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Уже более шести лет Windows 10 продолжает своё победное шествие на компьютеры сотен миллионов пользователей. Операционная система пользуется заслуженной популярностью, поскольку не только предлагает массу новых возможностей, но и доводит пользовательский опыт до совершенства. Это не значит, что Windows 10 идеальна, поскольку проблемы с совместимостью старого оборудования могут быть, но в большинстве случаев вы получаете намного больше, чем ожидаете.

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Если вы обратитесь в официальный магазин Microsoft или к одному из партнёров, то увидите, что версия Windows 10 Home стоит 139 долларов. Зачем платить больше, когда аналогичная подлинная лицензия стоит от 6.92 доллара в магазине Keysfan. Всё это доступно в рамках новой акции «Buy 3 Get 4», когда, покупая больше, вы не только экономите, но и получаете в подарок полноценный ключ для одного из популярных продуктов в рамках пасхальной распродажи.

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Начнём с Windows 10 Professional . Одиночная лицензия обойдётся вам в 7.43 доллара. Она отлично подходит как для дома, так и для офиса, поэтому может стать отличной альтернативой для тех, кто долгое время использует пиратское программное обеспечение, постоянно сталкиваясь с вирусами и другими угрозами.

. Одиночная лицензия обойдётся вам в 7.43 доллара. Она отлично подходит как для дома, так и для офиса, поэтому может стать отличной альтернативой для тех, кто долгое время использует пиратское программное обеспечение, постоянно сталкиваясь с вирусами и другими угрозами. Windows 11 Professional обойдётся вам дороже (14.61 доллара), но в данном случае она позволяет сразу же получить самую последнюю версию операционной системы. Бесплатное обновление Windows 10 идёт медленно, а здесь у вас всё и сразу.

обойдётся вам дороже (14.61 доллара), но в данном случае она позволяет сразу же получить самую последнюю версию операционной системы. Бесплатное обновление Windows 10 идёт медленно, а здесь у вас всё и сразу. Windows 10 Home больше подходит для домашних систем, предлагая мощный инструментарий для родительского контроля. Даже если вам всё это не нужно, она не имеет никаких ограничений, позволяя решать все те же задачи, что и версия Professional. Цена Windows 10 Home равняется 8.15 доллара.

больше подходит для домашних систем, предлагая мощный инструментарий для родительского контроля. Даже если вам всё это не нужно, она не имеет никаких ограничений, позволяя решать все те же задачи, что и версия Professional. Цена Windows 10 Home равняется 8.15 доллара. Microsoft Office 2021 Professional Plus является самой новой редакцией офисного ПО. Покупая такую версию, вы получаете длительный срок официальной поддержки, поэтому цена 31.01 доллара кажется не такой уж и большой за подобные преимущества.

является самой новой редакцией офисного ПО. Покупая такую версию, вы получаете длительный срок официальной поддержки, поэтому цена 31.01 доллара кажется не такой уж и большой за подобные преимущества. Microsoft Office 2019 Professional Plus немного выгоднее и представляет собой компромиссное решение. Получается, что вы не теряете большинство функций, но в то же время экономите немного денег. Стоит ключ 25.88 доллара.

немного выгоднее и представляет собой компромиссное решение. Получается, что вы не теряете большинство функций, но в то же время экономите немного денег. Стоит ключ 25.88 доллара. Microsoft Office 2016 Professional Plus отлично подходит для дома, ведь данная версия стоит всего 18.71 доллара, но имеет всё необходимое для работы с многочисленными документами, таблицами, диаграммами и многим другим.

Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар Windows 10 Professional 7.43 Перейти в магазин Keysfan Windows 11 Professional 14.61 Перейти в магазин Keysfan

Плати за 3 – получи 4

Если вы купили новые компьютеры в офис, или хотите скооперироваться с друзьями, сэкономив на акции «Buy 3 Get 4», то вы пришли по адресу. Платите за 3 ключа Windows 10 Professional , а получаете сразу 4. Никакого обмана. Выходит, что общая стоимость равняется 27.66 доллара, а один ключ обойдётся вам в 6.92 доллара.

, а получаете сразу 4. Никакого обмана. Выходит, что общая стоимость равняется 27.66 доллара, а один ключ обойдётся вам в 6.92 доллара. По такой же схеме берём Windows 10 Home . 4 полноценные лицензии по цене трёх будут вам стоить всё те же 27.66 доллара.

. 4 полноценные лицензии по цене трёх будут вам стоить всё те же 27.66 доллара. Windows 11 Professional немного дороже, но вы ведь помните, что она избавляет от длительных ожиданий. Не забывайте, что ваше оборудование должно пройти проверку на совместимость. В остальном – платите 40.99 доллара или 10.25 за 1 ключ.

немного дороже, но вы ведь помните, что она избавляет от длительных ожиданий. Не забывайте, что ваше оборудование должно пройти проверку на совместимость. В остальном – платите 40.99 доллара или 10.25 за 1 ключ. Используя акцию, можно купить 1 ключик Office 2021 Professional Plus за 17.94 доллара. 4 лицензии обойдутся вам в 71.74 доллара. Ищите тех, с кем можно поделиться лицензионным пакетом с большой выгодой.

