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Сегодня набирают всё большую силу призывы переходить с лицензионного программного обеспечения Microsoft на пиратские копии. Сотни тысяч российских пользователей потянулись на торренты, вот только далеко не все эти люди скачают безопасную операционную систему или офисное приложение. Дело в том, что наблюдается небывалая активизация мошенников, распространяющих опасные вирусы в кажущихся бесплатными пакетах. Получается, что вы действительно не платите за саму операционную систему, но становитесь жертвой хакеров, которые получают доступ к вашим личным данным, а также могут скрыто добывать на компьютере криптовалюты.

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Обычно лицензионное программное обеспечение Microsoft стоит дорого. Например, за Office 2021 Pro у вас попросят 439.99. В рамках большой распродажи, приуроченной к «Чёрной пятнице», магазин O2keys предлагает получить абсолютно легальное ПО с большими скидками. Так, указанный выше подлинный Office 2021 Pro стоит всего 25.25 доллара, а если вы купите пакет на несколько компьютеров, то цена опуститься до 13.79 за одну лицензию. Не менее интересен пакет Windows 10 Pro, ведь уже сегодня приобрести его вы можете всего за 6.23 доллара.

Microsoft Office

Прежде всего рассмотрим Office 2021 Professional Plus. Это самая новая версия офисного пакета от Microsoft, включающая все необходимые функции. Владелец лицензии не будет думать о совместимости, ведь созданные файлы откроются в любых предыдущих версиях. Купить это ПО вы можете всего за 25.25 (1977.36 руб.)

Если вам требуется сразу два пакета Office 2021 Pro Plus, то цена составит 41.99 доллара (3288.30 руб.), а значит за один ключик вы заплатите всего 1644.15 руб.

3 ключа Office 2021 Pro Plus обойдутся в 55.99 доллара (4384.66 руб.) или 1461.55 руб. за 1 лицензию.

Для малого офиса выгоднее взять сразу 5 ключей Office 2021 Professional Plus. В таком случае платите 68.99 доллара (5402.70 руб.) или 1080.54 руб. за 1 лицензию.

Для дома можно присмотреться к Office 2019 Professional Plus. Скидка небольшая, но некоторые любят экономить. Этот пакет стоит 24.25 доллара (1899.05 руб.).

Для школьника можете купить Office 2016 Pro Plus. В большинстве случаев разницы с новыми версиями вы не заметите, а экономия существенная, ведь цена пакета 20.25 доллара (1585.81 руб.).

Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар Office 2021 Professional Plus $25.25 (1 977,36 руб.) Перейти в магазин O2keys 2 ключа Office 2021 Professional Plus $41.99 (3 288,30 руб.) Перейти в магазин O2keys 3 ключа Office 2021 Professional Plus $55.99 (4 384,66 руб.) Перейти в магазин O2keys 5 ключей Office 2021 Professional Plus $68.99 (5 402,70 руб.) Перейти в магазин O2keys Office 2019 Professional Plus рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр $24.25 (1 899,05 руб.) Перейти в магазин O2keys Office 2016 Pro Plus $20.25 (1 585,81 руб.) Перейти в магазин O2keys





Microsoft Windows

Если вы ищете недорогую операционную систему, то Windows 10 Pro обойдётся всего в 7.35 доллара (575,59 руб.). Этот и все указанные ниже ключи поставляются в 32-битной и 64-битной версии.

Два ключа Windows 10 Professional стоят 12.45 доллара (974.98 руб.) или 487.49 руб. за 1 лицензию.

Можно купить пакет, включающий 3, а также сразу 5 лицензий. В первом случае стоимость составит 21.67 доллара (1697.01 руб.) или 565.67 руб. за лицензию. 5 ключей оценены в 34.18 доллара (2676.68 руб.) или 535.33 руб. За 1 лицензию.

Для школьника лучше взять Windows 10 Home, поскольку данная редакция включает массу настроек родительского контроль за доступом к сети. В данном случае вам достаётся дисковая версия (CD-KEY), которая позволяет переносить лицензию без звонка в службу поддержки. Стоит такое удовольствие 7.25 доллара (567.76 руб.)

За 2 ключа к Windows 10 Home придётся отдать 12.41 доллара (971.84 руб.) или 485.92 руб. за 1 лицензию.

Доступны для покупки пакеты Windows 10 Home на 3 и 5 ключей. В первом случае пакет стоит 21.32 доллара (1669.60 руб.) или 556.53 руб. за 1 лицензию. 5 ключей обойдутся в 33.69 доллара (2638.31 руб.) или 527.66 руб. за 1 лицензию.

Дисковый ключ Windows 11 Pro (CD-KEY) стоит всего 11.25 доллара (881.00 руб.)

Два ключа Windows 11 Pro обойдутся вам в 21.99 доллара (1722.07 руб.) или 861.03 руб. за 1 лицензию.

