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Bublik1
Luxor Technologies: тарифы Трампа могут быть выгодны российским майнерам
Если цены на оборудование для майнинга пойдут вверх, то всё больше инвесторов начнут ориентироваться на российский рынок

В последние месяцы Bitcoin не демонстрирует заметных успехов. С ролью цифрового золота первая криптовалюта не справилась, оказавшись зависимой от политики американских властей. В итоге инвесторы начали выводить из актива средства, переливая их в более надёжные направления. Аналитики ожидают, что к концу 2025 года Bitcoin вернётся к росту, но пока миром правит неопределённость, поскольку таможенные тарифы Трампа мешают стабильности на глобальном финансовом рынке.

Всё это так или иначе влияет на восприятие криптовалют со стороны бизнеса, но есть сфера, для которой текущая стоимость не имеет никакого значения. Речь идёт о майнерах. Согласно данным за сентябрь 2023 года, в США было сосредоточено 38% добывающих мощностей. На Китай приходился 21%, тогда как на третьем месте располагался Казахстан (13%). Канада имела 7% долю, ну а Россия довольствовалась 7% от общего масштаба. 

С тех пор многое изменилось, но подробностей в сети нет. Известно, что на конец 2024 США контролировали 40% мировой добычи, а Россия переместилась на второе место. При этом только два пула Foundry USA и MARA Pool сгенерировали порядка 38,5% от мировой добычи. Удивительно, но Foundry USA с 280 EH/s по состоянию на конец декабря занимал более 35% от общего хешрейта, а тенденция к росту наблюдается по всем крупным майнинговым компаниям. Так, только с начала 2024 года в США инвестировали 3,6 миллиарда долларов в закупку оборудования.

В 2025 привлечение капитала стало ещё более масштабным и происходит путём выпуска собственных ценных бумаг. Крупные майнеры щедро заимствуют средства, следуя стратегии MicroStrategy. Аналитики фиксируют, что многие компании отказываются от продажи добытой криптовалюты, намереваясь создать подушку безопасности и надеясь на рост стоимости Bitcoin. Насколько такой подход окажется эффективным, покажет время, ну а пока фиксируется ещё одна тенденция, вызывающая в сообществе повышенный интерес. Оказывается, тарифы Трампа привели к неожиданным результатам, способствуя переменам в сегменте добычи Bitcoin.

По данным аналитиков Luxor Technology, майнеры не готовы переплачивать 20% и выше за железо, которое нужно ввозить в США. Тарифы Трампа пока не затронули большую часть полупроводников, но время идёт, а договариваться с Вашингтоном никто не спешит. Если Трамп перейдёт к ещё более агрессивным мерам давления на производителей чипов, то майнерам придётся предпринимать определённые меры. Ну а поскольку большая часть оборудования выпускается в Азии, то стоимость железа точно не понравится американским гигантам.

На этом фоне Россия кажется чуть ли не идеальным местом, выигрывая за счёт низких тарифов на электричество и обладая холодным климатом. Для сравнения, большая часть майнинговых ферм в США сосредоточена в Техасе. Климат там жаркий, поэтому охлаждение становится настоящей проблемой. В России майнеры предпочитают холодные регионы, где даже летом порой холоднее, чем в Техасе зимой. Стоимость добычи в таких местах ниже, ну а наличие законодательной базы играет не менее важную роль. Правила игры известны, а значит нужно действовать в правовом поле, получая выгоду от инвестирования уже на начальном этапе. Оборудование для РФ точно не подорожает, поскольку никаких дополнительных пошлин не предвидится.

Согласно предварительным данным, тарифы Трампа начнут действовать с июля и способны увеличить пошлины с актуальных 12,6% до 38,6%. Многое зависит от страны, которая оборудование выпускает, но разница только в процентах. Платить больше никто не хочет, ну а это приведёт к оттоку средств и попытке инвесторов вложиться в фермы на территории России.

Особенно интересны прогнозы относительно китайского капитала. Официально добывать в КНР криптовалюты нельзя, но часть мощностей там остаётся нелегально. Аналитики уверены, что китайские компании предпочтут американскому рынку российский, экономя на закупке железа значительные суммы. С другой стороны, ждать появления американских денег в РФ глупо. Скорее крупные майнеры из США предпочтут Южную Америку и Канаду, где сосредоточены мощности по генерации возобновляемой энергии.

Вполне возможно, что, кроме майнеров, новые пошлины окажут негативное влияние и на производителей оборудования. Bitmain и Bitdeer уже начали открывать производственные мощности в США, пытаясь адаптироваться к изменениям и минимизировать последствия новых тарифов. 

Вот только на перенос производства уйдут годы, а цены вырастут уже совсем скоро. Сам Трамп заявляет, что намерен создать условия для сохранения майнинга внутри США. Проблема ещё и в том, что стоимость железа – это только часть расходов, ведь намного больше приходится тратить на электричество. Крупные майнеры уже начали инвестировать в приобретение мощностей по генерации энергии, но потребности превышают возможности.

Эксперты уверены, что добывать Bitcoin в России намного выгоднее, но в данном случае бизнес оперирует также и политическими мотивами. Согласно исследованиям компании CoinShares, в четвёртом квартале 2024 года для добычи 1 ВТС нужно было затратить 82 тысячи долларов. Аналитики пишут, что есть и другие направления расходов, которые в конечную сумму не учтены. По некоторым данным, по состоянию на конец марта 1 Bitcoin обходится в 150 тысяч долларов, но это не точно. В любом случае до халвинга сумма затрат была ниже и не превышала 56 тысяч долларов.

На фоне этого в США стали всё чаще звучать идеи, предлагающие заняться оптимизацией энергетической составляющей майнинга. В конце апреля министр торговли США Говард Латник предложил майнинговым компаниям открывать новые дата-центры рядом с газовыми месторождениями и использовать попутный газ для выработки энергии, что могло бы снизить зависимость от традиционных источников энергии и снизить затраты на майнинг.

Как уже было сказано выше, ситуация кажется неопределённой, поскольку в бизнес вмешивается политика. Какой будет карта добычи ВТС к началу 2026 года, предсказать несложно, но изменится ли она к концу текущего десятилетия – это уже совсем другой вопрос. Россия имеет все шансы перетянуть на себя заметную долю добычи криптовалюты, что, несомненно, пойдёт на пользу отечественной индустрии.

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#криптовалюты #биткоин #bitcoin
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