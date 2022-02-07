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Лицензионная Windows 10 стоит всего $7.43 на праздничной распродаже в честь Дня святого Валентина

Лучший подарок – это конечно же компьютер и ноутбук. Подарите своей второй половинке лицензионное ПО и ключи к ОС, которые на большой распродаже в магазине Keysfan подешевели до 62%
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На носу День святого Валентина. Это время приятных подарков и радостных моментов. Если не считать самые популярные презенты в виде цветов, то многие влюблённые непременно захотят порадовать друг друга ценными и крайне необходимыми вещами. В наше время, когда вокруг бушует новая волна коронавируса, лучший подарок – это компьютер или ноутбук. Он позволяет работать, не выходя из дома, получать деньги без необходимости идти в банкомат, и учиться новому на любых курсах по всему миру. Предположим, вы уже заготовили нужный и полезный подарок, но неужели вы хотите чтобы ваша вторая половинка сидела за пиратской операционной системой, которая полна дыр, а хакеры внедрили туда скрытый майнер? Конечно же нет, а значит стоит озаботиться лицензионным программным обеспечением заранее. К счастью, магазин Keysfan устраивает распродажу, предлагая скидки до 62% в честь Дня святого Валентина.

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  • Windows 10 Professional за 7.43 доллара. Это самая популярная операционная система, которая продолжает демонстрировать стабильные продажи несмотря на запуск более новой Windows 11.
  • Windows 10 Professional 2 ключа. Если вы хотите порадовать 14 февраля не только свою вторую половинку, но и себя, то берите этот пакет за 11.53 доллара. В таком случае одна лицензия обойдётся вам в 5.77 доллара, что является самой низкой ценой на рынке.
  • Windows 11 Professional только набирает популярность, но уже грозит отнять лавры у десятой версии ОС. Здесь вас ждёт и новый интерфейс, и новые функции, а также 10-летний срок официальной поддержки. Если вы хотите получить ко всему этому  доступ прямо сейчас, то придётся потратить 14.61 доллара, но в данном случае всё это сливой окупается открывающимися возможностями.
  • Windows 10 Home прекрасно подходит, если вы собрали компьютер для школьника. Зачем искать повод для хорошего подарка, когда есть современная операционная система за 8.15 доллара?
  • Microsoft Office 2021 Professional Plus. Без офисного ПО в наше время не может ни студент, ни школьник. Если компьютер будет использоваться в рабочих целях, то ему тем более понадобится самое современно офисное предложение. В честь приближающегося праздника программа стоит всего 31.01 доллара.
  • Microsoft Office 2021 Professional Plus 5 ключей. В данном случае у нас сразу 5 лицензий, которые позволят открыть личное дело или небольшой офис. Все ключи стоят 72.01 доллара, а один достанется вам за 14.4 доллара.
  • Microsoft Office 2019 Professional Plus позволит немало сэкономить, не потеряв основной функционал и удобство. Полноценная лицензия обойдётся вам в 26.88 доллара.
  • Microsoft Office 2016 Professional Plus. Это лучший выбор для экономных и нетребовательных пользователей. Скорее всего, вы не почувствуете разницу с более новыми версиями, а для школы программа 16 года идеальна. Ну а цена на неё установлена всего в 18.71 доллара.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Professional 7.43 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional 2 ключа 11.53 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional 14.61 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Home 8.15 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2021 Professional 31.01 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2021 Professional 5 ключей 72.01 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Professional 25.88 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2016 Professional  18.71 Перейти в магазин Keysfan

