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Новогодние и рождественские праздники позади, вот только компьютеры и ноутбуки не перестали пользоваться огромным спросом. Очередная волна коронавируса только набирает силу, а правительства многих страна всерьёз задумались о возврате к жёстким ограничениям. Это значит, что миллионы людей продолжат находиться на удалённой работе, что непременно увеличит потребность в новой вычислительной технике. Магазин KeysOff прекрасно понимает потребности своих клиентов, поэтому решил провести большую зимнюю распродажу со скидками до 90%.

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Огромной популярностью пользуется Windows 11 Professional. В данном случае речь идёт о полноценной дисковой версии, а значит вы можете легко переносить операционную систему с одного компьютера на другой. Стоимость лицензионного ключа составляет всего 15.60 доллара, что является лучшей ценой на рынке.

В данном случае речь идёт о полноценной дисковой версии, а значит вы можете легко переносить операционную систему с одного компьютера на другой. Стоимость лицензионного ключа составляет всего 15.60 доллара, что является лучшей ценой на рынке. Не менее востребована версия Windows 11 Home . Если вам нужно оборудовать учебное место для школьника, то выбирайте именно Windows 11 Home. Она включает элементы родительского контроля за поступающим из сети контентом. Дисковая версия оценена в 16.63 доллара и вообще ничем не отличается от той, что вы можете найти в коробочке в магазине.

. Если вам нужно оборудовать учебное место для школьника, то выбирайте именно Windows 11 Home. Она включает элементы родительского контроля за поступающим из сети контентом. Дисковая версия оценена в 16.63 доллара и вообще ничем не отличается от той, что вы можете найти в коробочке в магазине. Для экономных есть Windows 10 Professional за 7.40 доллара. Это ОЕМ-версия, которая функционально не отличается от предыдущей, но привязывается к материнской плате. Это не значит, что её нельзя перенести на другой компьютер, но потребуется звонок в службу поддержки Microsoft.

за 7.40 доллара. Это ОЕМ-версия, которая функционально не отличается от предыдущей, но привязывается к материнской плате. Это не значит, что её нельзя перенести на другой компьютер, но потребуется звонок в службу поддержки Microsoft. Нуждаетесь сразу в нескольких компьютерах? Берите 2 лицензии Windows 10 Pro Professional. Цена пакета равняется 11.50 доллара, а значит один ключ обойдётся вам в 5.75 доллара.

Цена пакета равняется 11.50 доллара, а значит один ключ обойдётся вам в 5.75 доллара. Без офисных программ сегодня просто невозможно создать ни рабочее, ни учебное место. Наиболее выгодным предложением может стать Microsoft Office 2016 Professional Plus. Ключ стоит 21.75 доллара и включает все необходимые составляющие, включая таблицы, презентации и многое другое.

Ключ стоит 21.75 доллара и включает все необходимые составляющие, включая таблицы, презентации и многое другое. Более новая версия Microsoft Office 2019 Professional Plus стоит 28.93 доллара, но именно она является более популярной, поскольку многие компании требуют наличия некоторых компонентов, отсутствующих в программу 2016 года.

стоит 28.93 доллара, но именно она является более популярной, поскольку многие компании требуют наличия некоторых компонентов, отсутствующих в программу 2016 года. Для любителей новинок есть Microsoft Office 2021 Pro Plus. Она оценена в 35.08 доллара, но имеет более длительный срок официальной поддержки, что для многих пользователей является более важным, чем переплата в несколько долларов.

Она оценена в 35.08 доллара, но имеет более длительный срок официальной поддержки, что для многих пользователей является более важным, чем переплата в несколько долларов. Ну а для большого офиса лучше брать сразу 5 ключей Microsoft Office 2021 Pro Plus. Весь пакет стоит 74.02 доллара, а один обойдётся вам в 14.80 доллара, поэтому это одно из самых выгодных предложений текущей распродажи. Больше информации по ссылке.

ПО со скидкой 50%

Несмотря на набирающую популярность Windows 11, десятая версия операционной системы Microsoft остаётся самой популярной, поэтому магазин KeysOff предлагает 50% скидку на предыдущую версию ОС. Для активации предложения нужно ввести код «SOLE50» . Прежде всего предлагаем приглядеться к Windows 10 Home . За 8.16 доллара вы получите полноценную операционную систему для школьника вместе с уверенностью в его полной безопасности.

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– ваш выбор. Одна лицензия в таком случае обойдётся в 6.8 доллара, а пакет стоит 13.57 доллара. В некоторых случаях вам может понадобиться версия Windows 10 Enterprise 2019 LTSC . Если вы не понимаете, о чём речь, то лучше возьмите один из представленных выше продуктов. Для всех остальных – цена ОС равняется 9.13 доллара.

