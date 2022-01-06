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Несмотря на все попытки учёных остановить пандемию, коронавирус никуда не делся. Правительства многих стран продолжают вводить ограничения на социальные контакты, а значит миллионы людей по всему миру остро нуждаются в новых компьютерах и ноутбуках. Многие из них не разбираются в тонкостях лицензионного программного обеспечения, покупая за несколько сотен долларов устаревшую версию Windows 10 или оформляя подписку на облачные офисные сервисы, переплачивая за бесполезные функции.

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Что же, праздники завершаются. Компьютеры и ноутбуки куплены, а значит нужно поставить современную лицензионную операционную систему. Поскольку далеко не все успели воспользоваться новогодними скидками, магазин Keysfan решил продлить сроки действия распродажи, предлагая не только несколько крайне выгодных лотов, но и возможность получить самую новую ОС Windows 11 абсолютно бесплатно.

Прежде всего самое выгодное предложение 2022 года – бесплатная Windows 11 Pro. Для этого нужно купить Microsoft Office 2021 Professional , которая в рамках праздничной распродажи доступна за 48.46 доллара. На этом все условия заканчиваются, ведь после оплаты вы получите сразу два ключа по цене одного.

, которая в рамках праздничной распродажи доступна за 48.46 доллара. На этом все условия заканчиваются, ведь после оплаты вы получите сразу два ключа по цене одного. Если вам достаточно версии Microsoft Office 2019 Professional , то можно сэкономить ещё больше. Купите ключ за 37.91 доллара и получите полноценную лицензионную Windows 11 Pro в подарок.

, то можно сэкономить ещё больше. Купите ключ за 37.91 доллара и получите полноценную лицензионную Windows 11 Pro в подарок. Намерены сэкономить ещё больше? Тогда берите Microsoft Office 2016 Professional. За какие-то 31.76 доллара вы станете владельцем не только современного офисного пакета, но и бесплатной Windows 11 Pro. Никаких обновлений и ожиданий, ведь речь о самой новой операционной системе.

За какие-то 31.76 доллара вы станете владельцем не только современного офисного пакета, но и бесплатной Windows 11 Pro. Никаких обновлений и ожиданий, ведь речь о самой новой операционной системе. Далеко не все хотят и могут себе позволить переплачивать деньги за самое новое программное обеспечение. Если вы входите в их число, то всего за 42.01 доллара вы сможете купить Microsoft Office 2021 Professional и получить в подарок современную Windows 10 Pro. Вы ведь знаете, что вскоре её можно будет бесплатно обновить до Windows 11?

и получить в подарок современную Windows 10 Pro. Вы ведь знаете, что вскоре её можно будет бесплатно обновить до Windows 11? За 30.74 доллара доступна бесплатная Windows 10 Pro в комплекте с актуальной версией Microsoft Office 2019 Professional . Это один из самых популярных лотов, который вызывает повышенный интерес у потенциальных покупателей благодаря сбалансированной цене, наличию современной ОС и офисного ПО.

. Это один из самых популярных лотов, который вызывает повышенный интерес у потенциальных покупателей благодаря сбалансированной цене, наличию современной ОС и офисного ПО. Microsoft Office 2016 Professional позволяет сэкономить ещё больше, ведь за какие-то 23.56 доллара вы станете обладателем бесплатной Windows 10 Pro. Идеальный комплект для экономных пользователей.

ПО со скидкой 50%

Если вас не интересуют пакеты и подарки, то ниже можно выбрать один из лотов со скидкой в 50%. Во время оформления заказа придётся ввести купон « KFLE50 ». Windows 10 Professional стоит 7.59 доллара. Пожалуй, это самое выгодное предложение, которое только можно встретить в интернете. В данном случае вы станете обладателями актуальной версии ОС, позволяющей организовать рабочее место, гибко настроив пространство под себя.

». стоит 7.59 доллара. Пожалуй, это самое выгодное предложение, которое только можно встретить в интернете. В данном случае вы станете обладателями актуальной версии ОС, позволяющей организовать рабочее место, гибко настроив пространство под себя. 2 ключа Windows 10 Pro Professional в магазине Keysfan стоят 12.43 доллара. Если у вас есть сразу два компьютера, или вы хотите подарить лицензию своим знакомым, то это самый оптимальный вариант, ведь в таком случае 1 ключ обойдётся вам в 6.2 доллара.

в магазине Keysfan стоят 12.43 доллара. Если у вас есть сразу два компьютера, или вы хотите подарить лицензию своим знакомым, то это самый оптимальный вариант, ведь в таком случае 1 ключ обойдётся вам в 6.2 доллара. В магазине Keysfan можно купить самый обычный дисковый ключ Windows 11 Professional за 17.71 доллара. Это позволит не беспокоиться о переносе лицензии на другой компьютер, ведь в данном случае процесс займёт пару минут и может производиться без участия специалистов Microsoft.

за 17.71 доллара. Это позволит не беспокоиться о переносе лицензии на другой компьютер, ведь в данном случае процесс займёт пару минут и может производиться без участия специалистов Microsoft. На компьютер для школьника лучше установить Windows 11 Home . Это удобный дисковый ключ, который стоит всего 16.91 доллара.

. Это удобный дисковый ключ, который стоит всего 16.91 доллара. Не хотите переплачивать за новую операционную систему? Берите Windows 10 Home . На выбор можно выбрать 32-битную или 64-битную версию, а цена зафиксирована на уровне 8.16 доллара.

. На выбор можно выбрать 32-битную или 64-битную версию, а цена зафиксирована на уровне 8.16 доллара. 2 ключа Windows 10 Home в версии CD-Key стоит 13.57 доллара. Сегодня больше востребована 64-битная ОС, но вы можете купить и 32-битную.

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. Покупайте её только в том случае, если она вам действительно нужна. Цена одного ключика равняется 22.97 доллара. В продаже есть версии Project и Visio 2019 года выпуска. Они немного дешевле указанного выше ПО и стоят 22.15 и 19.37 доллара соответственно.

2019 года выпуска. Они немного дешевле указанного выше ПО и стоят 22.15 и 19.37 доллара соответственно. Microsoft Office 365 Professional Plus представляет собой не только ключ, но и полноценный аккаунт, в рамках которого вам весь год вам будут доступен полный функционал указанного выше ПО. Стоит такое удовольствие 14.81 доллара, но платить за него нужно каждый год.

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