нового типа сердцебиения звёзд является важным шагом в исследовании жизненного цикла звёзд, понимании их эволюции и поиске экзопланет. Надеемся, что в будущем учёные смогут обнаружить ещё больше интересных явлений во Вселенной, которые помогут нам лучше понять её природу и происхождение.