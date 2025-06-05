Майнеры пока держатся, но без подорожания первой криптовалюты расходы могут значительно превысить доходы

По мнению аналитиков, Bitcoin готовится к чему-то очень серьёзному. Ожидать резкого роста летом всё же не стоит, но осенью и ближе к зиме курс первой криптовалюты может выйти за пределы 150 тысяч долларов, что приведёт к очередному бычьему циклу. Как будет на самом деле, не знает никто, но уже сегодня заметны предпосылки, о которых мы и поговорим ниже.

Итак, прошло уже более года с последнего халвинга. Эксперты напоминают, что цифровому золоту ранее требовалось около полутора лет, чтобы после резкого снижения доходности возник дефицит предложения, а стоимость пошла бы вверх. Таким образом, начало цикла ожидается уже осенью, ну а с количеством предложения действительно всё очень запутанно.

Прежде всего нужно учитывать, что за последние месяцы крупная рыба активно скупала ВТС, выводя криптовалюту с известных бирж. Это привело к формированию дефицита, но монет на биржах всё ещё много. Проблему институционалы своими силами не решат, а значит нужно дождаться, пока к делу подключатся независимые инвесторы. Похоже, когда это случится, то за оставшиеся в наличии монеты разыграется настоящая драка. По крайней мере такие выводы можно сделать на основе последних новостей о деятельности крупных майнинговых компаний. Напомним, в США сосредоточена большая часть всех добывающих мощностей, а взять новые монеты больше негде.

Долгое время крупные майнеры продавали излишки на биржах, но сегодня придерживаются противоположной тактики. Например, американский майнинговый гигант MARA (в прошлом известен под именем Marathon Digital) подал рынку чёткий сигнал: несмотря на усиливающуюся конкуренцию и растущую сложность добычи, добывающие мощности продолжат увеличиваться.

В мае компания добыла 950 ВТС, что на 35% больше, чем месяцем ранее. Это не просто хороший результат, а лучший показатель с апреля 2024 года, когда в сети произошёл последний халвинг. Проще говоря, май уже вошёл в корпоративную историю MARA как месяц с наибольшей постхалвинговой добычей. Собственный майнинговый пул компании сгенерировал 282 блока, что на 38% больше, чем в апреле. Это значит, что каждый день компания добывала по 30.7 ВТС. Совокупный хешрейт оборудования MARA составил внушительные 58.3 экзахеша в секунду, что обеспечило компании долю в 6.5% от всех майнинговых вознаграждений за месяц. Это очень много, ведь речь идёт о мировых масштабах, где присутствует целый ряд крупных игроков.

Но намного интереснее звучит заявление руководства этой компании, принявшее решение не продавать ни одного из добытых в мае Bitcoin. На 31 мая на балансе MARA числилось 49 179 BTC, что эквивалентно 5,2 миллиарда долларов. Это делает MARA вторым по величине публичным держателем MARA в мире (на первом месте закрепилась MicroStrategy Майкла Сэйлора). Эксперты констатируют, что крупнейший майнер на планете из добытчика трансформировался в держателя, обладая мощным портфелем, что только способствует дефициту предложения на рынке. Аналитики пишут, что высокие показатели добычи не всегда означают устойчивую прибыль.

В предыдущем квартале MARA сообщила об убытке в 533 миллиона долларов, а ключевая причина значилась в переоценке резервов в BTC по новым правилам бухгалтерского учёта. Это ещё раз подчёркивает уязвимость публичных криптокомпаний к регуляторным изменениям, даже когда операционные показатели внушают оптимизм. Если проще, то власти США изменили правила, что сделало прибыльный бизнес убыточным. По крайней мере, на какое-то время, ведь курс цифрового золота продолжит расти (или нет).

Интересные новости приходят и от руководства ещё одного крупного игрока американского майнинга. Речь идёт о компании Riot Platforms. В мае компания добыла 514 BTC, что на 11% больше апрельских показателей и на внушительные 139% больше по сравнению с маем прошлого года. Riot показала среднесуточный результат на уровне 16.6 BTC, но, в отличие от MARA, в мае активно продавала, реализовав 500 монет. В апреле таким образом было выведено 475 монет, ну а подобные действия свидетельствуют о том, что стратегии крупных майнеров неоднородны. Пока одни пытаются копить – другие пользуются моментом, реализуя криптовалюту по самой высокой цене в истории.

Согласно публичным данным, продажа монет была вызвана потребностью компании в деньгах. Riot наращивает присутствие в нескольких штатах, для чего приобрела землю под строительство новых дата-центров и уже начала активный набор сотрудников. За май выручка от продажи ВТС достигла 51,3 миллиона долларов, тогда как в резерве на конец месяца осталось 19 225 BTC, что эквивалентно 2 миллиардам долларов. Таким образом, даже учитывая стратегию продавать, Riot остаётся крупным рыночным держателем цифрового золота.

Отдельно отмечается, что отрасль в целом переживает непростые времена. На фоне активизации майнеров сложность добычи 31 мая обновила исторический максимум, достигнув 126,98 Т. Это на 4,38% больше по сравнению с предыдущим уровнем. Сложность растёт синхронно с общим хешрейтом сети, ну а этот показатель достиг 1 зетахеша в секунду (ZH/s). К делу подключается всё больше мощного железа, а конкуренция на рынке продолжает подогревать оптимистичные настроения. Крупные майнеры делают ставку на рост Bitcoin, вливая в закупку оборудования сотни миллионов долларов.

Что любопытно, высокая конкуренция и сложность приводят не только к рекордам, но и сокращению доходности. Индекс Bitcoin Hashprice, фиксирующий, сколько зарабатывают майнеры за вычислительную мощность, просел до 52 долларов за петахеш в секунду. Это почти полностью нивелировало рост, зафиксированный в начале мая, когда стоимость BTC временно поднималась до 112 тысяч долларов, а индекс Hashprice взлетал до 58,67 доллара.

Аналитики констатируют, что держаться на плаву становится всё труднее. Доходность снижается, а решить проблему можно только за счёт резкого подорожания первой криптовалюты. Хешрейт продолжает расти, а небольшие майнеры то и дело фиксируют убытки. С учётом расходов на электричество, обслуживание и закупку оборудования стоимость добычи 1 ВТС может превышать 100 тысяч долларов, ну а это плохие новости для рынка. Если курс Bitcoin резко не поднимется, то уже к началу 2026 часть крупных майнеров будет вынуждена перейти к массовой распродаже монет. Это приведёт к резкому падению курса, оказывая повышенное давление на и без того не самый стабильный рынок.