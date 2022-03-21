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Цена на лицензионную Windows 10 снизилась до $5.75 на большой распродаже ключей со скидками до 90%

Самое время обезопасить свой компьютер, ведь мошенники и не думают сбавлять темпы, ну а лицензионное ПО позволит не волноваться о встроенном майнере или шифровальщике
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Операционная система Windows 11 вышла в конце 2021 года и ещё не успела прийти на большую часть компьютеров. Нужно понимать, что у этого явления есть несколько причин, о которых стоит помнить. Прежде всего – это относительно высокие требования к процессору, при этом главная проблема состоит даже не в производительности самого процессора, а в принадлежности к восьмому поколению Intel. Даже если у вас трудится мощный Core i7-7700K, то поддержки новой ОС ему не видать. Но и это далеко не всё, ведь Windows 11 нравится не всем пользователям. А вообще решать, какую операционную систему использовать, решать только вам. Самое главное – это не купиться на увещевания пиратов, поскольку часто на торрентах вместе с Windows можно получить в придачу вирус, способный обчистить ваши карточные счета или майнить на вашем компьютере криптовалюту.

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  • Если вы ещё не решились, то сегодня мы рассмотрим несколько предложений в магазине Keysoff, где можно купить наиболее популярные версии операционной системы Windows и офисное ПО со скидками до 90%. Начнём с Windows 11 Professional. В данном случае можно получить дисковую версию (CD-KEY) самой новой ОС всего за 15.60 доллара.
  • Для думающих родителей лучше подойдёт Windows 11 Home. Это ещё одна дисковая версия, которая прекрасно впишется в компьютер подростка или школьника. Никаких ограничений, а настроить родительский контроль могут даже непрофессионалы. Стоит такая лицензия 16.63 доллара.
  • Если у вас старый компьютер, но вы устали от пиратских операционных систем, то берите Windows 10 Professional за 7.40 доллара. Никаких подводных камней, а через пару месяцев Microsoft откроет бесплатное обновление до более новой ОС, а значит в данном случае можно не только сэкономить, но и со временем перейти на Windows 11.
  • Две лицензии для Windows 10 Pro Professional подходят для тех, у кого дома есть сразу два компьютера или ноутбука. В этом случае одна лицензия обойдётся вам в 5.75 доллара, что смело можно назвать самым выгодным предложением в интернете.
  • Сегодня обойтись без офисного ПО просто невозможно. Для нетребовательных пользователей есть Microsoft Office 2016 Professional Plus. Это не самая новая версия, что позитивным образом отразилось на её цене. В конце концов, где вы ещё купите лицензионную версию офисного программного обеспечения за 21.75 доллара?
  • А вот Microsoft Office 2019 Professional Plus немного дороже. Для кого-то подойдёт и предыдущий ключ, но в данном случае перед вами золотая середина. Подумайте, у версии 2019 года есть остался длительный срок официальной поддержки, а цена составляет всего 28.93 доллара.
  • Microsoft Office 2021 Pro Plus – это самый новый офисный продукт. Во многих случаях именно эту версию используют на рабочих местах, поэтому многим нашим читателям придётся раскошелиться на 35.08 доллара.
  • Если вы задумали собрать целую партию компьютеров, то без пакета на 5 лицензий Microsoft Office 2021 Pro Plus не обойтись. Кстати, один ключ будет стоить всего 14.80 доллара, тогда как все пять – 74.02.  Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Professional CD-Key 15.60 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Home CD-Key 16.63 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Professional 7.40 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Professional (на 2 ПК) 11.50 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Professional Plus 21.75 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Professional Plus  28.93 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus  35.08 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 ключей) 74.02 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 50%

  • Если вы не нашли подходящее ПО, то можно изучить несколько предложений ниже, тем более что они идут по скидке в 50%. После покупки нужно ввести купон «SOLE50», без которого скидка не активируется. Версия Windows 10 Home обойдётся в 8.16 доллара, и ничем не хуже более новой и дорогой. Ну а о возможности установить её на старый компьютер, где ваш ребёнок будет учиться работать, нечего и говорить.
  • 2 ключа Windows 10 Home отлично впишутся в семейный бюджет, если у вас есть два ребёнка. Стоит пакет 13.57 доллара, что позволит с малыми инвестициями решить проблему безопасности ваших детей в интернете.
  • Предпочитаете Windows 10 Enterprise 2019 LTSC? Не стоит себе отказывать, ведь прямо сейчас лицензия доступна за 9.13 доллара. У данной версии ОС есть масса преимуществ, хотя некоторым она покажется слишком сложной.
  • А вот Windows Server 2019 Standard позволяет настроить сервер собственными руками. При этом уровень поддержки максимальный, а система надёжна и с лёгкостью поддерживает все современные технологии за каких-то 16.06 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Home  8.16 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Home 2 ключа 13.57 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 9.13 Перейти в магазин KeysOff 
Windows Server 2019 Standard 16.06 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 60%

