Как вы могли слышать, полноценный анонс бюджетной GeForce RTX 5060 состоялся 19 мая. Продажи начались 20 мая, но ситуацию можно назвать абсурдной, поскольку даже утром 21 мая почти никто не знает реальную производительность этой видеокарты. Согласно многочисленным утечкам, NVIDIA сознательно запретила партнёрам публиковать тесты, а в итоге в сети можно встретить только официальные показатели, которые ровным счётом ничего не дают. При этом производитель запретил сравнивать GeForce RTX 5060 напрямую с GeForce RTX 4060, предлагая использовать GeForce RTX 3060, а лучше GeForce RTX 2060. На фоне решений прошлого поколения новинка кажется актуальной, демонстрируя невероятный технологический прорыв. На самом деле даже здесь не всё так очевидно. Проблема заключается в том, что ключевые сравнительные тесты демонстрируют работу видеокарт разных поколений с использованием технологии масштабирования четвёртого поколения.

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Вот только в пресс-релизе не написано, что DLSS 4.0 на 100% поддерживает только серию GeForce RTX 50, тогда как даже с GeForce RTX 40 работает не в полную силу. С GeForce RTX 30 и GeForce RTX 20 дела идут ещё хуже. Но и это не всё, ведь сравнения приводятся в наиболее агрессивных сценариях. Если внимательно изучить особенности указанной выше технологии, то она позволяет генерировать 1 дополнительный кадр в секунду с графическими чипами серии GeForce RTX 40. А вот с GeForce RTX 50 она генерирует целых три дополнительных кадра в секунду, что автоматически удваивает фрамрейт. Картинка получается не идеальной, а большая часть геймеров использует настройки по умолчанию. В этом случае fps на выходе в двух последних поколениях окажется примерно равным, а значит широко разрекламированное преимущество можно смело назвать виртуальным. Ну а поскольку всё это крайне неудобная для NVIDIA тема, то о ней предпочитают не говорить. К счастью, американский разработчик не присутствует в России официально, поэтому никак не вмешивается в то, что пишут на многочисленных технологических сайтах.

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Что же, руководство AMD прекрасно осознаёт потенциальные преимущества для роста, хотя не всегда что-либо предпринимает по этому поводу. Похоже, на этот раз было решено сделать исключение. Всё говорит о том, что нас ждёт крайне интересный год, хотя полноценных тестов нет и в стане красной команды. Но давайте перейдём к основным деталям. Итак, в рамках Computex 2025 были анонсированы две видеокарты, построенные на одном и том же графическом чипе. Речь о Radeon RX 9060 XT, получившей версию с 8 Гб и 16 Гб видеопамяти. Первая стоит 299 долларов в США, тогда как вторая станет доступна за 349 долларов. Мечтать о том, что в РФ цены будут примерно такими же, не приходится. Для справки, GeForce RTX 5060 продавалась в день мирового релиза в некоторых крупных российских магазинах, где цены стартовали с 42 тысяч рублей. При переводе в доллары выходит $520, ну а это несоразмерно больше 300 долларов, за которые эту видеокарту можно встретить в американской рознице. Согласно всё тем же внутренним тестам, Radeon RX 9060 XT умудрилась обойти GeForce RTX 5060 Ti, которая стоит заметно дороже. Со стороны красных участвовала версия с 16 Гб памяти, тогда как со стороны NVIDIA была модель, получившая всего 8 Гб памяти. В итоге мы имеем сравнение между решениями за 350 и 380 долларов, что в реально рознице окажется практически незаметно из-за налогов, политики ритейлеров и тому подобных нюансов.

И всё же, конкурировать Radeon RX 9060 XT должна с GeForce RTX 5060, тогда как заявка на соперничество с более мощным продуктом свидетельствует о заметном преимуществе. Неясно, сумеет ли Лиза Су воспользоваться таким потенциалом. Если вспомнить историю прошлых лет, то даже успешные решения благополучно закапывались, выпускались небольшим тиражом и быстро исчезали из продажи. Всё те же внутренние тесты говорят о 15% преимуществе Radeon RX 9060 XT в финансовом плане, когда речь идёт о прямом сравнении с GeForce RTX 5060 Ti. Так ли это, будут решать рядовые геймеры. Чаще всего любители видеоигр остаются глухи к заявлениям AMD, хотя на этот раз всё кажется не так однозначно. Смотрите, вчера вечером представители Hardware Unboxed опубликовали тесты GeForce RTX 5060. Оказалось, что новинка действительно быстрее GeForce RTX 4060. Мало того, она демонстрирует такие же возможности, как и GeForce RTX 4060 Ti при более выгодной стоимости.

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Эксперты отмечают, что раньше прирост между поколениями стартовал с 30-40%, ну а сегодня даже 15% считаются крупным достижением. Главным минусом GeForce RTX 5060 называется небольшое количество видеопамяти. 8 Гб мало уже сегодня, а в итоге владелец такой видеокарты вынужден будет постоянно включать технологию масштабирования. Ещё веселее дела обстоят в мобильном сегменте, ведь там даже GeForce RTX 5070 имеет всё те же 8 Гб памяти. В теории играть в разрешении 1080р ещё можно, вот только такой графический чип часто соседствует с встроенным дисплеем 2К, а это уже проблема. NVIDIA сознательно сокращает срок жизни своей продукции, бросая тень на ноутбуки, стоимость которых стартует с 1500 долларов. К примеру, сегодня даже в Европе приобрести лэптоп с GeForce RTX 5070 дешевле 2000 евро невозможно, а в конечном счёте геймеры получают заведомо устаревший продукт. Результаты независимых тестов GeForce RTX 5060 станут доступны уже сегодня. Что до Radeon RX 9060 XT, то видеокарта появится на прилавках только в июне, хотя точной даже пока нет.

Анонс настольной графики AMD вызвал интерес среди экспертов и геймеров, тогда как позиция NVIDIA вызвала разочарование. Не прибавляет оптимизма и тот факт, что серия GeForce RTX 50 сталкивается с определёнными сложностями в работе драйверов. Эксперты пишут, что GeForce RTX 5060 демонстрирует нестабильный фрамрейт. В некоторых случаях она ведёт себя странно, а это говорит о необходимости доработки программного обеспечения. Покупать такую видеокарту или нет, каждый должен решать самостоятельно. Возможно будет неплохо дождаться релиза Radeon RX 9060 XT, а после сравнить цены и реальную производительность от независимых экспертов. GeForce RTX 5060 точно не станет прорывом, но многие аналитики уверены, что покупать её всё равно будут. Та же GeForce RTX 4060 остаётся наиболее популярной, захватив настольный и мобильный сегменты. При этом продажи Radeon RX 7600 мизерны, а видеокарта даже не входит в первые 50 наиболее популярных в рейтинге Steam. Предпочтения геймеров меняются крайне редко, ну а в итоге соперничать будут GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9060 XT, получившие по 8 Гб памяти. На стороне NVIDIA всё та же технология масштабирования. Известно, что в настоящее время DLSS 4.0 доступна в более чем 120 играх, тогда как FSR 4.0 только к концу июня сможет похвастать поддержкой 60 проектов. Темпы у красных слишком медленные, а особенности работы самой технологии разочаровывают. К примеру, FSR 4.0 доступна только с графическими чипами актуального поколения. В тестах выше вы можете заметить, что Radeon RX 7700 XT даже сегодня демонстрирует отличные показатели, но такая видеокарта не может претендовать на длительный жизненный цикл из-за решений руководства AMD. Выбор слишком сложный, а преимущество соперников минимальны, а значит победа снова может уйти в руки дядюшки Хуанга.

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