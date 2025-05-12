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Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой

Речь идёт именно о настольном сегменте, где GeForce RTX 5070 демонстрирует отличные показатели
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Многие наши читатели знают о том, что релиз настольной графики NVIDIA актуального поколения был сдвинут на несколько месяцев. Так вышло, что в настоящее время Дженсен Хуанг сосредоточен на сегменте высокопроизводительных графических ускорителей, а в итоге места для выпуска обычных видеокарт на фабриках просто не осталось. В первые недели после начала продаж геймеры получили крохи, что привело к двукратному росту цен. За GeForce RTX 5090 просили 4000 долларов, но многие энтузиасты были готовы купить флагман намного дороже. На крупных площадках по всему миру спрос в разы превышал предложение, а анонс менее дорогих решений лишь немногим улучшил положение. GeForce RTX 5080 была дорогой, тогда как GeForce RTX 5070 Ti приобрести в первые недели оказалось невозможно. 

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С тех пор прошло несколько месяцев, а с выходом GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5060 Ti проблема начала постепенно решаться. Похоже, геймеры понемногу насыщаются, а в итоге в Европе многие видеокарты уже можно купить по близким к рекомендованным ценам. Даже GeForce RTX 5090 продаётся дешевле 3000 евро, ну а это значительный прорыв. Сегодня мы изучим немного статистики, ну а в следующий раз уже попытаемся понять, как обстоят дела с видеокартами на российском рынке. Пока же обратимся к статистике Steam. Как видите, фиксируется рекордный спрос на дорогостоящие графические чипы. В данном случае ранжирование выполнено по изменению за месяц, а происходящее не характерно для рынка. На первом месте GeForce RTX 4060. Это мобильная версия самого популярного графического чипа прошлого поколения. Похоже, спрос на ноутбуки не ослабевает, тогда как владельцы игровых компьютеров не спешат бежать в магазин за старой видеокартой с небольшим количеством памяти. 

Мобильная GeForce RTX 4060 уже достаточно давно удерживает лидерство, поэтому ничего нового здесь нет. А вот дальше нас ожидают сюрпризы. Обратите внимание, на второе место ворвалась GeForce RTX 5070. Учитывайте, что это первое появление этой видеокарты в списке, при этом она настолько востребована, что смогла занять вторую строчку в месячном топе. Результат 0.38% с нуля впечатляет, в чём мы убедимся немного ниже. Видеокарта получила 12 Гб памяти, но многие эксперты ругают её за минимальный прирост быстродействия. На самом деле GeForce RTX 5070 действительно не тянет на прорыв, поскольку всего на 5% быстрее GeForce RTX 4070 SUPER. В то же время благодаря высокому потенциалу в работе с технологией масштабирования четвёртого поколения новинка может быть более интересна конечному потребителю. Высокий спрос на GeForce RTX 5070 доказывает её ценность, а значит видеокарта у NVIDIA действительно востребована. 

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Для понимания указанных выше процентов стоит обратить внимание на третье место списка. Это Radeon RX 7800 XT, которая находится в продаже больше двух лет. Что же, за это время доля её достигла 0.28%, ну а это меньше, чем GeForce RTX 5070 добилась за месяц. Очевидно, что производственный потенциал у NVIDIA намного выше, чем может себе позволить AMD, хотя появление Radeon RX 7800 XT в списке популярных ожидалось уже давно. Судя по всему, на одном из крупнейших рынков на эту видеокарту сбросили цены, что позитивно сказалось на её продажах. Не исключено, что Лиза Су корректирует стоимость решений прошлого поколения, расчищая место для новинок. Как бы там ни было, но Radeon RX 7800 XT уходит с рынка, хотя и обладает впечатляющими скоростными показателями. 

Третье место за GeForce RTX 5070 Ti. Видеокарта мощная, но действительно дорогая. Статистика свидетельствует о высоком отложенном спросе. Похоже, когда эта и другие графические чипы появились в рознице по близким к рекомендованным ценам, это привлекло внимание более состоятельных геймеров. Очевидно, что таковых не очень много, но пока видеокарта довольно неплохо продаётся. У GeForce RTX 5070 Ti 16 Гб памяти и большой запас на пару лет вперёд. С некоторыми оговорками видеокарту можно рекомендовать даже для игр в 4К, хотя с трассировкой лучей придётся активировать DLSS. Следом идёт ещё одна новинка. GeForce RTX 5080 получила ценник в 1000 долларов, но первое время стоила не меньше 1600 долларов. Судя по всему, речь об указанном выше отложенном спросе, а значит видеокарта долго в списке популярных не задержится. GeForce RTX 5080 обладает внушительными скоростными характеристиками и смело может рекомендоваться для покорения 4К на максимальных настройках графики. Она в 2 раза дешевле актуального флагмана, но уступает ему около 30% чистого фрамрейта. 

На шестом месте никому не интересная GeForce RTX 3050. Старушка всё ещё выпускается, но приносит NVIDIA очень мало денег, поскольку стоит меньше 250 долларов. А вот появление GeForce RTX 4070 Ti на седьмом месте вызывает интерес. Дело в том, что рекомендованная стоимость этой видеокарты стартует с 750 долларов, но с момента релиза она так и не появилась в магазинах по РПЦ. При этом для Дженсена Хуанга важно вывести GeForce RTX 4070 Ti из розницы, а факт наличия её в нашем списке указывает на скидки в США или Европе. GeForce RTX 4070 Ti не обладает полной поддержкой технологии масштабирования четвёртого поколения, но быстродействия её достаточно для самых требовательных блокбастеров в 2К на максимальных настройках графики. Вопрос лишь в цене, ведь мы не знаем, за сколько её во время распродажи можно было приобрести. 

GeForce RTX 4060 Ti – это ещё одно разочарование по завышенным ценам. Видеокарта создавалась для покорения 2К, но из-за 8 Гб памяти плохо справляется со своими задачами. Покупать GeForce RTX 4060 Ti мы не советуем, а недавно вышедшая GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гб памяти смотрится ощутимо лучше. Придётся немного доплатить, но зато у геймера не будет проблемы с просадками, характерной для указанной выше GeForce RTX 4060 Ti. Завершает наш список гостей самых популярных видеокарт апреля GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Эта видеокарта давно на рынке, но стоила от 800 долларов, поэтому пользовалась скромным спросом. Как уже было сказано выше, появление в перечне наиболее популярных Steam дорогостоящих видеокарт свидетельствует об отложенном спросе. Любители видеоигр ждали скидок и тут же пошли в магазины, как только цены опустились до близких к рекомендованным. Можно предположить, что в РФ в ближайшее время доступность настольной графики актуального поколения также улучшится. Сегодня видеокарты на отечественном рынке дорогие, ну а снижение спроса в США и Европе обязательно приведёт к положительным результатам. 

Далее в списке идут мобильные версии популярных графических чипов, тогда как востребованных ещё недавно настольных почти нет. Это ещё одна тенденция, свидетельствующая о возвращении рынка к росту. Геймеры устали ждать, предпочитая потратиться на более мощные видеокарты сейчас. Многие помнят проблемы, связанные с дефицитом полупроводников, майнерами и нехваткой производственных мощностей. Похоже, любители видеоигр устали от постоянных кризисов, что выражается в стремлении купить что-то мощное здесь и сейчас. 

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