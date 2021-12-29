В последние годы во многих странах идёт непримиримая борьба с пиратством. Приходится констатировать, что есть немало людей, которые не только не хотят, но и не могут себе позволить купить игру за 60 долларов, операционную систему за 200 долларов, а офисное программное обеспечение за 450 долларов. Многие полагают, что единственный выход – это пользоваться пиратскими версиями. На самом деле есть отличное решение, ведь незадолго до Нового года магазин KeysOff скинул цены на самые популярные товары. Это значит, что больше не нужно опасаться встроенных майнеров или вирусов, созданных авторами сборок, утверждающих, что системы не тормозят, лишены ошибок и работают как часы.

Если вы хотели перейти на Windows 11 Professional, то самое время сделать это прямо сейчас. Перед вами полноценный лицензионный дисковый ключ, который доступен без переплат всего за 15.60 доллара.

Предпочитаете домашнюю версию настольной операционной системы, поскольку хотите получить расширенные возможности контроля за компьютером своих детей? Windows 11 Home в версии дискового ключа доступна всего за 16.63 доллара. Достаточно активировать лицензию, а после можно перенести её на любой другой компьютер.

Далеко не всем нужны дисковые версии, ведь каких-то заметных преимуществ у них нет, а для дома идеально подойдёт обычная ОЕМ-версия. Она имеет только один минус – привязывается к материнской плате, но и это решается после звонка в сервисный центр Microsoft. Ну а в результате Windows 10 Professional стоит всего 7.40 доллара. Торопитесь, таких цен больше не будет, ведь рождественские и новогодние праздники приходят только раз в году.

Ищите сразу два ключа? Тогда получайте мегаэкономию, ведь в таком случае пакет Windows 10 Professional обойдётся вам в сего в 11.50 доллара.

Школьникам и студентам не выжить без Microsoft Office 2016 Professional Plus. Обычный ключ стоит 21.75 доллара, а данная версия обладает основными функциями, которые могут понадобиться не только во время обучения, но и на рабочем месте.

Более новая версия Microsoft Office 2019 Professional Plus стоит дороже и обойдётся вам в 28.93 доллара. Она выглядит интереснее и включает целый ряд удобных команд, привыкнуть к которым крайне просто.

А вот Microsoft Office 2021 Pro Plus стоит уже 35.08 доллара. В данном случае каждый покупатель знает, за что он платит, ведь новая версия будет гораздо дольше поддерживаться и сможет получать официальные обновления безопасности ещё много лет.

Пакет Microsoft Office 2021 Pro Plus создан для тех, кому нужно установить офисное ПО на большое количество компьютеров. Лот включает сразу 5 лицензий. Цена пакета составила 74.02 доллара, а значит вы заплатите всего 14.80 доллара за один ключ.

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Новый год – время подарков, поэтому магазин KeysOff не хотел бы, чтобы вы уходили с пустыми руками. Именно поэтому следующие продукты получили скидку в 50%. Обязательно введите купон «SOLE50» во время оформления заказа, иначе вам придётся оплатить полную стоимость.

Где вы видели Windows 10 Home за 8.16 доллара? Конечно же, только в магазине KeysOff.

Две лицензии Windows 10 Home обойдутся ещё дешевле в пересчёте за единицу: 13.57 за пакет и 6.8 доллара за ключ.

Многие пользователи уже оценили расширенный функционал Windows 10 Enterprise 2019 LTSC. Неудивительно, что в нашем списке данная версия получила увесистую скидку и стоит всего 9.13 доллара.

Хотите создать сервер для дома или рабочее пространство для бизнеса? В таком случае нужно брать Windows Server 2019 Standard за 16.06 доллара. Это один из самых востребованных лотов в магазине KeysOff.

ПО со скидкой 60%

Если вы не нашли подходящую продукцию, не стоит унывать, ведь в магазине KeysOff есть ещё и другие лоты. Мало того, на них действует праздничная 60% скидка. Введите название купона «SOLE60» во время покупки.

Microsoft Office 2016 Pro Plus стоит 25.18 доллара

Microsoft Office 2016 Home and Student для одного пользователя оценён всего в 31.48 доллара

Microsoft Office 2019 Home and Student для одного пользователя стоит 32.79 доллара

Office 2019 Home and Business немного дороже – 45.10 доллара, но здесь и требования к ПО абсолютно иные

А вот версия офисного программного обеспечения Office 2019 Home and Business для macOS стоит немалых 103.73 доллара. Владельцы подобных систем знают, что обычно за подобные продукты приходится платить 300 долларов.

ПО со скидкой 60%

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Ниже представлено несколько различных пакетов программ, включающих операционную систему и офисное ПО. Всё это идёт со скидкой в 60%, но вам обязательно придётся ввести в нужное поле код купона «SOLE60».

Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus – это один из хитов продаж, ведь вы можете создать рабочее или учебное пространство всего за 34.38 доллара.

Windows 10 Professional + Office 2021 Pro Plus немного дороже – 43.05 доллара, но здесь присутствует более новая версия офиса, поэтому переплата оправдана.

Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus – это пакет для экономных, ведь стоит он всего 26.36 доллара. Отличный лот для тех, кто не хочет переплачивать.

Windows 11 Professional + Office 2019 Pro Plus – настоящая золотая середина. Здесь и самая новая ОС, и современная версия офисного ПО, а стоит это всё 41.41 доллара.

Windows 11 Professional + Office 2021 Pro Plus – наиболее дорогой пакет из представленных – 51.49 доллара. Нужно понимать, что в данном случае вы платите за самые последние версии, поэтому берите их только в том случае, если они вам действительно нужны.

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В магазине KeysOff представлено множество программ на любой вкус. Ниже можно купить несколько популярных лотов, которые в связи с праздниками получили 90% скидку. В данном случае не нужно вводить никаких купонов, ведь финальная скидка доступна всем нашим читателям.