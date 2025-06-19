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Почему смартфоны называют карманными инкубаторами микробов, и как бороться с патогенами на экране

Медики считают проблему крайне опасной, ну а мы разберёмся в том, что нужно знать рядовым пользователям смартфонов
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Известно, что наши руки являются главными посредниками между человеком и окружающим его миром. Мы жмём руки других людей, хватаемся за поручни в общественном транспорте, берём еду, открываем двери и, конечно, бесчисленное количество раз в день прикасаемся к экрану телефона. И вот тут начинается настоящая микробная атака, ведь смартфон в итоге превращается в инкубатор бактерий, а некоторые исследователи пишут, что умные гаджет порой оказывается грязнее сиденья в общественном туалете. У каждого из нас есть смартфон, планшет или другое устройство с большим экраном. Проблема актуальна, ну а сегодня мы попробуем разобраться в деталях. 

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Начнём с простых фактов. Итак, согласно исследованию американского Университета Аризоны, на поверхности мобильного телефона может находиться в 10 раз больше бактерий, чем на крышке унитаза. Каждый день на экране, корпусе, в динамиках и даже в чехле скапливаются тысячи патогенов. Это кишечная палочка, стафилококк, синегнойная палочка и другие не самые дружелюбные «соседи». Особенно актуально это в сезон простуд. Ежедневно мы контактируем с опасными микробами в транспорте, в офисе и после похода в супермаркет, ну а в итоге с наших пальцев вредоносные организмы попадают на сенсор. Придя домой мы моем руки, но забываем о том, что настоящий очаг заражения скрыт под самым нашим носом. В конечном счёте микробы снова возвращаются на наши пальцы, а оттуда перемещаются на губы, лицо и даже в дыхательные пути. Ну а поскольку смартфон сопровождает нас везде, то география патогенов становится всё более агрессивной. Даже совсем новый гаджет спустя несколько дней превращается в настоящее биологическое оружие, вызывая опасения у интересующихся данной проблемой медиков. 

Учёные из Великобритании обнаружили, что на телефонах медперсонала часто присутствуют болезнетворные микробы, включая устойчивые к антибиотикам штаммы. Аналогичные выводы сделали исследователи из Южной Кореи, подтвердив, что мобильные устройства сотрудников медучреждений могут быть скрытым источником внутрибольничных инфекций у находящихся в этот момент на лечении пациентов. Не отстают от тренда и популярные блогеры. В рамках одного эксперимента добровольцам предложили сдать мазки с их смартфонов. Результаты оказались шокирующими, ведь у половины были обнаружены следы кишечной палочки, а у каждого пятого золотистого стафилококка, способного вызывать кожные, дыхательные и желудочно-кишечные заболевания. На самом деле это не значит, что нужно запечатывать телефон в антисептический пакет. И всё же, регулярная гигиена устройства – это самая разумная профилактическая мера. 

Особенно, когда все вокруг кашляют и чихают, а сезонные изменения ослабляют иммунитет человека. Именно в это время года вирусы и бактерии наиболее активны, вызывая массовые эпидемии с миллионами заболевших по всей планете. И всё же, даже если всё это так, важно не переусердствовать и в попытках очистки телефона не навредить своему гаджету. Как подчёркивает доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, при неправильной дезинфекции можно запросто повредить экран, корпус или даже внутренние компоненты телефона. Лучше всего использовать растворы изопропилового спирта (70-75%) или этилового спирта (не менее 60%). Они эффективно уничтожают микробов, но при этом не разъедают материалы покрытия. Распылять жидкость прямо на телефон категорически нельзя, поскольку есть риск попадания влаги внутрь, что может привести к поломке. Оптимально нанести раствор на мягкую микрофибровую салфетку и аккуратно обработать поверхности, избегая отверстий динамиков и портов. После такой процедуры важно дать телефону полностью высохнуть. При этом чрезмерное усердие тоже может сыграть злую шутку. Оказывается, слишком частые и чрезвычайно агрессивные дезинфекции, особенно с применением хлорсодержащих или кислотных средств, способны повредить олеофобное покрытие экрана и нарушить водоотталкивающие свойства корпуса.

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Медики отмечают, что смартфон настолько прочно вошёл в нашу жизнь, что люди даже не задумываются о природе таящихся рядом опасностей. Всё просто, ведь мы едим с телефоном в руке, подносим его к лицу во время разговора, ложимся спать, обняв нашу прелесть, и даже берём незаменимый прибор в ванную комнату. Всё это усиливает риски. Например, использование смартфона на кухне может стать поводом для перекрёстного загрязнения. Так, бактерии с сырого мяса могут попасть на экран, а с него вернуться на пальцы и дальше в рот, глаза и другие слизистые оболочки. Ну а если вспомнить, что за день мы прикасаемся к экрану до 2600 раз, то становится ясно, насколько велик шанс микробного транзита. Ещё одна тревожная привычка, о которой не принято говорить, – это когда мы берём смартфон с собой в туалет. Исследования показывают, что около 75% пользователей смартфонов не расстаются с устройством даже в этом интимном месте. А ведь именно тут создаются идеальные условия для бактериального заражения. Вот некоторые из них: высокая влажность, большое количество аэрозолей, плотный контакт с руками. В итоге экран смартфона становится настоящим «пылесосом» для фекальных бактерий. Чтобы снизить риски заражения и при этом сохранить устройство в рабочем состоянии, достаточно соблюдать несколько простых правил. Давайте их перечислим: 

  • Протирайте смартфон спиртовым раствором хотя бы раз в день, особенно после улицы, поездки в транспорте, посещения больницы или аптеки.
  • Никогда не распыляйте антисептик прямо на экран, ведь есть более безопасная салфетка. 
  • Избегайте агрессивных чистящих средств, ведь бытовая химия не создана для электроники.
  • Регулярно мойте руки. Особенно перед едой и после контакта с общедоступными поверхностями.
  • Не берите телефон в туалет и ванную. Медики утверждают, что это не самое лучшее место для умного гаджета. Там он не только может повредиться из-за высокой влаги, но и начнёт более эффективно собрать на себя бактерии, находящиеся за пределами вашего дома. 
  • Очищайте и чехол телефона, ведь он тоже накапливает грязь и бактерии.

Помните, что смартфон – это не просто устройство связи, а фактически продолжение нашей руки. И как мы моем руки, не задумываясь, так же стоит заботиться и о чистоте телефона. Немного дисциплины, минимум усилий, а в итоге гаджет будет радовать не только скоростью работы, но и гигиеничностью. В эпоху вирусов, тревог и бактерий это не очередная глупая идея, пришедшая в голову медикам, а элементарная забота о собственном здоровье. Нужно помнить, что самый грязный элемент смартфона – это экран, но на втором месте разместились отверстия под зарядку и наушники, где скапливается пыль и жир. В одном из массовых опросов более 35% людей признались, что никогда не дезинфицировали свой телефон, считая это необязательной процедурой. Что любопытно, в Японии в некоторых офисах установлены ультрафиолетовые боксы, куда работники кладут телефоны на обеденном перерыве, что позволяет провести быструю дезинфекцию без усилий. Аналогичные устройства приобретают и обычные Японцы, заботящиеся о гигиене сразу после прихода домой. Стоит такое чудо техники недёшево, но полностью оправдывает вложения, если учитывать все риски и опасности. 

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