ПО со скидкой 62%

  • Если вам требуется не только операционная система, но и полноценная лицензия на офисное ПО, то лучше взять сразу пакет. Не забудьте ввести купон «KFLE62» во время оформления, он даст вам скидку в размере 62%. Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus. Перед вами самый дорогостоящий пакет, стоимость которого равняется 44.59 доллара. Он оправдывает каждый вложенный цент. 
  • Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus немного выгоднее, но не обошёлся без компромиссов в виде десятой версии операционной системы. Пакет стоит 37.41 доллара.
  • Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus позволяет сэкономить на офисном ПО и стоит 40.11 доллара. Отличное решения для школьного ПК, где не требуются новые функции.
  • Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus – оптимальный выбор, ведь здесь вас ждёт немалая экономия, ну а в большинстве задач пакета стоимостью 32.29 доллара хватит всем.
  • Windows 11 Professional + Office 2016 Professional Plus подойдёт не всем, ведь он включает самую новую ОС и компромисс в виде версии офисного ПО 16 года. Приятно, что стоит это всё 33.10 доллара.
  • Windows 10 Professional + Office 2016 Professional Plus – самый бюджетный пакет. За 24.74 доллара вы получите доступ к лицензионному офисному программному обеспечению и самой популярной версии операционной системы.
  • Windows 10 Home + Office 2019 Professional подойдёт для тех, кто собирает учебный ПК для школьника. Здесь вам и защита, и масса специализированных функций для родителей и цена в 33.57 доллара.
  • Windows 10 Home + Office 2016 Professional за 25.01 доллара относится к базовому уровню. От этого пакет не стал плохим, но в большинстве случаев мы бы рекомендовали присмотреться к чему-то подороже. Получить больше информации. 
Продукт Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus KFLE62 44.59 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus KFLE62 37.41 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus KFLE62 40.11 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus KFLE62 32.29 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional + Office 2016 Professional Plus KFLE62 33.10 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional + Office 2016 Professional Plus KFLE62 24.74 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home + Office 2019 Professional KFLE62 33.57 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home + Office 2016 Professional KFLE62 25.01 Перейти в магазин Keysfan

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  • Windows 11 Home в дисковой версии (CD-Key) оценивается в 16.91 доллара. Подходит для тех, кто планирует менять свой компьютер в обозримом будущем.
  • Windows 11 Professional в версии CD-KEY на 5 ключей стоит 42.02 доллара. Это прекрасный пакет для малого офиса, включающий самую последнюю версию операционной системы, но открывающий перед вами поле для обновления ваших компьютеров со временем.
  • Windows 10 Enterprise LTSC 2019. Это обычной ОЕМ-ключ стоимостью 9.13 доллара. Он обладает полным функционалом дискового, но для переноса на другой компьютер придётся созвониться с отделом поддержки Microsoft. Получить больше информации. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Home 2 ключа KFLE50 13.57 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Home CD-Key KFLE50 16.91 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional 5 ключей CD-Key KFLE50 42.02 Перейти в магазин Keysfan
 Windows 10 Enterprise LTSC 2019 KFLE50 9.13 Перейти в магазин Keysfan

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  • Project Professional 2021 предназначен для тех, кто пользуется специализированным ПО производства Microsoft. Новая лицензия на программу 21 года стоит 25.70 доллара.
  • Visio Professional 2021 используется в офисной работе. Если вы хотите получить последнюю версию, то придётся заплатить 22.97 доллара.
  • Project Professional 2019 в дисковой версии (CD-Key) стоит 22.15 доллара и предлагает компромисс между не самым новым ПО и возможностью простого переноса лицензии между компьютерами.
  • Visio Professional 2019 в версии CD-Key обойдётся вам в 19.37 доллара, предлагая аналогичный функционал предыдущему продукту.
  • Microsoft Office 2019 Home and Student просто незаменимый продукт для студентов и школьников. Вы ещё не оценили его преимуществ? Тогда жмите на ссылку, ведь программа стоит всего 31.15 доллара. Получить больше информации.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac KFLE62 68.66 Перейти в магазин Keysfan
Project Professional 2021 KFLE62 25.70 Перейти в магазин Keysfan
Visio Professional 2021 KFLE62 22.97 Перейти в магазин Keysfan
Project Professional 2019 CD-Key KFLE62 22.15 Перейти в магазин Keysfan
Visio Professional 2019 CD-Key KFLE62 19.37 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Home and Student KFLE62 33.15 Перейти в магазин Keysfan
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