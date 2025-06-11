Речь идёт о слухах, подтверждения которым пока не было

Мобильная графика NVIDIA актуального поколения оказалась ощутимо дороже аналогов серии GeForce RTX 40. Например, была установлена минимальная граница, дешевле которой лэптопы продаваться не могут. Для GeForce RTX 5060 значится 1100 долларов, тогда как для GeForce RTX 5070 – от 1500 долларов. Спрос на ноутбуки с новыми видеокартами не очень большой, а в итоге геймеры смотрят в сторону GeForce RTX 4060.

Очевидно, что долго так продолжаться не может, ведь запасы не бесконечные. Очень скоро начнутся проблемы, но есть заметная часть геймеров, которым не нужна дорогая видеокарта. Специально для них разрабатывается урезанная модель, известная под названием GeForce RTX 5050. NVIDIA традиционно пытается охватить как можно больше ценовых сегментов, прочно удерживая верхнюю планку.

GeForce RTX 5050 может быть интересна тем, кто не готов инвестировать в ноутбук полторы тысячи долларов, но существуют геймеры, предпочитающие самые производительные решения. Сегодня таковым остаётся GeForce RTX 5090, но не исключено, что вскоре на рынке появится новый лидер. Напомним, что ещё на этапе разработки настольной графики следующего поколения представители AMD чётко обозначили свою позицию. Было объявлено, что компания намерена сосредоточить усилия в массовом сегменте, отказавшись от дорогих флагманов. В продаже можно встретить несколько новинок 2025 года, но ни одна не претендует на высокую производительность.

Инсайдеры в лице Moore’s Law Is Dead пишут, что в лаборатории красных идёт оценка целесообразности выпуска сверхмощного графического чипа, способного обеспечить лидерство на рынке. Речь идёт о Radeon RX 9090 XT, который станет прямым конкурентом для GeForce RTX 4090 или даже GeForce RTX 5090. Что примечательно, AMD не планирует сильно наращивать количество ядер и тому подобные характеристики, взяв за основу кристалл Navi 48. Именно он используется в Radeon RX 9070 XT, получив новую жизнь ближе к концу 2025 или в начале 2026 года.

Для справки, Radeon RX 9070 XT выпускается на мощностях TSMC и построена на базе 5-нм технологического процесса. До недавнего времени самым крупным заказчиком 3-нм линий оставалась Apple, но близится релиз смартфона следующего поколения, в котором будет присутствовать процессор на базе 2-нм техпроцесса. Желающих занять высвободившуюся нишу много, а среди них будет и AMD.

Теоретически, если кристалл Navi 48 перевести с 5-нм на 3-нм нормы, то это принесёт заметный буст, позволив решить массу актуальных проблем. Например, Radeon RX 9070 XT не уступает более дорогим аналогам NVIDIA, но пасует, когда дело касается энергопотребления. Таким образом, в ноутбуках мобильную видеокарту серии Radeon RX 90 разместить сложнее, что ставит разработчиков в сложное положение. Не исключено, что именно проблема перегрева и повышенного питания вынудила AMD отказаться от выпуска флагмана, ну а сегодня открывается возможность для создания Radeon RX 9090 XT.

Инсайдеры не исключают, что флагман будет предназначаться для профессионального сегмента, где заинтересует разработчиков умных алгоритмов и работающих с мощными ИИ специалистами. Немалая часть GeForce RTX 5090 нашла своё место в этом сегменте, но рядовые геймеры всё равно могут купить такую видеокарту. Предполагается также, что Radeon RX 9090 XT получит скоростную видеопамять стандарта GDDR7. До сих пор AMD вынуждена была довольствоваться GDDR6, сильно уступающей новинкам актуального поколения.

Какой графический чип получит неанонсированный флагман, сказать сложно. Для работы с ИИ понадобиться широкая шина памяти и много видеопамяти. У GeForce RTX 5090 на борту 512-бит и 48 Гб, поэтому меньше рынку точно не нужно. Всё это должно укладываться в 600 Вт, ну а мы уже писали, что серия Radeon RX 90 не отличается эффективным использованием ресурсов.

Добавим, что последние несколько поколений AMD делала безуспешные попытки обойти NVIDIA. Radeon RX 6950 ХТ так и не смогла стать первой, уступив лидерство GeForce RTX 3090 Ti, тогда как Radeon RX 7900 ХТХ сильно недотягивала до GeForce RTX 4090. Неспособность красных конкурировать привела к стремительному снижению прироста быстродействия между поколениями, что негативно отражается на доступе геймеров к высокопроизводительным решениям. Интересы NVIDIA смещаются в сферу разработки продуктов для работы с ИИ, ну а выход Radeon RX 9090 ХТ способен встряхнуть рынок. Дженсену Хуангу придётся отвечать, что оживит сразу несколько верхних ценовых сегментов. Волна непременно докатится и до решений до 600 долларов, давая в руки геймерам более производительные видеокарты в рамках актуального поколения.