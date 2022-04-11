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Пасхальная распродажа лицензионного ПО Microsoft – 4 ключа по цене 3 со скидками до 62%

Старт новой акции в магазине Keysfan. Ещё никогда Windows 10 не стоила так дёшево. На выбор масса выгодных пакетов и самые востребованные утилиты по специальным ценам
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Уже более шести лет Windows 10 продолжает своё победное шествие на компьютеры сотен миллионов пользователей. Операционная система пользуется заслуженной популярностью, поскольку не только предлагает массу новых возможностей, но и доводит пользовательский опыт до совершенства. Это не значит, что Windows 10 идеальна, поскольку проблемы с совместимостью старого оборудования могут быть, но в большинстве случаев вы получаете намного больше, чем ожидаете.

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Если вы обратитесь в официальный магазин Microsoft или к одному из партнёров, то увидите, что версия Windows 10 Home стоит 139 долларов. Зачем платить больше, когда аналогичная подлинная лицензия стоит от 6.92 доллара в магазине Keysfan. Всё это доступно в рамках новой акции «Buy 3 Get 4», когда, покупая больше, вы не только экономите, но и получаете в подарок полноценный ключ для одного из популярных продуктов в рамках пасхальной распродажи.

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  • Начнём с Windows 10 Professional. Одиночная лицензия обойдётся вам в 7.43 доллара. Она отлично подходит как для дома, так и для офиса, поэтому может стать отличной альтернативой для тех, кто долгое время использует пиратское программное обеспечение, постоянно сталкиваясь с вирусами и другими угрозами.
  • Windows 11 Professional обойдётся вам дороже (14.61 доллара), но в данном случае она позволяет сразу же получить самую последнюю версию операционной системы. Бесплатное обновление Windows 10 идёт медленно, а здесь у вас всё и сразу.
  • Windows 10 Home больше подходит для домашних систем, предлагая мощный инструментарий для родительского контроля. Даже если вам всё это не нужно, она не имеет никаких ограничений, позволяя решать все те же задачи, что и версия Professional. Цена Windows 10 Home равняется 8.15 доллара.
  • Microsoft Office 2021 Professional Plus является самой новой редакцией офисного ПО. Покупая такую версию, вы получаете длительный срок официальной поддержки, поэтому цена 31.01 доллара кажется не такой уж и большой за подобные преимущества.
  • Microsoft Office 2019 Professional Plus немного выгоднее и представляет собой компромиссное решение. Получается, что вы не теряете большинство функций, но в то же время экономите немного денег. Стоит ключ 25.88 доллара.
  • Microsoft Office 2016 Professional Plus отлично подходит для дома, ведь данная версия стоит всего 18.71 доллара, но имеет всё необходимое для работы с многочисленными документами, таблицами, диаграммами и многим другим.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Professional 7.43 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional  14.61 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home  8.15 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2021 Professional Plus 31.01 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Professional Plus  25.88 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2016 Professional Plus  18.71 Перейти в магазин Keysfan

Плати за 3 – получи 4

  • Если вы купили новые компьютеры в офис, или хотите скооперироваться с друзьями, сэкономив на акции «Buy 3 Get 4», то вы пришли по адресу. Платите за 3 ключа Windows 10 Professional, а получаете сразу 4. Никакого обмана. Выходит, что общая стоимость равняется 27.66 доллара, а один ключ обойдётся вам в 6.92 доллара.
  • По такой же схеме берём Windows 10 Home. 4 полноценные лицензии по цене трёх будут вам стоить всё те же 27.66 доллара.
  • Windows 11 Professional немного дороже, но вы ведь помните, что она избавляет от длительных ожиданий. Не забывайте, что ваше оборудование должно пройти проверку на совместимость. В остальном – платите 40.99 доллара или 10.25 за 1 ключ.
  • Используя акцию, можно купить 1 ключик Office 2021 Professional Plus за 17.94 доллара. 4 лицензии обойдутся вам в 71.74 доллара. Ищите тех, с кем можно поделиться лицензионным пакетом с большой выгодой.
  • 4 ключа Office 2019 Professional Plus за 67.64 доллара (16.91 за 1 ключик) ненамного выгоднее, но всё же позволяет сэкономить пару долларов.
  • А вот 4 ключа Office 2016 Professional Plus по цене трёх обойдутся вам в 64.56 доллара. Получается, что за 1 лицензию вы платите всего 16.14 доллара.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Professional 27.66 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home  27.66 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional 40.99 Перейти в магазин Keysfan
Office 2021 Professional Plus 71.74 Перейти в магазин Keysfan
Office 2019 Professional Plus 67.64 Перейти в магазин Keysfan  
Office 2016 Professional Plus 64.45 Перейти в магазин Keysfan

