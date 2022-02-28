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Бесплатная раздача лицензий в магазине Keysfan при покупке Microsoft Office со скидками до 62%

Только в рамках Международного женского дня можно получить лицензионную версию Windows 11 Pro полностью бесплатно
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Февраль подходит к концу, а значит Международный женский день уже на носу. Кто-то уже заготовил своей девушке или жене подарочек, в то время как другие решили отделаться букетиком цветов за сотню рублей. Если вы хотите действительно порадовать своих женщин, то лучшего подарка, чем ноутбук просто не найти. Лэптоп открывает массу возможностей, позволяя чувствовать себя свободно, не думая об ограничениях, ведь высокоскоростные мобильные сети ловят практически в любом месте.

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И в этом вопросе самое главное не экономить на мелочах. Так, многие пользователи подвергают опасности свой ноутбук, устанавливая пиратские операционные системы или покупая поддельные ключи у сомнительных продавцов на зарубежных площадках. Магазин Keysfan продаёт только лицензионное программное обеспечение. Ну а раз на носу такой большой праздник, то было решено устроить большую распродажу со скидками до 62%. Но и это не всё, ведь только сегодня у вас есть возможность и вовсе получить полноценный ключ Windows 11 совсем бесплатно. На этот раз к каждой лицензионной программе Microsoft Office можно получить подлинную ОС.

  • Пожалуй, самым выгодным предложением является Microsoft Office 2021 Professional в комплекте с которой идёт бесплатная Windows 11 Pro. Стоимость немного кусается: 4150 рублей, но зато вы получите самую новую версию операционной системы и офисного ПО.
  • Выбрав Microsoft Office 2019 Professional в комплекте с Windows 11 Pro, можно неплохо сэкономить. Здесь вы получаете самую последнюю версию ОС, которая будет радовать вас ещё 10 лет, но ничего не теряете, ведь версия офиса всё ещё актуальна. Стоит всё это всего 3412 рублей. 
  • Продолжаем экономить с Microsoft Office 2016 Professional. За какие-то 2858 рублей вы получите бесплатную Windows 11 Pro. Это крайне выгодное предложение для дома, ведь в большинстве задач для набора текстов достаточно версии 2016 года.
  • Microsoft Office 2021 Professional, к которой идёт в подарок Windows 10 Pro, заметно дороже: 3689 рублей. В данном случае приходится выбирать, ведь операционная система здесь не самая новая.
  • Microsoft Office 2019 Professional в комплекте с бесплатной Windows 10 Pro оценён в 2766 рублей. Это отличный подарок, ведь большинство пользователей не увидит разницу между офисными пакетами, ну а текущую версию ОС можно будет через пару месяцев обновить до Windows 11 абсолютно бесплатно.
  • Ну и самая экономная версия Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Pro обойдётся вам в 2120 рублей. Здесь никаких претензий, но многие наши читатели всё же предпочтут что-то поновее.
Продукт Цена в рублях по курсу 1 к 90 Ссылка на товар 
Microsoft Office 2021 Professional + Windows 11 Pro 4150 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Professional + Windows 11 Pro 3412 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2016 Professional + Windows 11 Pro 2858 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2021 Professional + Windows 10 Pro 3689 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Pro 2766 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Pro 2120 Перейти в магазин Keysfan

