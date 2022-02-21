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Лицензионная Windows 10 на последней распродаже февраля 2022 года стоит всего 5.77 доллара

Зима подходит к концу, а лицензионные версии офисного ПО и настольных операционных систем ещё никогда не стоила так недорого в магазине Keysfan
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Многие пользователи не могут понять, как Keysfan может предлагать лицензионные версии программного обеспечения по таким низким ценам, ведь в розничных сетях подобное ПО стоит на порядок дороже. Что же, пора раскрыть все карты, хотя в этом не было никакой тайны, а вся информация находилась в свободном доступе на сайте магазина. Всё дело в том, что Keysfan продаёт бывшие в употреблении лицензии, купленные у крупных компаний, которые берут у Microsoft десятки тысяч ключей, но в какой-то момент понимают, что не смогут их все использовать. Это не значит, что ключи действительно ранее были активирован. Скорее наоборот – они полностью новые, но крупным компаниям не выгодно просто списывать ключи, а продажа их оптом в Keysfan позволяет вернуть часть затрат. Таким образом магазин не только может предоставить все необходимые лицензионные данные, но и знает историю всех ключей. Мало того, Суд Европейского союза однозначно заявляет, что продажа подержанных лицензий разрешена законом и полностью легальна.

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Каждый ключ сопровождается счётом-фактурой, что позволит избежать проблем с проверяющими органами, а отсутствие дисков и бумажной продукции позволяет снизить цену, поскольку нет нужды тратиться на логистику и службу доставки. Большинство продаваемой продукции в магазине Keysfan не распространяется по подписке, поэтому пользоваться ей можно без ограничений по времени, а сроки поддержки зависят только от решения производителя выпускать свежие обновления. Таким образом лицензионное программное обеспечение в магазине Keysfan полностью легально и вписывается в нормы европейского законодательства.

  • Прежде всего стоит обратить внимание на самые популярные предложения, которые пользовались спросом в последнее время. Windows 10 Professional стоит всего 7.43 доллара и содержит всё для стабильной работы домашнего и офисного компьютера. Вы можете превратить систему в полноценное рабочее место или время от времени смотреть на своём ПК фильмы и сериалы, получив современную и безопасную операционную систему.
  • Пакет из двух ключей Windows 10 Professional являются лучшим предложением февраля. Стоимость двух ключей составит 11.53 доллара, а значит один вам обойдётся всего в 5.77 доллара. Идеальный вариант, если у вас сразу два компьютера или ноутбука нуждаются в операционной системе.
  • Windows 11 Professional – это самая новая версия настольной ОС, которая содержит множество изменений и включает лучший пользовательский опыт. Кроме того, она будет получать обновления безопасности на протяжение 10 лет и гарантирует высокий уровень защиты вашего компьютера. Цена ключа равняется 14.61 доллара.
  • Если вам нужна операционная система для школьника или подростка, то стоит задуматься о покупке версии Windows 10 Home. За 8.15 доллара вы получите все преимущества полноценной ОС, а также дополнительные функции родительского контроля, что так важно в современном мире бурного развития интернета.  
  • Без офисного ПО сегодня нельзя не только настроить работу в компании любого размера, но и выполнять простейшие задачи дома. Microsoft Office 2021 Professional Plus – это самая новая версия, которая пусть и стоит 30.01 доллара, но уже содержит все новые функции и патчи с обновлениями.
  • Пакет из пяти ключей Microsoft Office 2021 Professional Plus может пригодиться, если вы задумали оборудовать небольшой офис. Сотрудники не могут работать в блокноте, а цена пакета всего 72.01 доллара, тогда как каждый отдельный ключ обойдётся вам в 14.4 доллара.
  • Microsoft Office 2019 Professional Plus подходит для тех, кто решил немного сэкономить, но не хочет потерять большую часть новых функций. Платите 25.88 доллара и пользуйтесь современной версией офисного ПО уже сегодня.
  • А вот версия Microsoft Office 2016 Professional Plus может быть интересна школьникам, которым не нужен лишний функционал. Это проверенное временем ПО позволит ещё много лет выполнять все необходимые задачи, а благодаря совместимости с более новыми версиями можно не переживать о проблемах с переносами текста и форматированием. Цена ключа равна каки-то 18.71 доллара.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Professional 7.43 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional 2 ключа 11.53 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional 14.61 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Home 8.15 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2021 Professional 31.01 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2021 Professional 5 ключей 72.01 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Professional 25.88 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2016 Professional  18.71 Перейти в магазин Keysfan