Утилиты для обслуживания ПК

  • Следующее программное обеспечение предназначается для обслуживания готовых систем. Используйте эти утилиты не только когда у вас начинаются проблемы, но и ежедневно, что позволит избежать сложностей и упростит работу. Iobit Advanced SystemCare 14 Pro приведёт вашу систему в полный порядок. Здесь вас ждут самые современные способы оптимизации, очистка ненужных файлов и максимальное ускорение загрузки интернета. Вечный ключ стоит 20.49 доллара
  • Аналогичная программа (Iobit Advanced SystemCare 14 Pro), но с лицензией на 1 год стоит 10.14 доллара. Если вы ещё не знакомы с функционалом данного ПО, советуем вначале опробовать годичный ключ.
  • Ashampoo Photo Commander 16 – включает десятки функций редактирования и оптимизации фотографий, позволяя настраивать альбомы на свой вкус. Многие пользователи, которые опробовали эту программу, уже не хотят возвращаться к более сложным, указывая на простоту обработки. Стоит лицензия 9.21 доллара.
  • MacBooster 8 прекрасно справляется с задачей оптимизации операционной системы macOS. Ваш компьютер освободится от мусора, а оперативная память станет шустрее за счёт улучшенных алгоритмов. Стоит такое удовольствие 10.24 доллара. Речь идёт о вечной лицензии.
  • Wise Care 365 не только очистит  реестр от мусора, но и умеет управлять более глубокими настройками, от восстановления, до повышения производительности за счёт фирменных твиков. Перманентный ключ оценён в 21.51 доллара.
  • Ashampoo PDF Pro 3 это альтернатива знаменитым профессиональным программам по обработке PDF-файлов. Стоит ПО всего 30.33 доллара, что в разы дешевле более именитых конкурентов, при этом не уступая им в функционале и удобстве.
  • Smart Game Booster 5 занимается оптимизацией системы, но уже для игр. Программа улучшает игровой опыт, повышая производительность и стоит 19.16 доллара.
  • Ccleaner Professional не нуждается в представлениях. Многие использовали пиратскую пробную версию. Полноценная лицензия стоит 23.77 доллара. Это одна из лучших программ по очистке и оптимизации ОС. Узнать больше. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Iobit Advanced SystemCare 14 Pro вечная лицензия  20.49 Перейти в магазин Keysfan
Iobit Advanced SystemCare 14 Pro на 1 год 10.24 Перейти в магазин Keysfan
Ashampoo Photo Commander 16 9.21 Перейти в магазин Keysfan
MacBooster 8 10.24 Перейти в магазин Keysfan
Wise Care 365 21.51 Перейти в магазин Keysfan
Ashampoo PDF Pro 3 30.33 Перейти в магазин Keysfan
Smart Game Booster 5 19.16 Перейти в магазин Keysfan
Ccleaner Professional 23.77 Перейти в магазин Keysfan

