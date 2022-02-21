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Многие пользователи не могут понять, как Keysfan может предлагать лицензионные версии программного обеспечения по таким низким ценам, ведь в розничных сетях подобное ПО стоит на порядок дороже. Что же, пора раскрыть все карты, хотя в этом не было никакой тайны, а вся информация находилась в свободном доступе на сайте магазина. Всё дело в том, что Keysfan продаёт бывшие в употреблении лицензии, купленные у крупных компаний, которые берут у Microsoft десятки тысяч ключей, но в какой-то момент понимают, что не смогут их все использовать. Это не значит, что ключи действительно ранее были активирован. Скорее наоборот – они полностью новые, но крупным компаниям не выгодно просто списывать ключи, а продажа их оптом в Keysfan позволяет вернуть часть затрат. Таким образом магазин не только может предоставить все необходимые лицензионные данные, но и знает историю всех ключей. Мало того, Суд Европейского союза однозначно заявляет, что продажа подержанных лицензий разрешена законом и полностью легальна.

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Каждый ключ сопровождается счётом-фактурой, что позволит избежать проблем с проверяющими органами, а отсутствие дисков и бумажной продукции позволяет снизить цену, поскольку нет нужды тратиться на логистику и службу доставки. Большинство продаваемой продукции в магазине Keysfan не распространяется по подписке, поэтому пользоваться ей можно без ограничений по времени, а сроки поддержки зависят только от решения производителя выпускать свежие обновления. Таким образом лицензионное программное обеспечение в магазине Keysfan полностью легально и вписывается в нормы европейского законодательства.

Прежде всего стоит обратить внимание на самые популярные предложения, которые пользовались спросом в последнее время. Windows 10 Professional стоит всего 7.43 доллара и содержит всё для стабильной работы домашнего и офисного компьютера. Вы можете превратить систему в полноценное рабочее место или время от времени смотреть на своём ПК фильмы и сериалы, получив современную и безопасную операционную систему.

стоит всего 7.43 доллара и содержит всё для стабильной работы домашнего и офисного компьютера. Вы можете превратить систему в полноценное рабочее место или время от времени смотреть на своём ПК фильмы и сериалы, получив современную и безопасную операционную систему. Пакет из двух ключей Windows 10 Professional являются лучшим предложением февраля. Стоимость двух ключей составит 11.53 доллара, а значит один вам обойдётся всего в 5.77 доллара. Идеальный вариант, если у вас сразу два компьютера или ноутбука нуждаются в операционной системе.

являются лучшим предложением февраля. Стоимость двух ключей составит 11.53 доллара, а значит один вам обойдётся всего в 5.77 доллара. Идеальный вариант, если у вас сразу два компьютера или ноутбука нуждаются в операционной системе. Windows 11 Professional – это самая новая версия настольной ОС, которая содержит множество изменений и включает лучший пользовательский опыт. Кроме того, она будет получать обновления безопасности на протяжение 10 лет и гарантирует высокий уровень защиты вашего компьютера. Цена ключа равняется 14.61 доллара.

– это самая новая версия настольной ОС, которая содержит множество изменений и включает лучший пользовательский опыт. Кроме того, она будет получать обновления безопасности на протяжение 10 лет и гарантирует высокий уровень защиты вашего компьютера. Цена ключа равняется 14.61 доллара. Если вам нужна операционная система для школьника или подростка, то стоит задуматься о покупке версии Windows 10 Home. За 8.15 доллара вы получите все преимущества полноценной ОС, а также дополнительные функции родительского контроля, что так важно в современном мире бурного развития интернета.

За 8.15 доллара вы получите все преимущества полноценной ОС, а также дополнительные функции родительского контроля, что так важно в современном мире бурного развития интернета. Без офисного ПО сегодня нельзя не только настроить работу в компании любого размера, но и выполнять простейшие задачи дома. Microsoft Office 2021 Professional Plus – это самая новая версия, которая пусть и стоит 30.01 доллара, но уже содержит все новые функции и патчи с обновлениями.

– это самая новая версия, которая пусть и стоит 30.01 доллара, но уже содержит все новые функции и патчи с обновлениями. Пакет из пяти ключей Microsoft Office 2021 Professional Plus может пригодиться, если вы задумали оборудовать небольшой офис. Сотрудники не могут работать в блокноте, а цена пакета всего 72.01 доллара, тогда как каждый отдельный ключ обойдётся вам в 14.4 доллара.

может пригодиться, если вы задумали оборудовать небольшой офис. Сотрудники не могут работать в блокноте, а цена пакета всего 72.01 доллара, тогда как каждый отдельный ключ обойдётся вам в 14.4 доллара. Microsoft Office 2019 Professional Plus подходит для тех, кто решил немного сэкономить, но не хочет потерять большую часть новых функций. Платите 25.88 доллара и пользуйтесь современной версией офисного ПО уже сегодня.

подходит для тех, кто решил немного сэкономить, но не хочет потерять большую часть новых функций. Платите 25.88 доллара и пользуйтесь современной версией офисного ПО уже сегодня. А вот версия Microsoft Office 2016 Professional Plus может быть интересна школьникам, которым не нужен лишний функционал. Это проверенное временем ПО позволит ещё много лет выполнять все необходимые задачи, а благодаря совместимости с более новыми версиями можно не переживать о проблемах с переносами текста и форматированием. Цена ключа равна каки-то 18.71 доллара.

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– это один из наиболее популярных пакетов, ведь за 32.29 доллара вы фактически ничего не теряете, а вот скидка по сравнению с более дорогими предложениями остаётся внушительной. Пакет Windows 11 Professional + Office 2016 Professional Plus позволяет сэкономить на офисном ПО. Вы получите новую версию Windows и сможете работать со стабильной Office 2016 года заплатив всего 33.10 доллара.

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идеально впишется в ваш бюджет, если вам нужно оборудовать сразу два компьютера для школьников. Учтите, что это дисковая версия (CD-Key), а значит вы сможете легко перенести лицензию на другой ПК без звонка в службу поддержки. Стоит пакет 13.57 доллара. Дисковая версия Windows 11 Home немного дороже (16.91 доллара), но за право перейти на новую ОС в первых рядах приходится переплачивать.

немного дороже (16.91 доллара), но за право перейти на новую ОС в первых рядах приходится переплачивать. Для тех, кто хочет оборудовать офис подойдёт пакет из пяти ключей Windows 11 Professional. За 42.02 доллара вы получите полную дисковую версию со всеми её озвученными выше преимуществами.

За 42.02 доллара вы получите полную дисковую версию со всеми её озвученными выше преимуществами. Windows 10 Enterprise LTSC 2019 ценят многие энтузиасты. Если вы из их числа – платите 9.13 доллара и наслаждайтесь полностью легальной версией продвинутой операционной системы. Получить больше информации.

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имеют узкую специализацию, но обойтись без этих программ во многих случаях просто невозможно. Первая стоит 25.70 доллара, тогда как вторая – 22.97 доллара. Аналогичные версии, но уже в дисковом исполнении и немного дешевле можно купить за 22.15 и 19.37 доллара. Правда у вас будет Project Professional 2019 и Visio Professional 2019.

Microsoft Office 2019 Home and Student сочетает все наиболее актуальные тенденции и прекрасно впишется в ритм работы современных студентов. Стоит ключ 31.15 доллара. Получить больше информации.