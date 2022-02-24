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Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%

Отличная возможность купить лицензионный ключ для операционной системы или офисного программного обеспечения со скидками до 90%
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Windows 10 является самой популярной настольной операционной системой на планете. В 2021 году Microsoft официально заявила, что количество пользователей данной ОС достигло 1 миллиарда активных ПК. Новая Windows 11 пока не может похвастать такими рекордами, но всё ещё впереди, ведь официального бесплатного обновления всё ещё не было. Стоит учитывать, что Microsoft не указывает процент пиратских и лицензионных версий, поэтому можно только догадываться сколько в реальности сторонников «Весёлого Роджера» ежедневно подвергают свои компьютеры потенциальному риску.

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Магазин Keysoff предлагает лицензионные версии операционных систем и популярного программного обеспечения с огромными скидками до 90%. Это позволит вам защитить свой ПК от вирусов, скрытых майнеров и многих других угроз, которые таит в себе современный интернет.

  • Прежде всего рассмотрим наиболее востребованные предложения этой зимы. Windows 11 Professional в дисковой версии (CD-KEY) – это один из самых популярных лотов в магазине Keysoff. За 15.60 доллара вы получите возможность распоряжаться лицензией без ограничений – переносить её на другой компьютер без обращения в службу поддержки Microsoft.
  • Windows 11 Home в дисковой версии отлично подойдёт для домашнего использования, когда нужно создать учебное место для школьника. Поскольку официальная поддержка данной операционной системы будет длиться ещё 10 лет, то возможность переносить ключ на другой компьютер будет как нельзя кстати. Ну а стоит такое удовольствие 16.63 доллара.
  • Windows 10 Professional всё ещё популярна, ведь данная ОС стоит 7.40 долларов, позволяя не ограничивать себя учёбой, работой или развлечениями, предлагая всё это и многое другое из коробки.
  • Два ключа Windows 10 Pro Professional стоят 11.50 доллара, а значит одна лицензия обойдётся вам в каких-то 5.50 доллара. Обратите внимание, это самое выгодное предложение этой зимы.
  • Microsoft Office 2016 Professional Plus – выбор экономных и разумных пользователей, ведь за 21.75 доллара можно легко начать работу на профессиональном уровне, не ограничивая себя пиратскими версиями и бесплатными подделками.
  • Microsoft Office 2019 Professional Plus имеет несколько новых функций, но в целом не сильно отличается от версии 2016 года. Подкупает экономия по сравнению с более новой версией офисного ПО, что делает данный ключ популярным, ведь стоит он всего 28.93 доллара.
  • Microsoft Office 2021 Pro Plus предназначается для бескомпромиссных пользователей. Покупка самого нового ПО имеет смысл, ведь длительность официальной поддержки здесь максимальная, а цена равняется 35.08 доллара.
  • 5 ключей Microsoft Office 2021 Pro Plus позволяют создать малый офис без переплат. За 74.02 доллара у вас появится возможность начать работать с целым спектром документов, создавать презентации, таблицы и расчёты, ну а один ключ будет вам стоить всего 14.80 доллара.  Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Professional CD-Key 15.60 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Home CD-Key 16.63 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Professional 7.40 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Professional (на 2 ПК) 11.50 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Professional Plus 21.75 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Professional Plus  28.93 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus  35.08 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 ключей) 74.02 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 50%

  • Следующие продукты получили 50% скидку и заинтересуют широкий круг пользователей. В момент активации на сайте Keysoff вводите код «SOLE50». Windows 10 Home зарекомендовала себя как оптимальная версия для школьников. Используйте широкий круг возможностей для родительского контроля, ну а цена за спокойствие за своих детей не такая большая  –  всего 8.16 доллара.
  • 2 ключа Windows 10 Home могут понадобиться в том случае, если вы решили порадовать сразу двоих детей. Это гарантирует, что их безопасность будет на максимально высоком уровне. Стоит пакет 13.57 доллара.
  • Предпочитаете Windows 10 Enterprise 2019 LTSC? Ну в таком случае и берите эту версию, тем более что цена на неё сегодня как никогда низкая – всего 9.13 доллара.
  • Windows Server 2019 Standard всегда найдёт своего покупателя. Если вы планируете создать домашний или рабочий сервер, то выбирайте именно ПО Microsoft, зарекомендовавшее себя высокой стабильностью и низкой ценой в 16.06 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Home  8.16 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Home 2 ключа 13.57 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 9.13 Перейти в магазин KeysOff 
Windows Server 2019 Standard 16.06 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 60%

