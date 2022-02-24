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Windows 10 является самой популярной настольной операционной системой на планете. В 2021 году Microsoft официально заявила, что количество пользователей данной ОС достигло 1 миллиарда активных ПК. Новая Windows 11 пока не может похвастать такими рекордами, но всё ещё впереди, ведь официального бесплатного обновления всё ещё не было. Стоит учитывать, что Microsoft не указывает процент пиратских и лицензионных версий, поэтому можно только догадываться сколько в реальности сторонников «Весёлого Роджера» ежедневно подвергают свои компьютеры потенциальному риску.

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Магазин Keysoff предлагает лицензионные версии операционных систем и популярного программного обеспечения с огромными скидками до 90%. Это позволит вам защитить свой ПК от вирусов, скрытых майнеров и многих других угроз, которые таит в себе современный интернет.

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в дисковой версии отлично подойдёт для домашнего использования, когда нужно создать учебное место для школьника. Поскольку официальная поддержка данной операционной системы будет длиться ещё 10 лет, то возможность переносить ключ на другой компьютер будет как нельзя кстати. Ну а стоит такое удовольствие 16.63 доллара. Windows 10 Professional всё ещё популярна, ведь данная ОС стоит 7.40 долларов, позволяя не ограничивать себя учёбой, работой или развлечениями, предлагая всё это и многое другое из коробки.

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– выбор экономных и разумных пользователей, ведь за 21.75 доллара можно легко начать работу на профессиональном уровне, не ограничивая себя пиратскими версиями и бесплатными подделками. Microsoft Office 2019 Professional Plus имеет несколько новых функций, но в целом не сильно отличается от версии 2016 года. Подкупает экономия по сравнению с более новой версией офисного ПО, что делает данный ключ популярным, ведь стоит он всего 28.93 доллара.

имеет несколько новых функций, но в целом не сильно отличается от версии 2016 года. Подкупает экономия по сравнению с более новой версией офисного ПО, что делает данный ключ популярным, ведь стоит он всего 28.93 доллара. Microsoft Office 2021 Pro Plus предназначается для бескомпромиссных пользователей. Покупка самого нового ПО имеет смысл, ведь длительность официальной поддержки здесь максимальная, а цена равняется 35.08 доллара.

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уже давно пользуется успехом по всему миру. Если вы слышали об удобстве и современных функциях данного пакета, то прекрасно понимаете, что 31.48 доллара – это даже мало. Microsoft Office 2019 Home and Student представляет собой аналогичное ПО, но в более новой версии. Дополнительных возможностей здесь не так много, но они есть, а цена равняется 32.79 доллара.

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– это самое выгодное предложение на сегодня. Стоимость пакета равна 34.38 доллара, что позволяет не только неплохо сэкономить, но и получить современную операционную систему и актуальное офисное программное обеспечение. Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus стоит немного дороже – 43.05 доллара. Покупая данный пакет, вы получаете максимальный срок поддержки офисного ПО, а также в будущем сможете бесплатно перейти на новую версию ОС.

стоит немного дороже – 43.05 доллара. Покупая данный пакет, вы получаете максимальный срок поддержки офисного ПО, а также в будущем сможете бесплатно перейти на новую версию ОС. Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus для тех, кто не любит ждать. Платите 41.41 доллара и получайте самую последнюю версию ОС на планете. Ну а офис здесь стабильный и проверенный временем. То, что вы любите.

для тех, кто не любит ждать. Платите 41.41 доллара и получайте самую последнюю версию ОС на планете. Ну а офис здесь стабильный и проверенный временем. То, что вы любите. Пакет Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus стоит 51.49 доллара и подходит для тех, у кого есть лишние деньги на самые новые версии ПО. Разница с предыдущими версиями не такая большая, но она будет тем заметнее со временем, а значит это задел на будущее. Другие продукты в магазине Keysoff.

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содержит все ответы в названии. Данная утилита позволяет разобраться с файлами под macOS. Разработчики предлагают множество удобных функций, что позволит настроить операционную систему под себя. Стоит ключ всего 6.14 доллара. OmniPlayer VIP Lifetime также предназначается для macOS и включает все современные наработки для проигрывания музыки и просмотра видео. Это не только всеформатный плеер, но и продвинутая утилита для создания скриншотов и собственных медиафайлов. Стоит она 10.24 доллара.

также предназначается для macOS и включает все современные наработки для проигрывания музыки и просмотра видео. Это не только всеформатный плеер, но и продвинутая утилита для создания скриншотов и собственных медиафайлов. Стоит она 10.24 доллара. Adguard – предлагает забыть о навязчивой рекламе и может использоваться не только под Windows или macOS, но и на смартфонах под iOS и Android. Но главное, что не нужно платить больше, ведь утилита стоит всего 10.24 доллара.

– предлагает забыть о навязчивой рекламе и может использоваться не только под Windows или macOS, но и на смартфонах под iOS и Android. Но главное, что не нужно платить больше, ведь утилита стоит всего 10.24 доллара. Для Alfred 4 сложно подобрать простое описание. Здесь вам и горячие клавиши, и продвинутый поиск по системе, и удобный буфер обмена. На самом деле функций множество, но вам лучше просто купить утилиту за 35.86 доллар и разбираться самостоятельно, ускорив свой компьютер под macOS и повысив его эффективность. Другие продукты в магазине Keysoff.



