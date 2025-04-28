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NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться

GeForce RTX 5080 SUPER получит 24 Гб памяти и может стать интересна крупным компаниям, занимающимся обучением ИИ
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Настольная графика NVIDIA текущего поколения вызвала заметную критику со стороны экспертов. Отмечается целый ряд проблем, многие из которых и не думают решаться. Из тех, что находятся на слуху, можно вспомнить неполадки в драйверах, ну а острый дефицит предложения превратил видеокарты в крайне дорогой и дефицитный продукт. Графические чипы, которые должны были стоить около 600 долларов, продаются за 900 долларов и дороже, вызывая у геймеров острый приступ ностальгии по старым добрым временам. Дженсен Хуанг подвергается ожесточённой критике, но глава зелёных предпочитает высокую прибыль хорошим отношениям с игровым сообществом, сделав ставку на крупных игроков в сфере искусственного интеллекта. Именно по этой причине стоимость GeForce RTX 5090 продолжает поражать воображение, ведь даже в США приобрести флагман актуального поколения дешевле 3500 долларов крайне проблематично. 

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Но проблема не только в цене и количестве предложений, ведь многие видеокарты устарели ещё до своего релиза. Как мы знаем, требования к играм становятся всё выше. Разработчики не часто утруждают себя оптимизацией контента, перекладывая весь груз ответственности на конечного потребителя. Мощные видеокарты есть у нескольких процентов любителей видеоигр, тогда как большая часть геймеров вынуждена мириться с нехваткой видеопамяти. Простой пример, GeForce RTX 5070 получила всего 12 Гб, хотя создана для покорения требовательных новинок в разрешении 2К. Сегодня такое количество памяти находится на грани допустимых значений, а значит через пару лет владелец этой видеокарты столкнётся с проблемами. Похоже, речь идёт об искусственном снижении жизненного цикла графических чипов, ведь больше ничем другим действия NVIDIA объяснить невозможно. Разница в стоимости 12 Гб и 16 Гб видеопамяти GDDR7 составляет не больше двадцати долларов, а значит вся суть кроется в манипуляции рынком. 

Учитывая, что видеокарту обычно покупают на 4 года и больше, условная GeForce RTX 5070 вызывает сомнения и напоминает GeForce RTX 3070, которая устарела намного быстрее, чем ожидали геймеры, поскольку предлагала всего 8 Гб видеопамяти. Но если с 12 Гб можно ещё как-то прожить, то 8 Гб у GeForce RTX 5060 Ti – это настоящая катастрофа. В сети есть предварительные тесты, авторы которых сравнивают GeForce RTX 5060 Ti в модификациях с 16 Гб и 8 Гб GDDR7. В наиболее агрессивных сценариях потери могут превышать 20%, ну а речь идёт именно о средних показателях. Аналитики оценивают успешность младшей версии GeForce RTX 5060 Ti как крайне низкую и не рекомендуют геймерам смотреть в сторону этой видеокарты. И вот здесь самое время отметить появление новостей на эту тему в сети. Отменять или снимать с продаж GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб никто не будет, но потенциал GeForce RTX 5070 может быть усилен в ближайшее время. По данным инсайдеров, NVIDIA готовит усиленную линейку настольной графики GeForce RTX 50 SUPER, надеясь таким образом решить вопрос с нехваткой видеопамяти. Похоже, первыми появятся GeForce RTX 5070 SUPER и GeForce RTX 5080 SUPER, которые получат 18 Гб и 24 Гб GDDR7 соответственно. 

Нет никаких сомнений, что обновлённая GeForce RTX 5070 SUPER точно понравится геймерам. Такое количество памяти позволит не чувствовать ограничения даже в разрешении 4К, где с помощью технологии масштабирования можно получить больше 100 кадров в секунду. Как показывают многочисленные тесты, даже умные алгоритмы нуждаются в большом количестве видеопамяти, ну а прибавка точно пойдёт на пользу GeForce RTX 5070 SUPER. А вот с GeForce RTX 5080 SUPER такой уверенности нет. Возможно, 16 Гб памяти и нельзя назвать рекордными, но для игр этого вполне достаточно. Прокачанная версия с 24 Гб видеопамяти геймерам не нужна и может стать очередной жертвой центров обработки данных. Сегодня потенциала GeForce RTX 5080 явно недостаточно для обучения сложных алгоритмов, но 24 Гб приведут к неконтролируемому спросу со стороны центров обработки данных. Даже спустя месяцы после релиза GeForce RTX 5080 находится в дефиците. NVIDIA выпустила слишком мало таких видеокарт, но увеличение количества памяти способно сделать данный графический чип ещё более проблемным с точки зрения конечной стоимости. 

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Если обратить внимание на гуляющие по сети утечки, то можно сделать вывод, что рост количества видеопамяти не окажет заметного влияния на быстродействие. В большинстве сценариев GeForce RTX 5070 SUPER окажется не лучше GeForce RTX 5070, но в данном случае неясно, насколько дороже такая видеокарта будет. В настоящее время пустует ниша в районе 650-700 долларов, но инсайдеры не берутся предполагать, сколько дядюшка Хуанг попросит за GeForce RTX 5070 SUPER. Если отталкиваться от опыта прошлых поколений, то цена вообще не должна вырасти. Обычно настольная графика с приставкой SUPER просто вытесняет находящиеся в продаже решения, позволяя получить больше за те же деньги. Эксперты полагают, что решающим станет не только 50% рост GDDR7, но и расширение производственных мощностей. В Европе некоторые модели GeForce RTX 50 уже можно купить по рекомендованной стоимости. В ЕС цена традиционно выше, а в итоге до российских прилавков такие видеокарты добираются с большой наценкой. 

Стоит напомнить, что ранее появление настольной графики с приставкой SUPER происходило через год после релиза актуального поколения графических чипов. Инсайдеры не готовы назвать точную дату старта продаж GeForce RTX 50 SUPER, но не исключают, что на этот раз всё будет иначе. Нехватка видеопамяти слишком заметна, ну а больше информации на эту тему может стать доступно на выставке Computex 2025. Напомним, AMD придерживается совершенно другой логики в рамках производства настольной графики. Недавно вышедшие Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 получили 16 Гб видеопамяти, предлагая больше возможностей за те же деньги. К релизу готовится Radeon RX 9060 XT и Radeon RX 9060. Инсайдеры сообщают, что видеокарты получат версию с 8 Гб и 16 Гб видеопамяти, что позволит геймерам делать выбор. В данном случае важно, чтобы разница между моделями с разным количеством памяти не достигала неприлично высоких значений. Дополнительные 8 Гб видеопамяти стоят не выше 30 долларов, ведь AMD использует сильно устаревшую GDDR6. Как уже отмечалось выше, ожидать усиленной GeForce RTX 5060 Ti не приходится. У видеокарты есть версия с 16 Гб видеопамяти, хотя цена её и кусается. 

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