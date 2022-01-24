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Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60

Самые низкие цены на рынке и большой асортимент лицензионных ключей в рамках зимней распродажи в магазине KeysOff
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Новогодние и рождественские праздники позади, вот только компьютеры и ноутбуки не перестали пользоваться огромным спросом. Очередная волна коронавируса только набирает силу, а правительства многих страна всерьёз задумались о возврате к жёстким ограничениям. Это значит, что миллионы людей продолжат находиться на удалённой работе, что непременно увеличит потребность в новой вычислительной технике. Магазин KeysOff прекрасно понимает потребности своих клиентов, поэтому решил провести большую зимнюю распродажу со скидками до 90%.

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  • Огромной популярностью пользуется Windows 11 Professional. В данном случае речь идёт о полноценной дисковой версии, а значит вы можете легко переносить операционную систему с одного компьютера на другой. Стоимость лицензионного ключа составляет всего 15.60 доллара, что является лучшей ценой на рынке.
  • Не менее востребована версия Windows 11 Home. Если вам нужно оборудовать учебное место для школьника, то выбирайте именно Windows 11 Home. Она включает элементы родительского контроля за поступающим из сети контентом. Дисковая версия оценена в 16.63 доллара и вообще ничем не отличается от той, что вы можете найти в коробочке в магазине.
  • Для экономных есть Windows 10 Professional за 7.40 доллара. Это ОЕМ-версия, которая функционально не отличается от предыдущей, но привязывается к материнской плате. Это не значит, что её нельзя перенести на другой компьютер, но потребуется звонок в службу поддержки Microsoft.
  • Нуждаетесь сразу в нескольких компьютерах? Берите 2 лицензии Windows 10 Pro Professional. Цена пакета равняется 11.50 доллара, а значит один ключ обойдётся вам в 5.75 доллара.
  • Без офисных программ сегодня просто невозможно создать ни рабочее, ни учебное место. Наиболее выгодным предложением может стать Microsoft Office 2016 Professional Plus. Ключ стоит 21.75 доллара и включает все необходимые составляющие, включая таблицы, презентации и многое другое.
  • Более новая версия Microsoft Office 2019 Professional Plus стоит 28.93 доллара, но именно она является более популярной, поскольку многие компании требуют наличия некоторых компонентов, отсутствующих в программу 2016 года.
  • Для любителей новинок есть Microsoft Office 2021 Pro Plus. Она оценена в 35.08 доллара, но имеет более длительный срок официальной поддержки, что для многих пользователей является более важным, чем переплата в несколько долларов.
  • Ну а для большого офиса лучше брать сразу 5 ключей Microsoft Office 2021 Pro Plus. Весь пакет стоит 74.02 доллара, а один обойдётся вам в 14.80 доллара, поэтому это одно из самых выгодных предложений текущей распродажи. Больше информации по ссылке. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Professional CD-Key 15.60 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Home CD-Key 16.63 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Professional 7.40 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Professional (на 2 ПК) 11.50 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Professional Plus 21.75 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Professional Plus  28.93 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus  35.08 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 ключей) 74.02 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 50%

  • Несмотря на набирающую популярность Windows 11, десятая версия операционной системы Microsoft остаётся самой популярной, поэтому магазин KeysOff предлагает 50% скидку на предыдущую версию ОС. Для активации предложения нужно ввести код «SOLE50». Прежде всего предлагаем приглядеться к Windows 10 Home. За 8.16 доллара вы получите полноценную операционную систему для школьника вместе с уверенностью в его полной безопасности.
  • У вас есть сразу два ребёнка, каждому из которых нужно учебное место? 2 ключа Windows 10 Home – ваш выбор. Одна лицензия в таком случае обойдётся в 6.8 доллара, а пакет стоит 13.57 доллара.
  • В некоторых случаях вам может понадобиться версия Windows 10 Enterprise 2019 LTSC. Если вы не понимаете, о чём речь, то лучше возьмите один из представленных выше продуктов. Для всех остальных – цена ОС равняется 9.13 доллара.
  • Windows Server 2019 Standard представляет собой не только одну из наиболее популярных версий ПО, но и легко решает проблемы создания домашнего или рабочего сервера на профессиональном уровне. Стоит данная ОС 16.06 доллара, а каждый затраченный цент способен себя окупить в самые короткие сроки. Больше информации по ссылке. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Home  8.16 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Home 2 ключа 13.57 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 9.13 Перейти в магазин KeysOff 
Windows Server 2019 Standard 16.06 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 60%

