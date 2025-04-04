Происходящие сегодня изменения на рынке видеокарт вызывают разочарование. В 2021 году лично Дженсен Хуанг обещал, что ничего подобного больше повторится, ведь он и его компания работают для того, чтобы радовать геймеров. Да, NVIDIA создаёт инновации, способствует развитию технологий, но основными пользователями всего это оставались рядовые любители видеоигр. В какой-то момент технологические компании осознали, что могут расширить базу клиентов за счёт майнеров, ну а сегодня ключевыми потребителями стали крупные компании, занимающиеся обучением ИИ. Денег у этих ребят много, а потенциал для кредитования практически безграничный. Известно, что только один Илон Маск приобрёл от 100 до 200 тысяч графический ускорителей NVIDIA последнего поколения, но это только самый крупный игрок. Руководители американских компаний вливают в данный сегмент десятки миллиардов долларов, а спрос здесь намного превосходит предложение.

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Не отстают и китайцы, для которых технологический суверенитет – это дело выживания. Власти выделяют значительные средства, что только провоцирует рост цен на полупроводники. TSMC завалена заказами, ну даже этого недостаточно, ведь мы становимся свидетелями настоящей массовой истерии. Аналитики рассуждают о ценности умных алгоритмов. Билл Гейтс пафосно заявляет, что совсем скоро ИИ проникнет во все сферы жизни человека, ну а это чревато настоящей революцией. Наше общество ждут самые значительные перемены в истории. Рабочая неделя сократиться до нескольких дней, а всю сложную работу на себя возьмут машины. Роботы обеспечат нам комфортное проживание, но потенциал подобных технологий настолько огромен, что реальность окажется даже более удивительной, чем можно представить. Возможно, так и будет. Не исключено, что это лишь мечты, ведь на самом деле даже самые продвинутые умные алгоритмы крайне примитивны. Давайте я приведу простой пример, свидетельствующий о том, что ИИ бесконечно далёк от приписываемого ему потенциала.

У меня есть таблица в формате pdf. В ней указаны 100 английских глаголов, которые нужны моему ребёнку. Требовалось провести несложную систематизацию, написать с каждым глаголом предложение уровня Б1-Б2, а также перевести всё это на русский язык. К сожалению информация в документе представлена только в виде изображения, но она включает список глаголов и уже готовые предложения на английском языке. Получается, что задача стояла несложная, но ни один известный мне ИИ с ней не справился. На твёрдую тройку работу сделал Gemini, который распознал текст, написал свои предложения, перевёл их на русский, но решительно не смог ничего систематизировать. Любые попытки заставить его это сделать приводили к утере данных, поскольку на выходе я получал 60 глаголов. Перечислять неудачи всех популярных алгоритмов нет смысла. Добавлю лишь, что ChatGPT позорно признал свои ошибки. Он предлагал дать ему ещё один шанс, но никогда больше 60 глаголов с предложениями не выдавал. При этом он неверно систематизировал текст и в целом не мог выполнить то, что я просил. Это только один пример, ведь на самом деле всё намного хуже, чем кажется. Так, у меня есть таблица в виде рисунка, на которую нужно добавить ещё один столбец. При этом таблица выполнена красочно и имеет цветовую заливку в зависимости от указанных данных. Я попросил ИИ добавить один столбец, но в итоге понял, что проще всё сделать самому. У меня на это ушло примерно 30 минут, ну а самый совершенный искусственный интеллект, на разработку которого было потрачено больше 10 миллиардов долларов, сел в лужу.

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Мне кажется, что это самая нелепая инвестиция, которая только может быть. Нужно признать, что с многими задачами ИИ справляется быстрее человека и часто даёт верные ответы. Возможно, со временем умные алгоритмы поумнеют, но пока они явно не оправдывают своего названия. Но вернёмся к видеокартам. Я предлагаю обратиться к нескольким источникам. Прежде всего заглянем на Newegg. Традиционно на американском рынке царит изобилие. У меня есть знакомый, который переехал в Лос-Анджелес в 2014 году. В итоге он получил вид на жительство и готовится к получению гражданства, но суть не в этом. Мы переписываемся два раза в месяц, а иногда поднимаем тему электроники. Недавно я ему прислал несколько скриншотов с ценами на GeForce RTX 4070 SUPER. Парень был шокирован, ведь у него всё это более доступно и стоит намного дешевле. Похоже, даже в знаменитом Newegg дела идут не очень. Согласно актуальным данным, самой продаваемой видеокартой там стала GeForce RTX 4060 производства MSI за которую просят 459 долларов. Если вспомнить, что с релиза данного графического чипа прошло 3 года, то подобное вызывает уже даже не разочарование, а возмущение.

