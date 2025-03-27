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Bublik1
Европа намерена отказаться от Windows в пользу Linux от крупной американской корпорации
Эксперты пишут, что логики в таком решении нет, поскольку в таком случае ЕС попадёт в зависимость от другого разработчика

В настоящее время мы находимся на пороге глобальных изменений, который приведут к появлению новых торговых отношений на нашей планете. Кто в конечном итоге окажется в статусе проигравшего, нам ещё предстоит увидеть, но уже сегодня экономисты отмечают определённые проблемы, стоящие на пути реализации таможенных пошлин Трампа. Например, президент США утверждает, что Евросоюз получает заметные преференции, поскольку имеет положительный торговый баланс. Называются самые различные суммы, но суть проблемы в недооценке всех направлений торговли и отказе учитывать отдельные стороны отношений. Например, когда житель Германии приобретает цифровой товар через Steam или любой другой американский сервис, то налоги напрямую поступают в казну дядюшки Сэма. Это же относится к программному обеспечению, стриминговым платформам и операционным системам. Экономисты пока не готовы назвать конечную сумму, но полагают, что бюджет США получает сотни миллиардов долларов в виде налогов от рядовых европейцев.

Лидеры в Европе недовольны действиями Трампа, ну а многие призывают к отрытому противостоянию с американцами. Горячие головы не осознают, что их существование десятилетиями производилось на деньги США, ну а ответные шаги уже рассматриваются. Как стало известно, в качестве ответа может последовать частичный или даже полный отказ от закупки операционной системы Windows. Отношения между ЕС и США обостряются, ну а в итоге Microsoft может оказаться в проигрыше. По данным инсайдеров издания The Register, специалисты в ЕС уже работают над концепцией альтернативной операционной системы. Называться она будет EU OS, но начинать с нуля местные программисты не готовы, поэтому сосредоточат внимание на Linux. Ну а это ещё одна американская ОС, пусть и распространяемая на бесплатной основе. На самом деле Линус Торвальдс имеет также и гражданство Финляндии, но сама ОС давно считается американской. Разработчики EU OS намерены адаптировать один из дистрибутивов Linux. Особый интерес вызывает решение использовать окружение KDE. Таким образом новая операционная система хотя и будет построена на альтернативном ядре, визуально останется похожа на Windows 10 или Windows 11. 

По данным инсайдеров, выбор пал на Kinoite, который является ещё одним популярным форком Fedora Linux. Проблема в том, что контроль над данной версией ОС находится в руках Red Hat. Именно эта компания занята разработкой Fedora и с 2018 года принадлежит американской IBM. Проще говоря, полностью или даже частично избавиться от влияния со стороны США не выйдет, но сегодня европейских патриотов такие мелочи не волнуют. По данным авторов The Register, полномасштабная работа над проектом началась в конце 2024 года, а вся информация размещена в GitLab. К слову, речь идёт об альтернативной GitHub платформе, принадлежащей всё той же Microsoft. Увы, но и GitLab можно назвать полностью американской, поскольку управляющая компания располагается в Сан-Франциско и не планирует менять прописку. На момент публикации известны лишь очертания будущей концепции EU OS. Там же указываются требования к функционалу и наличие важных компонентов как для пользователей, так и для администраторов. 

Судя по всему, переход начнётся с государственного сектора, за которым подтянется и бизнес. Первыми EU OS опробуют федеральные и местные органы, численность сотрудников в которых не превышает 1000 человек. В комплекте с системой будет идти необходимый софт, обеспечивающий комфортную работу государственных органов с несколькими сотнями пользователей. Выбор Fedora в качестве базы для EU OS вызывает вопросы у экспертов. Отмечается, что в Европе существуют собственные дистрибутивы Linux, включая широко известный openSUSE, поддерживаемый немецкой компанией SUSE. Напомним, данный дистрибутив появился ещё в 1994 году, а с тех пор претерпел массу изменений. С финансовой и национальной точки зрения следовало бы отдать предпочтения именно европейским разработчикам. Аналитики пишут, что Европа заплатит Red Hat сотни миллионов долларов и попадёт в зависимость от ещё одного американского разработчика. Какой смысл в этом, не знает никто, но деньги на проект уже выделяются. Напомним, Европа уже не раз пыталась отказаться от Windows в пользу Linux. Проблеме в том, что ранее подобные инициативы приводили к самым негативным последствиям. Пожалуй, на слуху опыт Германии. В 2004 власти Мюнхена заявили о переводе ПК с Windows на Linux. Выбор пал на малоизвестный дистрибутив Ubuntu под названием LiMux. В итоге вместо намеченных нескольких лет переход занял 10 лет и стоил бюджету города 30 миллионов евро. Увы, но даже это не позволило отказаться от американской операционной системы. 

Чиновники никак не могли освоить альтернативную ОС, а в 2014 и вовсе было решено вернуть большую часть рабочих станций на продукцию производства Microsoft. В 2020 году власти Мюнхена предприняли ещё одну попытку перехода на Linux, но так и не завершили начатое. Подобные инициативы возникали и в других немецких регионах: в 2024 году правительство Шлезвиг-Гольштейна объявило о планах перевести 30 тысяч правительственных компьютеров на Linux и LibreOffice. Полная реализация проекта затянется до 2027 года, но эксперты сомневаются в успехе, указывая на опыт Мюнхена. Во Франции с 2008 года в жандармерии используется модифицированная версия Linux Ubuntu под названием GendBuntu. Она была создана в качестве замены для устаревшей Windows XP. Согласно официальным данным, примерно 97% компьютеров французской жандармерии уже работают на GendBuntu, а сама ОС получает регулярные обновления безопасности. Пока неясно, удастся ли ЕС организованно отказаться от Windows. Не исключено, что релокация затянется на десятилетия, вот только торговая война уже началась, а значит времени у Европы нет. 

#windows #linux #eu os
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