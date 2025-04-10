7 крупнейших технологических компаний в США за несколько часов прибавили 1.5 миллиарда долларов капитализации

Ценные бумаги американских технологических компаний прямо на наших глазах совершают настоящий разворот. Это так называемая «Великолепная семёрка, представляющая собой элиту в области высоких технологий. Только за среду 9 апреля капитализация этих компаний увеличилась на 1.5 триллиона долларов. Эксперты полагают, что 10 апреля рост продолжится, поскольку мы видим преобладание оптимистичных настроений. Причиной стал неожиданный шаг президента США, в рамках которого было решено приостановить действие пошлин против всего мира на 90 дней. Это ослабило давление на сегмент высоких технологий, но не решило проблемы окончательно. Аналитики пишут, что даже краткосрочная передышка стала спасительным кругом для компаний, которые за последние месяцы потеряли в совокупности около 3.4 триллиона долларов рыночной стоимости. Особенно болезненным оказался удар последней недели, когда почти 2 триллиона ушли в минус после того, как Белый дом резко повысил тарифы на импорт из стран, играющих ключевую роль в мировых технологических цепочках, включая Китай.

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На этом фоне инвесторы снова обратили внимание на акции указанных выше компаний, последние дни находящиеся под давлением. Сами же компании вернулись к рассмотрению возможности реализации масштабных проектов в области искусственного интеллекта. Данное направление требует колоссальных инвестиций, специализированного оборудования и международного сотрудничества. Импорт таких компонентов, в том числе из Тайваня и Южной Кореи, ранее оказался под угрозой из-за тарифов, что заставило технологических гигантов временно приостановить разработку или расширение перспективных инициатив. Эксперты в области инвестиций указывают на то, что ясность в вопросе тарифов играет ключевую роль при планировании бюджетов и капитальных расходов. Приостановка введения новых пошлин дала временной простор для возобновления стратегического планирования, но при этом сохраняется общее ощущение неопределённости. Компании по-прежнему находятся в режиме ожидания, пытаясь адаптироваться к нестабильной торговой политике и быстро меняющимся условиям. Акции ведущих технологических гигантов (Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и других) показали впечатляющий рост в диапазоне от 9.7% до 22.7%. Такой рывок привлёк на рынок гигантские средства, в результате чего индекс Nasdaq подскочил более чем на 12%.

Аналитики отмечают, что несмотря на паузу в пошлинах, торговая напряжённость сохраняется. В тот же день, когда Трамп объявил об отсрочке, он одновременно повысил ставку пошлины на китайский импорт с 104% до 125%. Ну а это уже не противостояние, а настоящая торговая война с крупнейшим торговым партнёром на планете. Под удар попали тысячи китайских компаний, особенно продавцы, работающие через Amazon. Многие из них начали либо поднимать цены для американских потребителей, либо уже рассматривают возможность ухода с рынка США. Учитывая, что только одна торговая ассоциация в Шэньчжэне объединяет более 3000 таких компаний, последствия могут быть значительными. Руководители китайских отраслевых союзов предупреждают, что рост пошлин серьёзно дестабилизирует структуру затрат малого и среднего бизнеса. Многие производители просто не смогут выдержать ценовую конкуренцию, что приведёт к росту безработицы и закрытию множества предприятий. Похоже, технологические гиганты решили ускорить закупку оборудования, воспользовавшись временной передышкой.

Например, Alphabet подтвердила планы вложить около 75 миллиардов долларов в расширение дата-центров в 2025 году, а Microsoft сообщила, что находится на этапе активной реализации многомиллиардных программ по развитию своих серверных мощностей. Согласно внутренним оценкам, такие инвестиции обусловлены как краткосрочными, так и долгосрочными потребностями. Таким образом, несмотря на краткосрочный отскок на фоне паузы в пошлинах, общая картина остаётся напряжённой. Технологический сектор получил передышку, но стратегическая неопределённость и эскалация конфликта с Китаем продолжают оказывать влияние на планы и инвестиционную активность крупнейших игроков рынка. Следующий виток напряжения может наступить уже с началом сезона отчётности, когда компании представят финансовые итоги за квартал. Пока же многие аналитики полагают, что США не смогут выйти из противостояния победителями. Причина в острой зависимости от товаров из Китая. Фактически, американские компании не только не хотят, но и не могут взять на себя выпуск потребительской продукции в количествах, поступающих из КНР. Но даже если заводы и будут построены через несколько лет, то цены на товары окажутся в разы выше из-за разницы в оплате труда. Что до Китая, то страна найдёт чем заменить кукурузу и другие сельскохозяйственные продукты. Точно также легко заменить поступающие из США углеводороды. Всё это играет на руку странам, которые имеют излишки и готовы направить их на потребительский рынок Поднебесной. Ну а товары, которые до недавнего времени напрямую из Китая шли в Америку, всё равно достигнут потребителя. Вот только для этого потребуется подключить посредников, а значит цены будет выше, что станет неприятным сюрпризом для работяг, ради которых Трамп всё это и затеял. По крайней мере, так говорит сам президент.