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Bublik1
В США ускоряют темпы модернизации Abrams, поскольку танк оказался дорогостоящей мишенью на гусеницах
Именно такой вывод можно сделать из украинского конфликта

Ещё в 2024 году стало известно о планах США по модернизации танков Abrams. Тогда было объявлено о длительном процессе сроком до десяти лет, в рамках чего технику планировали усилить, сделав более актуальной. Похоже, новая администрация вынесла уроки из украинского конфликта, поскольку Пентагон внезапно нажал на газ. Оказывается, разработка новой версии американского танка Abrams M1E3 должна уложиться не в привычные 10 лет, а в рекордные 24-30 месяцев. Такой темп по меркам ВПК почти революционный и не характерен американской бюрократической машине. 

Аналитики пишут, что стремительные изменения на поле боя требуют принятия решительных мер. Обойтись косметическим ремонтом не получится, а на это раз будет проведена полноценная модернизация. Всё просто, ведь в условиях современных конфликтов, когда FPV-дрон и за тысячу долларов способен вывести танк из строя, меняется не только подход, но и логика применения боевой техники. Фактически, Abrams из неудержимой машины превратился в медленную мишень на гусеницах, а власти США намерены вернуть танку легендарную мощь и силу. Давайте разберёмся в том, что появится в обновлённом Abrams в обозримой перспективе. 

  1. Вес сбросят, а броню усилят. Очевидно, что Abrams слишком тяжёлый даже для США. По мостам не проходит, в мягком грунте вязнет, логистику превращает в кошмар. Новая версия должна стать легче, что позволит быстрее перебрасывать технику из одного направления на другое. Это также упростит обслуживание, которое перестанет зависеть от идеальных условий на маршруте.  
  2. Активная защита или новый билет на поле боя. Американские инженеры намерены взять за основу израильскую систему активной защиты Trophy. Без неё танки сейчас превратились в дорогие цели. Украинский опыт, особенно с участием 47-й механизированной бригады ВСУ, показал: если у машины нет способа сбивать ПТУРы и FPV-дроны, она живёт на поле боя минуты.  
  3. Новый двигатель и доступные детали. Перевод силовой установки на коммерческие стандарты приведёт не только к удешевлению. Всё просто, ведь это самый простой способ, позволяющий вырваться из цепочки поставок, завязанных на эксклюзивных компонентах. Чем проще мотор, тем быстрее его можно чинить, менять, запускать в производство.   
  4. Полноценный гоночный интерфейс. Разработчики хотят переделать внутреннее управление танком по образцу кокпита Formula-1. Это означает появление цифровой среды, визуальной аналитики и интуитивного контроля. Меньше кнопок в стиле 1980-х, больше функциональности в духе современных боевых платформ.  
  5. Также предполагается появление механизма автоматического заряжания. Что же, спустя почти полвека американцы признали очевидное: ручной заряжающий в башне это настоящий атавизм. В новой версии планируют внедрить автомат заряжания, сократив экипаж и упростив компоновку. Это позволит быстрее стрелять, меньше зависеть от человеческого фактора и повысит выживаемость.  

Согласно озвученным данным, основным подрядчиком проекта значится General Dynamics Land Systems. Компания получила беспрецедентную свободу действий. Это значит, что теперь не надо ждать, пока Пентагон согласует каждую деталь, ведь куда важнее запустить всё максимально быстро. Финансирование на ближайшие пять лет уже выделено, а если эксперимент с M1E3 удастся, по аналогичной схеме будут перезапущены и другие программы. Вся логика проекта заключается не в том, чтобы сделать максимально эффективный танк, а в том, чтобы успеть к следующему большому конфликту. Америка внезапно осознала: техника 1980-х годов в 2030-х не просто устарела, а стала сильно уязвима, неудобна, а главное – неоправданно дорогой в условиях, когда угрозы становятся всё более асимметричными. Всё это стало возможно благодаря тесной вовлеченности американского оружия в украинский конфликт. Пентагон получит обратную связь, ведь уже достаточно давно Abrams борется со старой техникой и никогда не встречал равного противника. 

В итоге танк, который десятилетиями рекламировали как непобедимый, горел уже в первый месяц своего появления. Причём не от ракет GMLRS или авиаударов, а от дронов-камикадзе, мин и грамотно скоординированных налётов с флангов. FPV-дроны методично били в вентиляционные решётки, кормовые отсеки с боекомплектом и слабозащищённые зоны. Даже динамическая защита типа «Контакт» на российских танках показа себя лучше, чем весь бронированный объём Abrams. Особенно чувствителен американский танк оказался к логистике. Его обслуживание – это настоящее испытание. Один выведенный в бой Abrams требует второго такого же в резерве в роли донора или мобильной СТО. Аналитики пишут, что новая программа по обновлению Abrams – это не шаг вперёд, а признание того, что бронетехника США не выдержала реального столкновения в современном конфликте. Не с дорогим и совершенным оружием, а с массовой, дешёвой, гибкой и вездесущей системой угроз, где каждый солдат с планшетом и дроном может стоить дороже, чем экипаж танка за десять миллионов долларов.

Ну а если M1E3 не станет прорывом, а окажется просто улучшенной версией провалившейся концепции, то в ближайшие годы американская армия окажется в ситуации, где её танковая составляющая – это дорогое бремя, а не инструмент господства. И тогда даже такие тяжеловесы, как General Dynamics, будут вынуждены признать: время железного кулака прошло, а ключевым игроком стал тот, кто умеет быстро, гибко и дёшево адаптироваться.

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#танки #военные технологии #abrams
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