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Получите бесплатную Windows 11 Pro на новогодней распродаже купив любую версию Microsoft Office

Уникальная возможность получить полностью бесплатный ключ Windows 11 Pro и другие популярные программы с 62% скидками в рамках новогодней распродажи в магазине Keysfan
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Несмотря на все попытки учёных остановить пандемию, коронавирус никуда не делся. Правительства многих стран продолжают вводить ограничения на социальные контакты, а значит миллионы людей по всему миру остро нуждаются в новых компьютерах и ноутбуках. Многие из них не разбираются в тонкостях лицензионного программного обеспечения, покупая за несколько сотен долларов устаревшую версию Windows 10 или оформляя подписку на облачные офисные сервисы, переплачивая за бесполезные функции.  

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Что же, праздники завершаются. Компьютеры и ноутбуки куплены, а значит нужно поставить современную лицензионную операционную систему. Поскольку далеко не все успели воспользоваться новогодними скидками, магазин Keysfan решил продлить сроки действия распродажи, предлагая не только несколько крайне выгодных лотов, но и возможность получить самую новую ОС Windows 11 абсолютно бесплатно.

  • Прежде всего самое выгодное предложение 2022 года – бесплатная Windows 11 Pro. Для этого нужно купить Microsoft Office 2021 Professional, которая в рамках праздничной распродажи доступна за 48.46 доллара. На этом все условия заканчиваются, ведь после оплаты вы получите сразу два ключа по цене одного.
  • Если вам достаточно версии Microsoft Office 2019 Professional, то можно сэкономить ещё больше. Купите ключ за 37.91 доллара и получите полноценную лицензионную Windows 11 Pro в подарок.
  • Намерены сэкономить ещё больше? Тогда берите Microsoft Office 2016 Professional. За какие-то 31.76 доллара вы станете владельцем не только современного офисного пакета, но и бесплатной Windows 11 Pro. Никаких обновлений и ожиданий, ведь речь о самой новой операционной системе.
  • Далеко не все хотят и могут себе позволить переплачивать деньги за самое новое программное обеспечение. Если вы входите в их число, то всего за 42.01 доллара вы сможете купить Microsoft Office 2021 Professional и получить в подарок современную Windows 10 Pro. Вы ведь знаете, что вскоре её можно будет бесплатно обновить до Windows 11?
  • За 30.74 доллара доступна бесплатная Windows 10 Pro в комплекте с актуальной версией Microsoft Office 2019 Professional. Это один из самых популярных лотов, который вызывает повышенный интерес у потенциальных покупателей благодаря сбалансированной цене,  наличию современной ОС и офисного ПО.
  • Microsoft Office 2016 Professional позволяет сэкономить ещё больше, ведь за какие-то 23.56 доллара вы станете обладателем бесплатной Windows 10 Pro. Идеальный комплект для экономных пользователей.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2021 Professional + Windows 11 Pro 48.46 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Professional + Windows 11 Pro 37.91 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2016 Professional + Windows 11 Pro 31.76 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2021 Professional + Windows 10 Pro 42.01 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Pro 30.74 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Pro 23.56 Перейти в магазин Keysfan

ПО со скидкой 50%

  • Если вас не интересуют пакеты и подарки, то ниже можно выбрать один из лотов со скидкой в 50%. Во время оформления заказа придётся ввести купон «KFLE50». Windows 10 Professional стоит 7.59 доллара. Пожалуй, это самое выгодное предложение, которое только можно встретить в интернете. В данном случае вы станете обладателями актуальной версии ОС, позволяющей организовать рабочее место, гибко настроив пространство под себя.
  • 2 ключа Windows 10 Pro Professional в магазине Keysfan стоят 12.43 доллара. Если у вас есть сразу два компьютера, или вы хотите подарить лицензию своим знакомым, то это самый оптимальный вариант, ведь в таком случае 1 ключ обойдётся вам в 6.2 доллара.
  • В магазине Keysfan можно купить самый обычный дисковый ключ Windows 11 Professional за 17.71 доллара. Это позволит не беспокоиться о переносе лицензии на другой компьютер, ведь в данном случае процесс займёт пару минут и может производиться без участия специалистов Microsoft.
  • На компьютер для школьника лучше установить Windows 11 Home. Это удобный дисковый ключ, который стоит всего 16.91 доллара.
  • Не хотите переплачивать за новую операционную систему? Берите Windows 10 Home. На выбор можно выбрать 32-битную или 64-битную версию, а цена зафиксирована на уровне 8.16 доллара.
  • 2 ключа Windows 10 Home в версии CD-Key стоит 13.57 доллара. Сегодня больше востребована 64-битная ОС, но вы можете купить и 32-битную.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Professional KFLE50 7.59 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional 2 ключа
 KFLE50 12.43 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional CD-Key KFLE50 17.71 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Home CD-Key
 KFLE50
16.91 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key
 KFLE50 8.16 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home 32/64-bit 2х-CD-Key
 KFLE50 13.57 Перейти в магазин Keysfan

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  • 5 ключей Microsoft Office 2021 Professional Plus оценены в 77.90 долларов. Пакет будет интересен тем, кто решил оборудовать небольшой офис. Если посчитать, то один ключ обойдётся вам в 15.58 доллара, что просто фантастически дёшево.
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  • Ещё одна программа для профессионалов – Visio Professional 2021. Покупайте её только в том случае, если она вам действительно нужна. Цена одного ключика равняется 22.97 доллара.
  • В продаже есть версии Project и Visio 2019 года выпуска. Они немного дешевле указанного выше ПО и стоят 22.15 и 19.37 доллара соответственно. 
  • Microsoft Office 365 Professional Plus представляет собой не только ключ, но и полноценный аккаунт, в рамках которого вам весь год вам будут доступен полный функционал указанного выше ПО. Стоит такое удовольствие 14.81 доллара, но платить за него нужно каждый год.
  • А вот Microsoft Office 2019 Home and Student можно использовать сколько угодно времени, ведь ключ за 31.15 доллара не имеет срока годности. В данном случае перед вами крайне удобная версия ПО для студентов, включающая всё необходимое для учёбы.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2021 Professional Plus 5 ключей
 KFLE62
77.90 Перейти в магазин Keysfan
Project Professional 2021 Key
 KFLE62
25.70 Перейти в магазин Keysfan
Visio Professional 2021 Key
 KFLE62
22.97 Перейти в магазин Keysfan
Project Professional 2019
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22.15 Перейти в магазин Keysfan
Visio Professional 2019
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19.37 Перейти в магазин Keysfan
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14.81 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2019 Home and Student
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33.15 Перейти в магазин Keysfan


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В магазине Keysfan продаётся различное программное обеспечение. В данном материале представлены дисковые ключи, а также стандартные ОЕМ. Первые немного дороже, поскольку легко переносятся с компьютера на компьютер. Вторые – обладают идентичным функционалом, но требуют перерегистрацию по телефону. Во всём остальном – это обычные лицензии, которые проходят верификацию на серверах Microsoft, что позволяет использовать их на домашних ПК и рабочих станциях. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в круглосуточный чат. Также магазин Keysfan предлагает 100% возврат средств в случае любых непредвиденных обстоятельств.

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