  • Ещё больше выгодных предложений вас ждёт ниже по скидке в 60%. Вводите купон «SOLE60», а после приступайте к оплате. Microsoft Office 2016 Pro Plus оценена в 25.18 доллара. Отличный шанс купить слегка устаревшую версию с большой выгодой.
  • Microsoft Office 2016 Home and Student прекрасно подходит для школьника или студента. Здесь вас ждут удобные функции, отвыкнуть от которых крайне сложно. Стоит пакет всего 31.48 доллара.
  • Microsoft Office 2019 Home and Student немного новее, но и слегка дороже. В этом случае мы советуем вам выбирать самостоятельно.
  • Представьте себе, что пользователи операционной системы MacOS также нуждаются в офисном ПО. Специально для них существует Office 2019 Home and Business for Mac. А вот цену не назовёшь демократичной – 103.73 доллара, хотя коробочная версия намного дороже.
  • Аналогичная версия ПО, но только для компьютеров на базе Windows – Office 2019 Home and Business for PC обойдётся вам в 45.10 доллара.  Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2016 Pro Plus SOLE60 25.18 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Home and Student SOLE60 31.48 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Student SOLE60 32.79 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS) SOLE60 103.73 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (Windows) SOLE60 45.10 Перейти в магазин KeysOff

ПО со скидкой 60%

  • Неизменной популярностью пользуются так называемые пакеты ПО, состоящие из операционной системы и офисного программного обеспечения. Ну а скидка на них составляет 60%, главное не забыть ввести код купона «SOLE60». Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus имеет все шансы стать бестселлером, ведь стоит такой пакет всего 34.38 доллара.
  • А вот Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus почти на 10 долларов дороже (43.05 доллара), хотя здесь всё компенсируется более новой версией офисного ПО.
  • Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus многим кажется более выгодным предложением, поскольку уже сразу включает самую последнюю версию ОС, ну а офисное ПО 2019 года прекрасно подходит как для работы, так и для дома.
  • Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – мы бы назвали всё в одном. Вам не нужно ждать бесплатного перехода на более новую операционную систему и волноваться о совместимости документов. Просто платите 51.49 доллара и получайте всё и сразу.  Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 34.38 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 43.05 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 41.41 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 51.49 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 90%

  • Ниже находится список программ, на которые действует 90% скидка. Торопитесь, такое выгодное предложение не вечно. Утилита FilePane – Drag and Drop Utility была оценена в 6.14 доллара. Она предназначается для компьютеров на базе macOS и неплохо справляется с тем бардаком, который часто можно наблюдать на дорогих ПК производства Apple.
  • OmniPlayer VIP Lifetime стоит 10.24 доллара и также предназначается для macOS. Можно смело заявить, что это один из лучших плееров на сегодня, хотя в данном случае вас ждёт масса других функций, от работы со скриншотами, до создания обложек и многое другое.
  • Ключ Adguard подходит для всех современных операционных систем. Это значит, что он заработает на компьютерах под Windows, macOS, а также на смартфонах с Android и iOS. Стоит такое удовольствие 10.24 доллара.
  • Многие наши читатели слышали об Alfred 4, но крайне высокая стоимость данного программного обеспечения останавливала их от покупки. Торопитесь, с 90% скидкой уникальное ПО стоит всего 35.86 доллара. Если вы ещё не знаете, что делает Alfred 4, то лучше спросите, что это ПО не умеет. Перед вами мощнейший инструмент, позволяющий взять под контроль каждый пиксель компьютера на базе операционной системы macOS.  Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
FilePane 6.14 Перейти в магазин KeysOff
OmniPlayer 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Adguard 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Alfred 4 35.86 Перейти в магазин KeysOff 
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