ПО со скидкой 62% 

  • Следующие лицензии предлагаются со скидкой в 62%. Обязательным условием является ввод купона «KFLE62» во время активации. Пакет Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus может заинтересовать тех, кто всегда берёт самые новые версии. Два ключа обойдутся вам в 44.59 доллара.
  • Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus – для любителей экономить, ведь за 37.41 доллара вы получаете возможность обновиться до Windows 11, не теряя последней версии офисного ПО.
  • Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus стоит 40.11 доллара. Здесь прекрасно сочетается новая версия ОС и вполне свежее офисное ПО.
  • Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus является промежуточным решением. Не хотите платить уж очень много – берите этот пакет за 32.29 доллара.
  • Windows 11 Professional + Office 2016 Professional Plus стоит 33.10 доллара. Это идеальный вариант для дома, ведь самая новая ОС решает все проблемы совместимости, а в офисном пакете уже давно ничего революционного не происходит.
  • Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus – это самый бюджетный пакет. Он стоит 24.74 доллара и не означает, что вы будете испытывать неудобства. Скорее наоборот, ведь это и экономия, и современное ПО по низким ценам.
  • Windows 10 Home + Office 2019 Pro намного дороже. В данном случае мы предлагаем вам решать самостоятельно, ведь у каждого пакета есть свои преимущества. Этот стоит 33.57 доллара.
  • Windows 10 Home + Office 2016 Pro прекрасно сочетается с решением проблем родительского контроля и экономией. Ну а стоит всё это всего 25.01 доллара. Узнать больше. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus
KFLE62
44.59 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus KFLE62 37.41 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus KFLE62 40.11 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus KFLE62 32.29 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional + Office 2016 Professional Plus KFLE62 33.10 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus KFLE62 24.74 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home + Office 2019 Pro KFLE62 33.57 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home + Office 2016 Pro KFLE62 25.01 Перейти в магазин Keysfan  

ПО со скидкой 50%

  • Часть ПО идёт со скидкой в 50%. Отличная возможность сэкономить. В момент активации вводите купон «KFLE50», об остальном позаботится магазин Keysfan. Все предыдущие лицензии поставлялись на условиях ОЕМ. На функционал это не влияет, а вот переносить такую систему сложнее. 2 ключа Windows 10 Home 32/64-bit в дисковой версии (CD-Key) решают все подобные сложности и стоят 13.57 доллара.
  • Аналогичная версия Windows 11 Home CD-Key оценена в 16.91 доллара. О преимуществах этой ОС вы знаете, а значит можете сделать правильный выбор самостоятельно.
  • Целых 5 ключей Windows 11 Professional CD-KEY оценены в 42.02 доллара. Это супервыгодное предложение, которое подойдёт для тех, кто хочет открыть свой бизнес.
  • Если вы никогда не пробовали Windows 10 Enterprise LTSC 2019, то есть смысл испытать эту версию ОС прямо сегодня. Цена ключа равняется всего 9.13 доллара, что намного ниже его реальной стоимости. Узнать больше. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key 2 ключа  KFLE50 13.57 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Home CD-Key KFLE50 16.91 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional CD-KEY 5 ключей  KFLE50 42.02 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 KFLE50 9.13 Перейти в магазин Keysfan

ПО со скидкой 62%

  • Если вы не нашли подходящую версию ПО, то стоит поискать ниже. Возможно решение находится там. Вводите купон «KFLE62» во время активации лицензии. Project Professional 2021 не пользуется высоким спросом, хотя имеет постоянных клиентов, которые ежедневно сталкиваются с подобным ПО. Стоит ключ 25.70 доллара.
  • Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac затянет на 68.66 доллара. Владельцы компьютеров на базе macOS прекрасно знают, что это очень дёшево.
  • Visio Professional 2021 стоит 22.97 доллара. А вот более старая Visio Professional 2019, да ещё и CD-Key – всего 19.37 доллара. Выбирайте ту, что подходит вам. Сюда же можно отнести и Project Professional 2019 CD-Key. Удобное ПО, о котором многие даже не слышали стоит 22.15 доллара.
  • На закуску Microsoft Office 2019 Home and Student. Миллионы студентов и школьников по всему миру уже оценили преимущества этого пакета. Если вы слышали об удобстве этого офисного ПО, то должны знать, что полноценная лицензия стоит всего 31.15 доллара. Узнать больше. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Project Professional 2021 KFLE62 25.70 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac KFLE62 68.66 Перейти в магазин Keysfan
Visio Professional 2021 KFLE62 22.97 Перейти в магазин Keysfan  
Project Professional 2019 CD-Key KFLE62 22.15 Перейти в магазин Keysfan
Visio Professional 2019 CD-Key KFLE62 19.37 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Home and Student KFLE62 31.15 Перейти в магазин Keysfan
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