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Windows + Office

Особый интерес вызывают так называемые пакеты, содержащие ключ с операционной системой и офисным приложением. Специально для наших читателей магазин O2keys предлагает дополнительную скидку в размере 62%. Для её активации нужно ввести код «OKLE62» во время оплаты. Например, Windows 11 Pro + Office 2021 Professional Plus стоит 33.99 доллара (2661.80 руб.).

Пакет с самой новой операционной системой и предыдущей версией офисного ПО обойдётся в 31.99 доллара (2505.18 руб.) – Windows 11 Pro + Office 2019 Professional Plus.

Немного сэкономить могут те, кому не требуется последняя версия ОС. В некоторых случаях установка невозможно из-за несовместимости оборудования. За Windows 10 Pro + Office 2021 Professional Plus придётся выложить 29.70 доллара (2326.21 руб.).

Ещё дешевле пакет Windows 10 Pro + Office 2019 Professional Plus – всего 27.66 доллара (2165.81 руб.).

Отдельно можно купить популярное офисное приложение Office 2019 Home&Student. Ключ для одного компьютера стоит 31.15 доллара (2439.59 руб.).

Ну и отлично зарекомендовавший себя Office 365 Account for Multi Device 1 Year (5 Devices) стоит 32.99 доллара (2583.62 руб.). Узнать подробности.





Office For MAC

Со скидкой 62% можно купить несколько программ для компьютеров под операционной системой macOS. Не забудьте, что без ввода кода «OKLE62» скидка не начисляется. Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac стоит 68.66 доллара (5377.33 руб.)

Один ключ на Office 2019 Home&Business for Mac предлагается за 66.59 доллара (5215.45 руб.).

Ну а для студентов и школьников выбирайте Office 2016 Home&Business for Mac. Это офисное ПО стоит 60.81 доллара (4762.23 руб.) и позволяет немного сэкономить.

Продукт Купон Цена в долларах США Ссылка на товар Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac OKLE62 $68.66 (5 377,33 руб.) Перейти в магазин O2keys Office 2019 Home&Business Key for Mac OKLE62 $66.59 (5 215,45 руб.) Перейти в магазин O2keys Office 2016 Home&Business Key for Mac OKLE62 $60.81 (4 762,23 руб.) Перейти в магазин O2keys





Windows со скидкой 50%

Лицензионное ПО для Windows предлагается со скидкой 50%. На этот раз во время покупки вводите код «OKLE50». Например, Windows 10 Enterprise 2021 LTSC стоит всего 12.81 доллара (1002.78 руб.)

Windows Server 2022 Standard вышла совсем недавно, но уже успела себя зарекомендовать с лучшей стороны и стоит 26.13 доллара (2046.28 руб.). Узнать подробности.

Продукт Купон Цена в долларах США Ссылка на товар реклама Windows 10 Enterprise 2021 LTSC OKLE50 $12.81 (1 002,78 руб.) Перейти в магазин O2keys Windows Server 2022 Standard OKLE50 $26.13 (2 046,28 руб.) Перейти в магазин O2keys





ПО со скидками до 90%

Если вам требуется программное обеспечение для работы с PDF-файлами, то стоит обратить внимание на Ashampoo PDF Pro 3. Это мощная среда для создания текстовых документов, которая предлагает намного больше, чем большинство аналогов. Стоит данное ПО 25.61 доллара (2005.55 руб.). Все скидки уже включены.

IObit Driver Booster 10 Pro – это продвинутая утилита, позволяющая оптимизировать работу компьютера. Она способна найти и обновить старые драйверы, а также сделает систему максимально быстрой, а работу эффективной. Купить данной ПО вы можете за 16.39 доллара (1283.52 руб.).

Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар Ashampoo PDF Pro 3 $25.61 (2 005,55 руб.) Перейти в магазин O2keys IObit Driver Booster 10 Pro $16.39 (1 283,52 руб.) Перейти в магазин O2keys





Tools for MAC со скидками до 90%

Многие пользователи привыкли, что за аналогичные программы под macOS приходится платить сотни долларов. Только не сегодня, ведь O2keys предлагает MacBooster 8 Lifetime Subscription всего за 10.24 доллара (801,91 руб.). Это полезная утилита, которая уже давно стала популярна среди обычных пользователей и профессионалов.

Ну или берите CleanMyMac X. Данное ПО способно привести в чувства почти мёртвую операционную систему, оптимизировав работу компонентов и других программ. Стоит утилита 45.70 доллара (3578.83 руб.).

Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар реклама MacBooster 8 Lifetime Subscription $10.24 (801,91 руб.) Перейти в магазин O2keys CleanMyMac X $45.70 (3 578,83 руб.) Перейти в магазин O2keys





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