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Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022

Весна - это самое лучшее время для подарков. Почему бы не порадовать себя и своих близких не только современным ноутбуком, но и лицензионной Windows 11? Тем более, что сегодня получить её можно абсолютно бесплатно
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Несмотря на то, что на календаре уже весна, погода не способствует привычному для марта настроению. Это значит, что вместо прогулок по улицам многие наши читатели предпочтут посидеть возле компьютера, или разместиться поудобнее на кровати, укрывшись тёплым одеялом на пару с ноутбуком. Если вы решили в ближайшее время обзавестись новым компьютером, то стоит также озаботиться покупкой лицензионного программного обеспечения. Дело в том, что сегодня многие бросились на торренты, пытаясь использовать бесплатные операционные системы. Ясно, что этим решат воспользоваться мошенники, размещающие внутри скрытые майнеры и опасные вирусы.

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Искали выход из создавшегося положения? Тогда обращайтесь в магазин Keysfan. Здесь вы найдёте оригинальное лицензионное ПО, с возможностью получить не только огромную скидку, но и полноценную Windows 11 в подарок. Для этого вам нужно просто купить одну из версий Office, ну а вторая лицензия прилетит к вам на почту абсолютно бесплатно. Ниже вы можете ознакомиться с наиболее популярными предложениями этой весны. Торопитесь, скидки не вечны. 

  • Если вы решите купить новую Microsoft Office 2021 Professional, то можете получить самую последнюю версию ОС Windows 11 Pro в подарок, заплатив 46.11 долларов. Данный пакет будет интересен тем, кто не любит отсиживаться на старых программах, ведь ничего новее пока Microsoft не придумала.
  • Вместе с ключом Microsoft Office 2019 Professional вы так же можете получить Windows 11 Pro. Это предложение гораздо более выгодное, но придётся смириться с тем, что срок официальной поддержки окажется не таким большим, хотя для дома большой разницы нет. Стоит пакет всего 37.91 доллара.
  • Любители экономить оценят пакет Microsoft Office 2016 Professional с подарочным ключом Windows 11 Pro за 31.76 доллара. Поскольку большая часть функций в офисном приложении не меняется годами, то многие даже не заметят разницы между версиями, поэтому смысл в подобном пакете есть.
  • Нужно понимать, что не все хотят переходить на новую версию настольной операционной системы Windows. Специально для них магазин Keysfan предлагает версии офисного ПО вместе с подарочной Windows 10 Pro. Например, Microsoft Office 2021 Professional стоит всего 40.99 доллара. Отличное предложение.
  • Продолжая эту тему: есть Microsoft Office 2019 Professional с подарочной Windows 10 Pro за 30.74 доллара. Здесь вы можете не только сэкономить, но и не обременять себя переходом на одиннадцатую версию операционной системы. Тем более, что далеко не все могут это сделать прямо сейчас, поскольку Windows 11 требует новые процессоры, выпущенные после 2018 года.
  • Ну и самым выгодном смело можно назвать пакет Microsoft Office 2016 Professional, к которому идёт в подарок Windows 10 Pro. Он предлагается почти в 2 раза дешевле самого дорогостоящего пакета и стоит всего 23.56 доллара. При этом у вас остаётся возможность бесплатного перехода на Windows 11 в ближайшие несколько месяцев. 
Продукт Цена в долларах Ссылка на товар 
Microsoft Office 2021 Professional + Windows 11 Pro 46.11 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Professional + Windows 11 Pro 37.91 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2016 Professional + Windows 11 Pro 31.76 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2021 Professional + Windows 10 Pro 40.99 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Pro 30.74 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Pro 23.56 Перейти в магазин Keysfan