за 17.94 доллара. 4 лицензии обойдутся вам в 71.74 доллара. Ищите тех, с кем можно поделиться лицензионным пакетом с большой выгодой. 4 ключа Office 2019 Professional Plus за 67.64 доллара (16.91 за 1 ключик) ненамного выгоднее, но всё же позволяет сэкономить пару долларов.

за 67.64 доллара (16.91 за 1 ключик) ненамного выгоднее, но всё же позволяет сэкономить пару долларов. А вот 4 ключа Office 2016 Professional Plus по цене трёх обойдутся вам в 64.56 доллара. Получается, что за 1 лицензию вы платите всего 16.14 доллара.

Утилиты для обслуживания ПК

Следующее программное обеспечение предназначается для обслуживания готовых систем. Используйте эти утилиты не только когда у вас начинаются проблемы, но и ежедневно, что позволит избежать сложностей и упростит работу. Iobit Advanced SystemCare 14 Pro приведёт вашу систему в полный порядок. Здесь вас ждут самые современные способы оптимизации, очистка ненужных файлов и максимальное ускорение загрузки интернета. Вечный ключ стоит 20.49 доллара

приведёт вашу систему в полный порядок. Здесь вас ждут самые современные способы оптимизации, очистка ненужных файлов и максимальное ускорение загрузки интернета. Вечный ключ стоит 20.49 доллара Аналогичная программа ( Iobit Advanced SystemCare 14 Pro ), но с лицензией на 1 год стоит 10.14 доллара. Если вы ещё не знакомы с функционалом данного ПО, советуем вначале опробовать годичный ключ.

), но с лицензией на 1 год стоит 10.14 доллара. Если вы ещё не знакомы с функционалом данного ПО, советуем вначале опробовать годичный ключ. Ashampoo Photo Commander 16 – включает десятки функций редактирования и оптимизации фотографий, позволяя настраивать альбомы на свой вкус. Многие пользователи, которые опробовали эту программу, уже не хотят возвращаться к более сложным, указывая на простоту обработки. Стоит лицензия 9.21 доллара.

– включает десятки функций редактирования и оптимизации фотографий, позволяя настраивать альбомы на свой вкус. Многие пользователи, которые опробовали эту программу, уже не хотят возвращаться к более сложным, указывая на простоту обработки. Стоит лицензия 9.21 доллара. MacBooster 8 прекрасно справляется с задачей оптимизации операционной системы macOS. Ваш компьютер освободится от мусора, а оперативная память станет шустрее за счёт улучшенных алгоритмов. Стоит такое удовольствие 10.24 доллара. Речь идёт о вечной лицензии.

прекрасно справляется с задачей оптимизации операционной системы macOS. Ваш компьютер освободится от мусора, а оперативная память станет шустрее за счёт улучшенных алгоритмов. Стоит такое удовольствие 10.24 доллара. Речь идёт о вечной лицензии. Wise Care 365 не только очистит реестр от мусора, но и умеет управлять более глубокими настройками, от восстановления, до повышения производительности за счёт фирменных твиков. Перманентный ключ оценён в 21.51 доллара.

не только очистит реестр от мусора, но и умеет управлять более глубокими настройками, от восстановления, до повышения производительности за счёт фирменных твиков. Перманентный ключ оценён в 21.51 доллара. Ashampoo PDF Pro 3 это альтернатива знаменитым профессиональным программам по обработке PDF-файлов. Стоит ПО всего 30.33 доллара, что в разы дешевле более именитых конкурентов, при этом не уступая им в функционале и удобстве.

это альтернатива знаменитым профессиональным программам по обработке PDF-файлов. Стоит ПО всего 30.33 доллара, что в разы дешевле более именитых конкурентов, при этом не уступая им в функционале и удобстве. Smart Game Booster 5 занимается оптимизацией системы, но уже для игр. Программа улучшает игровой опыт, повышая производительность и стоит 19.16 доллара.

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является промежуточным решением. Не хотите платить уж очень много – берите этот пакет за 32.29 доллара. Windows 11 Professional + Office 2016 Professional Plus стоит 33.10 доллара. Это идеальный вариант для дома, ведь самая новая ОС решает все проблемы совместимости, а в офисном пакете уже давно ничего революционного не происходит.

стоит 33.10 доллара. Это идеальный вариант для дома, ведь самая новая ОС решает все проблемы совместимости, а в офисном пакете уже давно ничего революционного не происходит. Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus – это самый бюджетный пакет. Он стоит 24.74 доллара и не означает, что вы будете испытывать неудобства. Скорее наоборот, ведь это и экономия, и современное ПО по низким ценам.

– это самый бюджетный пакет. Он стоит 24.74 доллара и не означает, что вы будете испытывать неудобства. Скорее наоборот, ведь это и экономия, и современное ПО по низким ценам. Windows 10 Home + Office 2019 Pro намного дороже. В данном случае мы предлагаем вам решать самостоятельно, ведь у каждого пакета есть свои преимущества. Этот стоит 33.57 доллара.

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