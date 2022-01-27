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На дворе конец января, а значит самое время праздновать Новый год. Вы не ослышались, ведь к Поднебесной все активно готовятся к праздникам, запасаясь подарками и прочими приятными мелочами. И вот здесь самое время задать правильный вопрос: «Что можно подарить себе и близким?». Очевидного ответа нет, вот только многие наши читатели снова переходят на удалённую работу. Эпидемия коронавируса в самом разгаре, а число инфицированных бьёт рекорды. В связи с этим школьникам нужны новые компьютеры, студентам – ноутбуки, а вам удобное рабочее место, сочетающее производительность комфорт. Вот только даже самый мощный компьютер ничто без операционной системы. Магазин Keysfan предлагает решить эту проблему без лишних переплат, ведь в честь китайского Нового года стартовали большие праздничные скидки.

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Чем бы вы не занимались, без офисных программ просто никуда. Именно поэтому в магазине Keysfan можно купить набирающую популярность Microsoft Office 2021 Professional Plus всего за 31.01 доллара. Это самая новая версия офисного ПО, имеющая длительную официальную поддержку и новые функции.

всего за 31.01 доллара. Это самая новая версия офисного ПО, имеющая длительную официальную поддержку и новые функции. Чем больше покупаешь – тем дешевле. Это простой и логичный девиз, который отлично вписывается в ценовую политику Keysfan. Берём сразу 5 ключей Microsoft Office 2021 Professional Plus и получаем одну лицензию за 14.4 доллара, а пакет за 72.01 доллара. Только не говорите, что вам не нужно. Покупайте, вдруг вы захотите открыть собственный офис.

и получаем одну лицензию за 14.4 доллара, а пакет за 72.01 доллара. Только не говорите, что вам не нужно. Покупайте, вдруг вы захотите открыть собственный офис. Microsoft Office 2019 Professional Plus – пользуется заслуженной популярностью. Здесь и официальная поддержка, и цена 25.88 доллара, и достаточный для большинства задач функционал. Согласитесь, сложно себе отказать, когда перед вами такое заманчивое предложение.

– пользуется заслуженной популярностью. Здесь и официальная поддержка, и цена 25.88 доллара, и достаточный для большинства задач функционал. Согласитесь, сложно себе отказать, когда перед вами такое заманчивое предложение. Ну и для экономных есть Microsoft Office 2016 Professional Plus. Всего за каких-то 18.71 доллара вы получаете возможность создавать документы, работать с таблицами и презентациями, а также массу возможностей, о который раньше и не догадывались.

Без операционной системы никуда. Сегодня можно выбрать между десятой и одиннадцатой версией, ориентируясь на собственные потребности и возможности кошелька. К примеру, самой популярной остаётся Windows 10 Professional . Это разумное вложение денег, ведь за 7.43 доллара вы получаете весь спектр возможностей современной ОС, а уже в первой половине 2022 года бесплатно обновите свою операционную систему до одиннадцатой версии.

. Это разумное вложение денег, ведь за 7.43 доллара вы получаете весь спектр возможностей современной ОС, а уже в первой половине 2022 года бесплатно обновите свою операционную систему до одиннадцатой версии. Лучше одного ключа может быть только два ключа Windows 10 Professional. Пакет стоит 11.53 доллара, что позволяет вам купить один ключик за 5.8 доллара. Второй ключ можно отдать знакомым, друзьям или родственникам, ну или продать кому-то другому.

Пакет стоит 11.53 доллара, что позволяет вам купить один ключик за 5.8 доллара. Второй ключ можно отдать знакомым, друзьям или родственникам, ну или продать кому-то другому. Устали от томительных ожиданий? В таком случае нужно брать Windows 11 Professional за 14.61 доллара. Самая новая операционная система здесь и сейчас. Только вдумайтесь: 10 лет официальной поддержки – это просто невероятный срок. Расхваливать одиннадцатую версию ОС мы не будем, ведь вы о ней всё прекрасно знаете и без нас.

за 14.61 доллара. Самая новая операционная система здесь и сейчас. Только вдумайтесь: 10 лет официальной поддержки – это просто невероятный срок. Расхваливать одиннадцатую версию ОС мы не будем, ведь вы о ней всё прекрасно знаете и без нас. Решили оборудовать учебное место для школьника? Тогда только Windows 10 Home. Она включает ряд полезных функций, за которые эту версию ОС любят и ценят родители по всему миру, ну а цена равняется всего 8.15 доллара.

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Огромной популярностью пользуются пакеты, состоящие из операционной системы и офисного программного обеспечения. Все пакеты идут с дополнительной скидкой на 62%. Не забудьте ввести купон «KFLE62» во время оформления.

Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus – лучшее и самое дорогое предложение этой зимы. За самую новую версию ОС и офисного ПО придётся заплатить 44.59 долларов, но вы прекрасно понимаете, что оно того стоит.

– лучшее и самое дорогое предложение этой зимы. За самую новую версию ОС и офисного ПО придётся заплатить 44.59 долларов, но вы прекрасно понимаете, что оно того стоит. Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus – неплохая альтернатива. Цена пакета 37.41 доллара, а значит вы получаете не только новую офисную программу, но и немного экономите.