. Если вы не понимаете, о чём речь, то лучше возьмите один из представленных выше продуктов. Для всех остальных – цена ОС равняется 9.13 доллара. Windows Server 2019 Standard представляет собой не только одну из наиболее популярных версий ПО, но и легко решает проблемы создания домашнего или рабочего сервера на профессиональном уровне. Стоит данная ОС 16.06 доллара, а каждый затраченный цент способен себя окупить в самые короткие сроки. Больше информации по ссылке.

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Следующая подборка ключей предназначена для тех, кому здесь и сейчас нужен офисный пакет. Все лицензии идут по скидке 60%, а в процессе покупки нужно не забыть ввести код «SOLE60» . Если вы по каким-то причинам забудете это сделать, вам придётся оплатить полную стоимость. Дешевле всего Microsoft Office 2016 Pro Plus. Версия от 2016 года зарекомендовала себя как надёжная и лишённая проблем, включает всё необходимое для работы офиса или домашнего компьютера и стоит 25.18 доллара.

. Если вы по каким-то причинам забудете это сделать, вам придётся оплатить полную стоимость. Дешевле всего Версия от 2016 года зарекомендовала себя как надёжная и лишённая проблем, включает всё необходимое для работы офиса или домашнего компьютера и стоит 25.18 доллара. Microsoft Office 2016 Home and Student не нуждается в представлении и считается оптимальным решением для студентов по всему миру. Стоит такой ключ 31.48 доллара.

не нуждается в представлении и считается оптимальным решением для студентов по всему миру. Стоит такой ключ 31.48 доллара. Более новая версия Microsoft Office 2019 Home and Student оценена в 32.79 доллара, но может понравиться всем, кто предпочитает более современной ПО. Дополнительных функций здесь немного, но в некоторых случаях работа станет проще и удобнее.

оценена в 32.79 доллара, но может понравиться всем, кто предпочитает более современной ПО. Дополнительных функций здесь немного, но в некоторых случаях работа станет проще и удобнее. Office 2019 Home and Business for Mac никогда не была и не будет дешёвой. Она предназначена для компьютеров на базе macOS и является лучшей программой для рабочих станций и домашнего пользования. Стоимость данной версии 103.73 доллара.

никогда не была и не будет дешёвой. Она предназначена для компьютеров на базе macOS и является лучшей программой для рабочих станций и домашнего пользования. Стоимость данной версии 103.73 доллара. Office 2019 Home and Business предназначена для компьютеров на базе Windows, но предлагает гораздо больше возможностей, чем обычные версии офисного ПО, но и стоит 45.10 доллара. Если вы не уверены, что будете всем этим пользоваться, присмотритесь к другому программному обеспечению. Больше информации по ссылке.

ПО со скидкой 60%

Если уж экономить на зимней распродаже в KeysOff, то делать это правильно. Следующие 4 пакета включают как операционную систему, так и офисное ПО, а получить 60% скидку можно после активации кода «SOLE60». Начнём с пакета Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus. Он стоит 34.38 доллара и включает ПО предыдущего поколения. Это не так плохо, ведь все современные функции на месте, а цена самая низкая на рынке.

Он стоит 34.38 доллара и включает ПО предыдущего поколения. Это не так плохо, ведь все современные функции на месте, а цена самая низкая на рынке. Пакет Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus включает самую новую версию офисного ПО и оценён в 43.05 доллара. Отличный выбор, ведь вскоре Windows 10 автоматически обновится до одиннадцатой версии, а значит вы ничего не теряете.

включает самую новую версию офисного ПО и оценён в 43.05 доллара. Отличный выбор, ведь вскоре Windows 10 автоматически обновится до одиннадцатой версии, а значит вы ничего не теряете. Стали ждать обновлений? Берём пакет Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus. За 41.41 доллара вы получите ещё 10 лет официальной поддержки и неплохую версию офисного ПО.

За 41.41 доллара вы получите ещё 10 лет официальной поддержки и неплохую версию офисного ПО. Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – включает всё самое лучше, предлагая новый офис и новую ОС. За такое удовольствие не грех и заплатить 51.49 доллара. Если вы считаете иначе, есть пакет за 34.38 доллара. Больше информации по ссылке.

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ПО со скидкой 90%

В некоторых случаях недостаточно только одной операционной системы или офисного ПО. Магазин KeysOff напоминает, что в продаже есть множество полезных утилит, некоторых из которых можно купить со скидкой до 90% уже сегодня. FilePane представляет собой уникальный инструмент для работы с файлами под macOS. Стоит ПО всего 6.14 доллара, но вам лучше попробовать всё самостоятельно.

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