  • Следующая подборка ключей предназначена для тех, кому здесь и сейчас нужен офисный пакет. Все лицензии идут по скидке 60%, а в процессе покупки нужно не забыть ввести код «SOLE60». Если вы по каким-то причинам забудете это сделать, вам придётся оплатить полную стоимость. Дешевле всего Microsoft Office 2016 Pro Plus. Версия от 2016 года зарекомендовала себя как надёжная и лишённая проблем, включает всё необходимое для работы офиса или домашнего компьютера и стоит 25.18 доллара.
  • Microsoft Office 2016 Home and Student не нуждается в представлении и считается оптимальным решением для студентов по всему миру. Стоит такой ключ 31.48 доллара.
  • Более новая версия Microsoft Office 2019 Home and Student оценена в 32.79 доллара, но может понравиться всем, кто предпочитает более современной ПО. Дополнительных функций здесь немного, но в некоторых случаях работа станет проще и удобнее.
  • Office 2019 Home and Business for Mac никогда не была и не будет дешёвой. Она предназначена для компьютеров на базе macOS и является лучшей программой для рабочих станций и домашнего пользования. Стоимость данной версии 103.73 доллара.
  • Office 2019 Home and Business предназначена для компьютеров на базе Windows, но предлагает гораздо больше возможностей, чем обычные версии офисного ПО, но и стоит 45.10 доллара. Если вы не уверены, что будете всем этим пользоваться, присмотритесь к другому программному обеспечению. Больше информации по ссылке. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2016 Pro Plus SOLE60 25.18 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Home and Student SOLE60 31.48 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Student SOLE60 32.79 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS) SOLE60 103.73 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (Windows) SOLE60 45.10 Перейти в магазин KeysOff

ПО со скидкой 60%

  • Если уж экономить на зимней распродаже в KeysOff, то делать это правильно. Следующие 4 пакета включают как операционную систему, так и офисное ПО, а получить 60% скидку можно после активации кода «SOLE60». Начнём с пакета Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus. Он стоит 34.38 доллара и включает ПО предыдущего поколения. Это не так плохо, ведь все современные функции на месте, а цена самая низкая на рынке.
  • Пакет Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus включает самую новую версию офисного ПО и оценён в 43.05 доллара. Отличный выбор, ведь вскоре Windows 10 автоматически обновится до одиннадцатой версии, а значит вы ничего не теряете.
  • Стали ждать обновлений? Берём пакет Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus. За 41.41 доллара вы получите ещё 10 лет официальной поддержки и неплохую версию офисного ПО.
  • Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – включает всё самое лучше, предлагая новый офис и новую ОС. За такое удовольствие не грех и заплатить 51.49 доллара. Если вы считаете иначе, есть пакет за 34.38 доллара. Больше информации по ссылке. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 34.38 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 43.05 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 41.41 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 51.49 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 90%

  • В некоторых случаях недостаточно только одной операционной системы или офисного ПО. Магазин KeysOff напоминает, что в продаже есть множество полезных утилит, некоторых из которых можно купить со скидкой до 90% уже сегодня. FilePane представляет собой уникальный инструмент для работы с файлами под macOS. Стоит ПО всего 6.14 доллара, но вам лучше попробовать всё самостоятельно.
  • OmniPlayer прекрасно справляется со своими задачами. За 10.24 доллара вы получите не только один из лучших плееров на рынке, но и массу дополнительных функций, которые во многих случаях всё ещё недоступны на компьютерах под macOS. В данном случае продаётся бессрочный лицензионный ключ.
  • Adguard можно установить не только под macOS, но и на Android, а также на смартфоны Apple и обычную ОС Windows. Программа не нуждается в представлении, поскольку многие из вас уже использовали или даже используют бесплатную версию. Стоимость ПО составляет 10.24 доллара.
  • Alfred 4 позволяет автоматизировать массу процессоров под macOS или iOS. ПО оценивается в 35.86 доллара, но окупится со временем, когда вы увидите экономию во время выполнения самых базовых задач. Больше информации по ссылке. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
FilePane 6.14 Перейти в магазин KeysOff
OmniPlayer 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Adguard 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Alfred 4 35.86 Перейти в магазин KeysOff 
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