ПО со скидкой 62%

  • Лучший выбор на сегодня – это пакеты из офисного ПО и операционной системы. Специально для наших читателей магазин Keysfan предлагает купить любой из нижеперечисленных пакетов со скидкой в 62%. Убедитесь, что во время оформления заказа у вас активирован купон «KFLE62». Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus – это выбор продвинутых пользователей. За 44.59 доллара вы получите доступ к самым новым версиям, которые будут ещё много лет оставаться актуальными.
  • Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus – позволяет немного сэкономить. Логике такому выбору не откажешь, ведь уже вскоре все владельцы десятой версии ОС смогут бесплатно обновиться до Windows 11, ну а цена в 37.41 доллара за такой пакет полностью оправдана.
  • Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus стоит 40.11 доллара и отлично подойдёт тем, кто не гонится за несколькими новыми функциями офисного ПО, но давно хотел попробовать одиннадцатую версию настольной ОС.
  • Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus – это один из наиболее популярных пакетов, ведь за 32.29 доллара вы фактически ничего не теряете, а вот скидка по сравнению с более дорогими предложениями остаётся внушительной.
  • Пакет Windows 11 Professional + Office 2016 Professional Plus позволяет сэкономить на офисном ПО. Вы получите новую версию Windows и сможете работать со стабильной Office 2016 года заплатив всего 33.10 доллара.
  • Windows 10 Professional + Office 2016 Professional Plus – это самый выгодный пакет, цена которого равняется всего 24.74 доллара. не хотите платить больше – тогда вы знаете, что нужно делать.
  • Пакет Windows 10 Home + Office 2019 Professional полностью аналогичен одному из предыдущих предложений, но включает версию настольной ОС для школьников. Стоит такое удовольствие 33.57 доллара.
  • Windows 10 Home + Office 2016 Professional за 25.01 доллара – это и экономия и домашняя версия операционной системы. Отличный выбор. Получить больше информации. 
Продукт Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus KFLE62 44.59 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus KFLE62 37.41 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus KFLE62 40.11 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus KFLE62 32.29 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional + Office 2016 Professional Plus KFLE62 33.10 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional + Office 2016 Professional Plus KFLE62 24.74 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home + Office 2019 Professional KFLE62 33.57 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home + Office 2016 Professional KFLE62 25.01 Перейти в магазин Keysfan

ПО со скидкой 50%

  • Перечень предложений магазина не исчерпывается указанным выше ПО. Следующие программы предлагаются со скидкой в 50%. Вы ведь не забыли ввести купон «KFLE50» во время покупки? Пакет из двух ключей Windows 10 Home 32/64-bit идеально впишется в ваш бюджет, если вам нужно оборудовать сразу два компьютера для школьников. Учтите, что это дисковая версия (CD-Key), а значит вы сможете легко перенести лицензию на другой ПК без звонка в службу поддержки. Стоит пакет 13.57 доллара.
  • Дисковая версия Windows 11 Home немного дороже (16.91 доллара), но за право перейти на новую ОС в первых рядах приходится переплачивать.
  • Для тех, кто хочет оборудовать офис подойдёт пакет из пяти ключей Windows 11 Professional. За 42.02 доллара вы получите полную дисковую версию со всеми её озвученными выше преимуществами.
  • Windows 10 Enterprise LTSC 2019 ценят многие энтузиасты. Если вы из их числа – платите 9.13 доллара и наслаждайтесь полностью легальной версией продвинутой операционной системы. Получить больше информации. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Home 2 ключа KFLE50 13.57 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Home CD-Key KFLE50 16.91 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional 5 ключей CD-Key KFLE50 42.02 Перейти в магазин Keysfan
 Windows 10 Enterprise LTSC 2019 KFLE50 9.13 Перейти в магазин Keysfan

ПО со скидкой 62%

  • Несколько следующих продуктов предлагаются со скидкой в 62% и могут заинтересовать наших читателей. Вводите купон «KFLE62» во время покупки, а иначе придётся оплатить полную цену. Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac предназначается для macOS. Если вам кажется, что это дорого, то посмотрите на официальную цену. Убедились? Тогда берите в магазине Keysfan лицензию всего за 68.66 доллара.
  • Project Professional 2021 и Visio Professional 2021 имеют узкую специализацию, но обойтись без этих программ во многих случаях просто невозможно. Первая стоит 25.70 доллара, тогда как вторая – 22.97 доллара.
  • Аналогичные версии, но уже в дисковом исполнении и немного дешевле можно купить за 22.15 и 19.37 доллара. Правда у вас будет Project Professional 2019 и Visio Professional 2019.
  • Microsoft Office 2019 Home and Student сочетает все наиболее актуальные тенденции и прекрасно впишется в ритм работы современных студентов. Стоит ключ 31.15 доллара. Получить больше информации. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac KFLE62 68.66 Перейти в магазин Keysfan
Project Professional 2021 KFLE62 25.70 Перейти в магазин Keysfan
Visio Professional 2021 KFLE62 22.97 Перейти в магазин Keysfan
Project Professional 2019 CD-Key KFLE62 22.15 Перейти в магазин Keysfan
Visio Professional 2019 CD-Key KFLE62 19.37 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Home and Student KFLE62 33.15 Перейти в магазин Keysfan
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