ПО со скидкой 50% 

  • Следующее программное обеспечение получило скидку в размере 50%, что позволит купить лицензионный ключ с большой выгодой. Во время активации не забывайте о необходимости активации купона «KFLE50». Windows 10 Professional к Международному женскому дню подешевел до 683 рублей. Это одна из самых низких цен за последние месяцы, а в придачу вы получите возможность бесплатного обновления до Windows 11 в самое ближайшее время.
  • Решили порадовать новой компьютерной техникой сразу двух представительниц слабого пола (вторая, конечно же, дочь) – берём две лицензии Windows 10 Pro Professional за 1118 рублей. Выгода очевидна, а на раздумья времени нет, ведь акция не вечна.
  • Многие наши читатели упрекают магазин Keysfan в продаже ОЕМ-лицензий. Что же, специально для них есть полноценная Windows 11 Professional в дисковом варианте (CD-Key) за 1594 рубля. Вы получите не только 10 лет официальной поддержки и обновлений безопасности, но и сможете все эти годы переносить ключ между новыми компьютерами.
  • Аналогичная дисковая версия, но уже Windows 11 Home. Это оптимальный вариант для родителей, которые беспокоятся о безопасной работе своих детей в интернете. Ну а стоит клют 1522 рубля. 
  • Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key предлагается по невероятно низкой цене в 734 рубля. Это дисковая версия, которая имеет массу преимуществ и в ближайшее время будет обновлена до Windows 11.
  • Всё то же, но вместо одного дискового ключа у вас сразу два Windows 10 Home 32/64-bit. В данном случае можно дополнительно сэкономить, ведь цена пакета равна 1221 рубль.  Уверены, вы прекрасно знаете, что дальше делать.
Продукт  Купон Цена в рублях по курсу 1 к 90
 Ссылка на товар 
Windows 10 Professional KFLE50 683 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional 2 ключа KFLE50 1118 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional CD-Key KFLE50 1594 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Home CD-Key KFLE50 1522 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key KFLE50 734 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home 32/64-bit 2х-CD-Key KFLE50 1221 Перейти в магазин Keysfan

ПО со скидкой 62% 

  • Последний сборник лицензий предлагается по скидке 62%. Вы ведь не забудете ввести код «KFLE62» во время оформления? Мы не знаем, зачем вам может на 8 марта понадобиться сразу 5 ключей Microsoft Office 2021 Professional Plus. Вполне возможно, что вы решите порадовать сразу всех своих сотрудниц по работе. Всё это не так важно, ведь в рамках распродажи стоимость пакета составляет всего 7011 рублей. 
  • Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac стоит внушительных денег, ведь даже с такой огромной скидкой вами придётся заплатить 6179 рублей. Если вы видели, сколько обычно просят за такой продукт, то прекрасно осознаёте, что в магазине Keysfan всё крайне дёшево.
  • Project Professional 2021 Key и Visio Professional 2021 никогда не были популярными продуктами, но это не мешает им отлично продаваться, ведь выполнить целый ряд задач без этих программ просто нельзя. Первая стоит 2313 рублей, вторая – 2067 рублей.
  • А вот Project Professional 2019 и Visio Professional 2019 предлагаются в дисковой версии, что может быть удобно для офиса, где вы планируете со временем обновить компьютеры. Первая оценена в 1993 рубля, вторая – в 1743 рубля. 
  • Рекламировать Microsoft Office 2019 Home and Student нет причин, ведь перед нами один из наиболее современных и функциональных пакетов, который пользуется огромным спросом и стоит 2983 рубля.
Продукт  Купон Цена в рублях по курсу 1 к 90
 Ссылка на товар 
Microsoft Office 2021 Professional Plus 5 ключей KFLE62 7011 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac 
 KFLE62
 6179 Перейти в магазин Keysfan
Project Professional 2021 Key KFLE62 2313 Перейти в магазин Keysfan
Visio Professional 2021 Key KFLE62 2067 Перейти в магазин Keysfan
Project Professional 2019 KFLE62 1993 Перейти в магазин Keysfan
Visio Professional 2019 KFLE62 1743 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Home and Student KFLE62 2983 Перейти в магазин Keysfan
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Многие наши читатели интересуются относительно природы появления ключей в магазине Keysfan. Поясняем: перед вами купленные у различных компаний ключи. Они имеют пометку бывших в употреблении, но все никогда не активировались. Крупные компании часто покупают десятки тысяч ключей, часть из которых оказывается им не нужна. Сдавать их обратно никто не будет, а перепродать в Keysfan крайне выгодно. Ну а у нас с вами есть возможность пользоваться полностью легальным программным обеспечением без переплат. Также отметим, что перепродажа подобных ключей полностью соответствует европейским нормам. Так, некоторое время назад такой способ был разрешён благодаря постановлению Суда Европейского Союза. Помните, что все представленные выше лицензии поставляются без подписки, поэтому могут использоваться без каких-либо искусственных ограничений.

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