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На носу День святого Валентина. Это время приятных подарков и радостных моментов. Если не считать самые популярные презенты в виде цветов, то многие влюблённые непременно захотят порадовать друг друга ценными и крайне необходимыми вещами. В наше время, когда вокруг бушует новая волна коронавируса, лучший подарок – это компьютер или ноутбук. Он позволяет работать, не выходя из дома, получать деньги без необходимости идти в банкомат, и учиться новому на любых курсах по всему миру. Предположим, вы уже заготовили нужный и полезный подарок, но неужели вы хотите чтобы ваша вторая половинка сидела за пиратской операционной системой, которая полна дыр, а хакеры внедрили туда скрытый майнер? Конечно же нет, а значит стоит озаботиться лицензионным программным обеспечением заранее. К счастью, магазин Keysfan устраивает распродажу, предлагая скидки до 62% в честь Дня святого Валентина.

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Windows 10 Professional за 7.43 доллара. Это самая популярная операционная система, которая продолжает демонстрировать стабильные продажи несмотря на запуск более новой Windows 11.

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2 ключа. Если вы хотите порадовать 14 февраля не только свою вторую половинку, но и себя, то берите этот пакет за 11.53 доллара. В таком случае одна лицензия обойдётся вам в 5.77 доллара, что является самой низкой ценой на рынке. Windows 11 Professional только набирает популярность, но уже грозит отнять лавры у десятой версии ОС. Здесь вас ждёт и новый интерфейс, и новые функции, а также 10-летний срок официальной поддержки. Если вы хотите получить ко всему этому доступ прямо сейчас, то придётся потратить 14.61 доллара, но в данном случае всё это сливой окупается открывающимися возможностями.

только набирает популярность, но уже грозит отнять лавры у десятой версии ОС. Здесь вас ждёт и новый интерфейс, и новые функции, а также 10-летний срок официальной поддержки. Если вы хотите получить ко всему этому доступ прямо сейчас, то придётся потратить 14.61 доллара, но в данном случае всё это сливой окупается открывающимися возможностями. Windows 10 Home прекрасно подходит, если вы собрали компьютер для школьника. Зачем искать повод для хорошего подарка, когда есть современная операционная система за 8.15 доллара?

прекрасно подходит, если вы собрали компьютер для школьника. Зачем искать повод для хорошего подарка, когда есть современная операционная система за 8.15 доллара? Microsoft Office 2021 Professional Plus. Без офисного ПО в наше время не может ни студент, ни школьник. Если компьютер будет использоваться в рабочих целях, то ему тем более понадобится самое современно офисное предложение. В честь приближающегося праздника программа стоит всего 31.01 доллара.

Без офисного ПО в наше время не может ни студент, ни школьник. Если компьютер будет использоваться в рабочих целях, то ему тем более понадобится самое современно офисное предложение. В честь приближающегося праздника программа стоит всего 31.01 доллара. Microsoft Office 2021 Professional Plus 5 ключей. В данном случае у нас сразу 5 лицензий, которые позволят открыть личное дело или небольшой офис. Все ключи стоят 72.01 доллара, а один достанется вам за 14.4 доллара.

5 ключей. В данном случае у нас сразу 5 лицензий, которые позволят открыть личное дело или небольшой офис. Все ключи стоят 72.01 доллара, а один достанется вам за 14.4 доллара. Microsoft Office 2019 Professional Plus позволит немало сэкономить, не потеряв основной функционал и удобство. Полноценная лицензия обойдётся вам в 26.88 доллара.

позволит немало сэкономить, не потеряв основной функционал и удобство. Полноценная лицензия обойдётся вам в 26.88 доллара. Microsoft Office 2016 Professional Plus. Это лучший выбор для экономных и нетребовательных пользователей. Скорее всего, вы не почувствуете разницу с более новыми версиями, а для школы программа 16 года идеальна. Ну а цена на неё установлена всего в 18.71 доллара.

ПО со скидкой 62%

Если вам требуется не только операционная система, но и полноценная лицензия на офисное ПО, то лучше взять сразу пакет. Не забудьте ввести купон «KFLE62» во время оформления, он даст вам скидку в размере 62%. Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus. Перед вами самый дорогостоящий пакет, стоимость которого равняется 44.59 доллара. Он оправдывает каждый вложенный цент.

Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus немного выгоднее, но не обошёлся без компромиссов в виде десятой версии операционной системы. Пакет стоит 37.41 доллара.

Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus позволяет сэкономить на офисном ПО и стоит 40.11 доллара. Отличное решения для школьного ПК, где не требуются новые функции.

Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus – оптимальный выбор, ведь здесь вас ждёт немалая экономия, ну а в большинстве задач пакета стоимостью 32.29 доллара хватит всем.

Windows 11 Professional + Office 2016 Professional Plus подойдёт не всем, ведь он включает самую новую ОС и компромисс в виде версии офисного ПО 16 года. Приятно, что стоит это всё 33.10 доллара.

Windows 10 Professional + Office 2016 Professional Plus – самый бюджетный пакет. За 24.74 доллара вы получите доступ к лицензионному офисному программному обеспечению и самой популярной версии операционной системы.

Windows 10 Home + Office 2019 Professional подойдёт для тех, кто собирает учебный ПК для школьника. Здесь вам и защита, и масса специализированных функций для родителей и цена в 33.57 доллара.

Windows 10 Home + Office 2016 Professional за 25.01 доллара относится к базовому уровню. От этого пакет не стал плохим, но в большинстве случаев мы бы рекомендовали присмотреться к чему-то подороже. Получить больше информации.

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Перед вами версия на 32 или 64 бита, которая предлагается в виде дискового ключа (CD-Key). Главное отличие такой лицензии состоит в том, что её можно с лёгкостью перенести на новый компьютер. Стоит такое удовольствие 13.57 доллара. Windows 11 Home в дисковой версии (CD-Key) оценивается в 16.91 доллара. Подходит для тех, кто планирует менять свой компьютер в обозримом будущем.

в дисковой версии (CD-Key) оценивается в 16.91 доллара. Подходит для тех, кто планирует менять свой компьютер в обозримом будущем. Windows 11 Professional в версии CD-KEY на 5 ключей стоит 42.02 доллара. Это прекрасный пакет для малого офиса, включающий самую последнюю версию операционной системы, но открывающий перед вами поле для обновления ваших компьютеров со временем.

в версии CD-KEY на 5 ключей стоит 42.02 доллара. Это прекрасный пакет для малого офиса, включающий самую последнюю версию операционной системы, но открывающий перед вами поле для обновления ваших компьютеров со временем. Windows 10 Enterprise LTSC 2019. Это обычной ОЕМ-ключ стоимостью 9.13 доллара. Он обладает полным функционалом дискового, но для переноса на другой компьютер придётся созвониться с отделом поддержки Microsoft. Получить больше информации.

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никогда не стоил дёшево. В данном случае 68.88 доллара – это весьма привлекательная сумма, а значит нужно брать. Project Professional 2021 предназначен для тех, кто пользуется специализированным ПО производства Microsoft. Новая лицензия на программу 21 года стоит 25.70 доллара.

предназначен для тех, кто пользуется специализированным ПО производства Microsoft. Новая лицензия на программу 21 года стоит 25.70 доллара. Visio Professional 2021 используется в офисной работе. Если вы хотите получить последнюю версию, то придётся заплатить 22.97 доллара.

используется в офисной работе. Если вы хотите получить последнюю версию, то придётся заплатить 22.97 доллара. Project Professional 2019 в дисковой версии (CD-Key) стоит 22.15 доллара и предлагает компромисс между не самым новым ПО и возможностью простого переноса лицензии между компьютерами.

в дисковой версии (CD-Key) стоит 22.15 доллара и предлагает компромисс между не самым новым ПО и возможностью простого переноса лицензии между компьютерами. Visio Professional 2019 в версии CD-Key обойдётся вам в 19.37 доллара, предлагая аналогичный функционал предыдущему продукту.

в версии CD-Key обойдётся вам в 19.37 доллара, предлагая аналогичный функционал предыдущему продукту. Microsoft Office 2019 Home and Student просто незаменимый продукт для студентов и школьников. Вы ещё не оценили его преимуществ? Тогда жмите на ссылку, ведь программа стоит всего 31.15 доллара. Получить больше информации.