– неплохая альтернатива. Цена пакета 37.41 доллара, а значит вы получаете не только новую офисную программу, но и немного экономите. Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus позволяет сэкономить, получив самую продвинутую версию операционной системы за 40.11 доллара.

позволяет сэкономить, получив самую продвинутую версию операционной системы за 40.11 доллара. Пакет Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus выводит экономию на новый уровень. Всего 32.29 доллара, и два бестселлера у вас в кармане. Ну или на электронной почте, что почти одно и то же.

выводит экономию на новый уровень. Всего 32.29 доллара, и два бестселлера у вас в кармане. Ну или на электронной почте, что почти одно и то же. Windows 11 Professional + Office 2016 Professional Plus – интересный вариант, который подойдёт тем, кто не гонится за новыми функциями, но не желает размениваться на предыдущую версию ОС. В таком случае придётся расстаться с 33.10 доллара.

– интересный вариант, который подойдёт тем, кто не гонится за новыми функциями, но не желает размениваться на предыдущую версию ОС. В таком случае придётся расстаться с 33.10 доллара. Windows 10 Professional + Office 2016 Professional Plus стоит 24.74 доллара и включает версии ОС и офисного ПО для нетребовательных пользователей. Работать с ними легко и просто, да ещё и сэкономить можно.

стоит 24.74 доллара и включает версии ОС и офисного ПО для нетребовательных пользователей. Работать с ними легко и просто, да ещё и сэкономить можно. Пакет Windows 10 Home + Office 2019 Professional идеален для школьника. Здесь даже больше, чем может потребоваться, но запас в функционале всё же должен быть. Стоит пакет 33.57 доллара.

идеален для школьника. Здесь даже больше, чем может потребоваться, но запас в функционале всё же должен быть. Стоит пакет 33.57 доллара. Windows 10 Home + Office 2016 Professional – для самых экономных родителей, у которых на руках есть всего 25.01 доллара. На самом деле вы ничего не теряете, а вот цена такого пакета приятно порадует ваши кошельки. Получить больше информации.

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2 ключа Windows 10 Home с возможностью выбора 32-битной или 64-битной версии стоят 13.57 доллара. Идеальный выбор в случае, если у вас двое детей, или вам есть кому подарить ещё один ключик.

с возможностью выбора 32-битной или 64-битной версии стоят 13.57 доллара. Идеальный выбор в случае, если у вас двое детей, или вам есть кому подарить ещё один ключик. Windows 11 Home в версии CD-Key представляет собой обычную дисковую версию. За 16.91 доллара вы получаете не только самую новую операционную систему, но и сможете переставить лицензию на другой компьютер без звонка в техническую поддержку Microsoft.

в версии CD-Key представляет собой обычную дисковую версию. За 16.91 доллара вы получаете не только самую новую операционную систему, но и сможете переставить лицензию на другой компьютер без звонка в техническую поддержку Microsoft. Пакет из пяти ключей Windows 11 Professional , да ещё и в версии CD-KEY – это идеальное решение для создания автономного офиса во время пандемии. Стоит такое удовольствие 42.02 доллара, и обладает всеми озвученными выше преимуществами.

, да ещё и в версии CD-KEY – это идеальное решение для создания автономного офиса во время пандемии. Стоит такое удовольствие 42.02 доллара, и обладает всеми озвученными выше преимуществами. Покупайте Windows 10 Enterprise LTSC 2019 только в том случае, если уверены в своём выборе. Данная версия немного отличается от привычной, поэтому вы просто можете с ней не справиться. Цена лицензии – 9.13 доллара. Получить больше информации.

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Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac не нуждается в представлении, ведь на macOS не так много качественных офисных программ. Возможно, именно поэтому ключ стоит 68.66 долларов.

не нуждается в представлении, ведь на macOS не так много качественных офисных программ. Возможно, именно поэтому ключ стоит 68.66 долларов. Project Professional 2021 часто требуется во время работы. Если вы даже не знаете, что это такое – смело проходите мимо. Для остальных – 25.70 долларов, и он станет вашим.

часто требуется во время работы. Если вы даже не знаете, что это такое – смело проходите мимо. Для остальных – 25.70 долларов, и он станет вашим. Visio Professional 2021 из той же оперы и предназначается для тех, кто уже познал или только планирует познать эту программу. Стоит она всего 22.97 доллара.

из той же оперы и предназначается для тех, кто уже познал или только планирует познать эту программу. Стоит она всего 22.97 доллара. Project Professional 2019 предназначена для одного пользователя, а в данном случае перед вами ещё и дисковая версия (CD-Key). Цена лицензии 22.15 доллара.

предназначена для одного пользователя, а в данном случае перед вами ещё и дисковая версия (CD-Key). Цена лицензии 22.15 доллара. Visio Professional 2019 – аналог предыдущего ПО. Это версия CD-Key, которая стоит 19.37 доллара.

– аналог предыдущего ПО. Это версия CD-Key, которая стоит 19.37 доллара. Microsoft Office 2019 Home and Student отлично зарекомендовала себя как для школьников, так и для студентов. Стоит такое ПО 31.15 доллара и полностью оправдывает свою цену. Получить больше информации.

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