А между тем GeForce RTX 4060 даже на старте стоила 300 долларов, а значит сегодня в лучшем случае должна продаваться за 250 долларов. Увы, но времена, когда геймеры были важны для NVIDIA, канули в Лету. Сегодня компания производит самый ценный товар на планете, ну а рядовые любители видеоигр только мешаются под ногами. Ясно, что отказываться от выпуска видеокарт никто не будет, но нам нужно готовиться к худшему сценарию. Некоторые аналитики предполагают, что видеокарты продолжат дорожать, а в итоге массовому геймеру придётся пересаживаться на консоли, либо использовать облачные технологии для удалённого запуска видеоигр. Что из предположений в итоге станет реальностью, сказать сложно, но сегодня мы видим, что рядовые геймеры действительно разочарованы. Давайте взглянем на статистику Steam, актуальную на 1 апреля 2025 года. Как видите, среди видеокарт, которые в марте лучше всего продавались, нет ни одной представительницы нового поколения. На первом месте старушка GeForce GTX 1650. Данный графический чип уже не выпускается, а значит где-то была большая распродажа, позволяющая забрать остатки по крайне низким ценам. Видеокарта не подходит для запуска требовательных игр последних лет, но тянет старые шутеры и даже ГТА 5.

Мобильная GeForce RTX 4060 на втором месте. Никто не знает, когда в продажу поступят ноутбуки с GeForce RTX 5060, ну а речь идёт о наиболее массовом игровом сегменте. В итоге любителям видеоигр ничего не остаётся, кроме как покупать ноутбук с GeForce RTX 4060. Сегодня такая видеокарта тянет все игры, но мобильная её версия плохо справляется со сложными сценариями, поэтому без технологии масштабирования никак. Высокие позиции в рейтинге занимает и GeForce RTX 3050. Эта видеокарта остаются самой бюджетной из тех, что могут тянуть новинки последних лет. Использование DLSS – это в данном случае ключевое условие, но стоит GeForce RTX 3050, а её высокая популярность свидетельствует о том, что геймеры готовы идти на компромисс. Перечислять все видеокарты, которые лучше всего показали себя в марте, нет никакого смысла. В глаза бросается, взрывной рост популярности графических чипов для мобильного сегмента. Кроме того, на 19-м месте находится GeForce RTX 4090, а на 20-м – Radeon RX 6900 XT. Как я уже говорил, геймеры разочарованы, ну а доступность указанных видеокарт выше, чем у новинок актуального поколения.

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Эти видеокарты не только более доступны, но и стоят дешевле, а в итоге чуть ниже находится Radeon RX 6800 и GeForce RTX 5080. Обычно такие дорогие видеокарты не попадают в список самых популярных, но сегодня всё не так, как мы привыкли. Геймеры, на руках у которых есть деньги, а на столе стоит монитор с разрешением 4К, тоже хотят играть. Брать GeForce RTX 4060 им нет никакого смысла, ну а Radeon RX 6900 XT дешевле актуальных новинок и при включении технологии масштабирования потянет даже самые требовательные игры. Здесь всё упирается в деньги, ведь даже GeForce RTX 5080 под определённым углом кажется выгодной. Похоже, небольшая часть любителей видеоигр планировала приобрести GeForce RTX 5090, но не может себе позволить потратить на флагман 4000 долларов, поэтому вынуждена остановиться на GeForce RTX 5080. Но если указанная выше таблица даёт представление о динамике за месяц, то представленная ниже отражает список наиболее популярных графических чипов на руках у пользователей.

Здесь мы видим торжество здравого смысла, поскольку действительно дорогих решений в списке нет. На самом деле даже GeForce RTX 4060 Ti уже не может считаться народной. За видеокарту просят около 450 долларов, ну а это намного больше, чем привыкли платить геймеры. Долгое время считалось, что средняя стоимость видеокарты на рынке равна 300 долларам. Сегодня самая бюджетная GeForce RTX 3050 стартует с этой отметки, а выбор становится всё более сложным. За 450 долларов мы получаем 8 Гб памяти и нулевые перспективы. Относительно интересные решения с потенциалом можно встретить за 600 долларов и дороже, но на рынок такие видеокарты попадают с заметной прибавкой. Всему виной всё тот же дефицит предложения, ведь дядюшке Хуангу выгодно выпускать графические ускорители за 40 тысяч долларов за штуку. Я не думаю, что нам стоит ждать изменений в 2025 году. Возможно, появление GeForce RTX 5060 немного снизит напряжённость, но всё будет зависеть от количества доступных видеокарт. К сожалению, AMD не планирует ничего менять. Теоретически, в руках Лизы Су есть все инструменты для того, чтобы отнять у конкурента заметную долю рынка. Например, Radeon RX 7700 ХТ быстрее GeForce RTX 4060 Ti и имеет аналогичную рекомендованную стоимость, ещё и предлагая 12 Гб памяти.

Можно было увеличить производство таких графических чипов, не говоря уже о необходимости скорейшего анонса серии Radeon RX 9060. Как мы видим, в лагере красных царит пассивность. Там спокойно ждут релиза NVIDIA, а после выкатывают свои аналоги по таким же ценам. Выходит немного выгоднее, но рынок уравнивает стоимость, а острая нехватка предложений нивелирует даже минимальные преимущества продукции AMD. Кстати, Лиза Су активно пытается выйти на рынок графических ускорителей. Её титулованный племянник пока сильно вырвался вперёд, но цели главы красных предельно ясны, а геймеры в них стоят даже не на вторых, а на третьих ролях.