ПО со скидкой 50% 

  • Не нашли подходящий ключ? Не стоит сразу закрывать страничку, ведь ниже есть целая россыпь выгодных предложений, которые идут с 50% скидкой. Обязательным условием будет ввод купона KFLE50 во время оформления заказа. Windows 10 Professional уже много лет считается самым продаваемым продуктом Microsoft. Сегодня его цена равняется всего 7.59 доллара, что крайне выгодно и позволяет неплохо сэкономить без всяких компромиссов.
  • Кто знает, для чего вам могут понадобиться два ключа Windows 10 Pro Professional. Но если они вам действительно нужны, то смело платите 12.43 доллара и получайте каждый из них всего за 6.2 доллара. Пожалуй, это самое выгодное предложение в нашей подборке. Стоит задуматься.
  • Для геймеров и любителей часто менять новое железо существует Windows 11 Professional в дисковой версии (CD-Key). Её главным отличием от представленных выше ОЕМ-версий считается возможность простого переноса на новый компьютер или ноутбук без звонков в технологическую поддержку и любых других запросов. Просто вводите ключ на новой системе, предварительно удалив его со старой. Ну и не забудьте заплатить 17.71 доллара за такое удовольствие.
  • Не менее интересна и Windows 11 Home CD-Key. Она подойдёт для родителей, которых беспокоит безопасность своих детей, ведь данная версия содержит продвинутые инструменты контроля за опасностями, исходящими из интернета. Стоит ключик 16.91 доллара.
  • Всегда есть возможность сэкономить, ведь версия Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key оценена в 8.16 доллара. Учтите, что через пару месяцев к вам прилетит бесплатное обновление до более новой Windows 11 Home, поэтому нет никакого смысла переплачивать.
  • Решили купить сразу два компьютера для своих детей? Ну тогда нужно брать сразу два ключа Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key. Не забывайте, что родительский контроль здесь на высшем уровне, а цена составляет всего 13.57 доллара. 
Продукт  Купон Цена в долларах Ссылка на товар 
Windows 10 Professional KFLE50 7.59 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional 2 ключа KFLE50 12.43 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional CD-Key KFLE50 17.71 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Home CD-Key KFLE50 16.91 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key KFLE50 8.16 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home 32/64-bit 2х-CD-Key KFLE50 13.57 Перейти в магазин Keysfan

ПО со скидкой 62% 

  • Самое время присмотреться к нескольким популярным продуктам, которые поставляются со скидкой в 62%. Как и прежде вам нужно во время покупки ввести специальный код «KFLE62». Сразу 5 ключей для Microsoft Office 2021 Professional Plus оценены в 77.90 доллара. Этого достаточно для маленького офиса. Но раз вы решились начать свой бизнес, то можете брать ключей сколько пожелаете.
  • Project Professional 2021 и Visio Professional 2021 могут пригодиться тем, кто знает толк в визуализации диаграмм и профессиональном менеджменте и проектировании. Первая стоит 25.70 доллара, ну а вторая – 22.97 доллара. Оба продукта нечасто можно встретить на домашних компьютерах, но иногда создать без них полноценное рабочее место просто невозможно.
  • А вот Project Professional 2019 и Visio Professional 2019 в дисковых версиях (CD-Key) и стоят дешевле и позволяют не переживать о переносе на другой компьютер. Если вы не гонитесь за новинками, то стоить они вам будут всего 22.15 и 19.37 доллара.
  • Если вы уже успели оценить преимущества Microsoft Office 365 Professional Plus, то самое время продолжить ваше знакомство. За 14.81 доллара вы получите полноценный ключ на 1 год для 1 пользователя. Функционал здесь огромен, но оплата раз в год устраивает далеко не всех.
  • Ну а Microsoft Office 2019 Home and Student знакома многим, кто учился в университетах по всему миру. Купить эту удобную и современную программу вы сегодня можете всего за 31.15 доллара.
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Microsoft Office 2021 Professional Plus 5 ключей KFLE62 77.90 Перейти в магазин Keysfan
Project Professional 2021 Key KFLE62 25.70 Перейти в магазин Keysfan
Visio Professional 2021 Key KFLE62 22.97 Перейти в магазин Keysfan
Project Professional 2019 KFLE62 22.15 Перейти в магазин Keysfan
Visio Professional 2019 KFLE62 19.37 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 365 Professional Plus
KFLE62
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Microsoft Office 2019 Home and Student KFLE62 31.15 Перейти в магазин Keysfan
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Напомним, магазин Keysfan продаёт только лицензионные версии. Во время покупки указывайте правильную электронную почту, на которую и придёт письмо с ключом или ключами. В случае непредвиденных ситуаций всегда можно связаться с технической поддержкой, ну а любые проблемы всегда решаются в пользу покупателя.

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