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  • Microsoft Office 2016 Home and Student уже давно пользуется успехом по всему миру. Если вы слышали об удобстве и современных функциях данного пакета, то прекрасно понимаете, что 31.48 доллара – это даже мало.
  • Microsoft Office 2019 Home and Student представляет собой аналогичное ПО, но в более новой версии. Дополнительных возможностей здесь не так много, но они есть, а цена равняется 32.79 доллара.
  • Office 2019 Home and Business for Mac нужна каждому владельцу компьютера или ноутбука на macOS. Большинство пользователей экономит, ведь без скидки такая программа стоит намного дороже, ну а в магазине Keysoff её можно взять за 103.73 доллара.
  • Office 2019 Home and Business включает уникальные возможности для бизнеса, хотя может использоваться даже дома. Эта универсальная версия офисного программного обеспечения стоит 45.10 доллара. Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2016 Pro Plus SOLE60 25.18 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Home and Student SOLE60 31.48 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Student SOLE60 32.79 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS) SOLE60 103.73 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (Windows) SOLE60 45.10 Перейти в магазин KeysOff

ПО со скидкой 60%

  • Продолжаем ценопад и шквал скидок вместе с магазином Keysoff. В данном случае у нас пакеты из ОС и офисного ПО. Вводите купон «SOLE60» перед покупкой в нужном окошке. Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – это самое выгодное предложение на сегодня. Стоимость пакета равна 34.38 доллара, что позволяет не только неплохо сэкономить, но и получить современную операционную систему и актуальное офисное программное обеспечение.
  • Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus стоит немного дороже – 43.05 доллара. Покупая данный пакет, вы получаете максимальный срок поддержки офисного ПО, а также в будущем сможете бесплатно перейти на новую версию ОС.
  • Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus для тех, кто не любит ждать. Платите 41.41 доллара и получайте самую последнюю версию ОС на планете. Ну а офис здесь стабильный и проверенный временем. То, что вы любите.
  • Пакет Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus стоит 51.49 доллара и подходит для тех, у кого есть лишние деньги на самые новые версии ПО. Разница с предыдущими версиями не такая большая, но она будет тем заметнее со временем, а значит это задел на будущее. Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 34.38 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 43.05 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 41.41 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 51.49 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 90%

  • А вот и самое выгодное предложение этой зимы. Все утилиты получили скидку в 90% и предлагаются с вечными ключами. FilePane – Drag and Drop Utility содержит все ответы в названии. Данная утилита позволяет разобраться с файлами под macOS. Разработчики предлагают множество удобных функций, что позволит настроить операционную систему под себя. Стоит ключ всего 6.14 доллара.
  • OmniPlayer VIP Lifetime также предназначается для macOS и включает все современные наработки для проигрывания музыки и просмотра видео. Это не только всеформатный плеер, но и продвинутая утилита для создания скриншотов и собственных медиафайлов. Стоит она 10.24 доллара.
  • Adguard – предлагает забыть о навязчивой рекламе и может использоваться не только под Windows или macOS, но и на смартфонах под iOS и Android. Но главное, что не нужно платить больше, ведь утилита стоит всего 10.24 доллара.
  • Для Alfred 4 сложно подобрать простое описание. Здесь вам и горячие клавиши, и продвинутый поиск по системе, и удобный буфер обмена. На самом деле функций множество, но вам лучше просто купить утилиту за 35.86 доллар и разбираться самостоятельно, ускорив свой компьютер под macOS и повысив его эффективность. Другие продукты в магазине Keysoff.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
FilePane 6.14 Перейти в магазин KeysOff
OmniPlayer 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Adguard 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Alfred 4 35.86 Перейти в магазин KeysOff 


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