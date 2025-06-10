Apple отказалась от последовательной нумерации, перейдя на новую логику, согласно году релиза

Почти 20 лет назад смартфоны начали своё триумфальное восхождение, а с тех пор умные гаджеты стали неотъемлемой частью не только нашего быта, но и жизни. Сегодня сложно представить себе человека без мобильного телефона, ведь в таком случае решительно неясно, как с ним связаться и в целом поговорить. Первой смартфон выпустила компания Apple, ну а ответ от Google привёл к фрагментации рынка и фактическому разделению его на два сегмента. Эксперты констатируют, что операционные системы прошли долгий путь, а в итоге стали сильно похожи, благополучно перенимая у соперничающего лагеря ключевые функции. Даже сейчас отдельные люди экспериментируют, переходя из одного лагеря в другой, но статистика доказывает, что количество таких пользователей не очень большое.

По данным аналитиков Android Authority, примерно 80% тех, кто отдаёт предпочтение Android, составляют костяк всех пользователей, не готовых ни при каких условиях переходить на iOS. Сложно сказать, насколько подобная информация соответствует действительности. Если судить по тому, что количество фанатов обоих лагерей остаётся стабильным уже длительное время, то можно сделать выводы, что и у Apple имеется армия преданных фанатов. Возможно, даже более преданных, ведь владение iPhone для миллионов людей превратилось в особый ритуал. В некоторые молодёжные тусовки без правильного телефона не войти, тогда как в других смотрят косо даже на владельцев флагманских аппаратов Samsung. Но оставим теорию за бортом, ведь сегодня у нас порция чрезвычайно любопытной информации. Что же, этой осенью должна была выйти iOS 18, знаменующая собой 18 лет неустанной работы разработчиков над программным и аппаратным обеспечением. Вот только руководство яблочной компании приняло неожиданное решение, порядком взбудоражив фанатов своей продукции.

На самом деле слухи о смене порядкового номера ходили давно, но сегодня информация стала официальной. Итак, этой осенью станут доступны новые ОС, нумерация которых теперь будет привязана к году выпуска. Другими словами, если iOS 17 означает просто 17-ю версию данной операционной системы, то новая iOS 26 призвана сделать нумерация понятной рядовым потребителям. Номер означает год выхода, что кажется неожиданным, но логичным шагом. Или нет, ведь данная ОС станет доступна осенью 2025, что вызывает массу вопросов к особенностям логики у руководства Apple. Таким образом в 2027 году нас ждёт iOS 28, а в 2028 выйдет iOS 29. Всё ведь логично? Как бы там ни было, но большую часть 2026 именно iOS 26 останется основной, поэтому давайте перестанем цепляться к незначительным деталям. Информация о переменах в наименовании операционной была озвучена в рамках мероприятия WWDC 2025 и касается также других продуктов яблочной компании. Кроме iOS 26 новое название получат следующие ОС: watchOS 26, tvOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и visionOS 26. Отмечается, что вместе с пересмотром порядкового номера ОС пользователи получат обновлённый дизайн с эстетикой Liquid Glass. Речь идёт о появлении полупрозрачных элементов и в целом более простом и понятном интерфейсе, отдельные части которого научатся реагировать на угол наклона и количество света.

Экран блокировки будет оснащаться 3D-обоями, а также другими динамическими элементами. В целом, ничего такого, что мы бы не видели у лидеров рынка Android, ну а всё это в очередной раз доказывает простую истину: операционные системы развиваются за счёт перекрёстных заимствований, что позволяет обоим лагерям иметь максимально актуальные функции без необходимости выбора лучшей платформы. Но, как вы уже поняли, нас интересует не только эта информация, ведь появился также список телефонов, владельцы которых смогут получить доступ к новой операционной системы. Скриншот с наименованиями вы можете увидеть выше. Что же, если в ваших руках аппарат, выпущенный очень давно, то рассчитывать на щедрость яблочной компании не приходится. iOS 26 появится на смартфонах серии iPhone 11 и выше, ну а это значит, что целых 6 поколений продукции Apple останутся ещё на год актуальными. Как обычно новая операционная система станет доступна в момент официального релиза следующего поколения iPhone, а рассылка будет осуществляться одновременно по всему миру.

iPadOS 26

watchOS 26

macOS 26

Ну а поскольку фанаты яблочной продукции прочно привязываются к одному бренду, то давайте также рассмотрим и другую продукцию Apple, которая перейдёт на новые ОС. Выше указаны планшеты, умные часы и компьютеры с iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26. А вот visionOS 26 будет доступна исключительно на Apple Vision Pro, но существует планы расширения линейки устройств виртуальной реальности. Все указанные устройства будут актуальны ещё минимум год, ну а в данном случае чем новее умные часы, компьютер или планшет, тем более длительный жизненный путь его ожидает. Здесь всё точно также, как и на Android, ведь сильно устаревшая электроника больше подвержена взломам, в результате чего владельцы могут потерять доступ к своим аккаунтам, личным данным, наличности и другой конфиденциальной информации. Именно поэтому нужно внимательно следить за релизами обновлений операционной системы. Возможно, iPhone 11 останется актуальным ещё целый год, но жизненный цикл данного аппарата слишком короткий, а яблоко на задней панели не защитит вас от взломов. Кроме того, спустя годы в смартфонах сильно разряжается аккумулятор, ну а замена его – это дополнительные инвестиции, о которых прежний владелец, как правило, предпочитает умалчивать.