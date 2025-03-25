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Bublik1
Reuters: Трамп может отменить 25% пошлины на автомобили, ведя кулуарные переговоры с производителями
По данным Reuters, многое зависит от компромисса, на который готовы пойти крупные производители

Уже несколько месяцев аналитики не могут прийти к единому мнению относительно влияния таможенной политики Трампа на глобальную экономику. По мнению самого президента, весь мир должен принять новые правила игры, отдавая США своеобразную дань. Крупные производители просто обязаны построить в Америке заводы, ну а союзники  — принять новую реальность, соглашаясь на несправедливые условия ведения бизнеса.

По мнению некоторых аналитиков, такая политика не может завершиться победой из-за целого ряда факторов. К примеру, образовательная система США не занимается подготовкой достаточного количества инженеров, а без квалифицированных работников заводы не построить. Даже если предприятия и будут возведены силами иностранных компаний, Трамп планировал трудоустроить туда рядовых американцев, но нужного количества специалистов на местах, увы, нет. 

На самом деле сложностей намного больше, но союзники пока не спешат отправляться в Белый дом на поклон. Сложно сказать, как отреагирует Евросоюз, поскольку официальные заявления разнятся от одной страны к другой. Эксперты уверены, что легко не будет никому, поскольку Трамп своими руками уничтожает правила, формировавшие глобальные рынки как минимум 50 последних лет. Вчера Трамп заявил, что в ближайшее время будут введены новые пошлины на автомобили. Что странно, не все тарифы, о которых президент говорил ранее, вступят в силу 2 апреля. Более того, некоторые страны могут получить послабления. Уолл-стрит воспринял это заявление как признак гибкости, что привело к росту котировок на фондовом рынке. Аналитики советуют дождаться подробностей, но уже сегодня ясно, что некоторые государства и компании смогли выбить себе особые условия работы на американском рынке. А поскольку Трамп не намерен отступать от своего плана, то в рамках глобального торгового противостояния он вводит 25%-й дополнительный тариф на все страны, которые закупают нефть или газ у Венесуэлы. Это решение мгновенно сказалось на мировых ценах на нефть, спровоцировав их рост.

Выступая в Белом доме, Трамп пояснил, что не все пошлины будут объявлены 2 апреля, и намекнул, что многие страны могут получить освобождение от тарифов при определённых условиях. На этот раз конкретных деталей он не привёл, а представители Белого дома отказались назвать точные сроки введения пошлин на автомобили, фармацевтические препараты и полупроводники, уточнив, что это многое будет зависеть от решений президента. Предполагается, что переговоры идут прямо сейчас, и многие крупные компании пытаются решить вопрос в кулуарах правительственных кабинетов. При этом официальные лица администрации Трампа предостерегли от чрезмерных ожиданий смягчения тарифной политики. Отмечается, что президент твёрдо намерен ввести сильные ответные пошлины, а значит люди по обе стороны океана должны быть готовы к любому сценарию. Экономисты уверены, что в первую очередь пошлины ударят по американскому потребителю. Многие товары, которые получат 25%-й тариф, не имеют аналогов в США, поэтому цены увеличатся, не оставляя рядовым гражданам выбора. Такой подход способен пошатнуть популярность Трампа, но так далеко президент пока заглядывать пока не готов. 

Ранее Bloomberg и The Wall Street Journal сообщили, что администрация пересматривает масштаб запланированных тарифов, из-за чего часть из них может быть отложена. Тем не менее фондовый рынок США положительно отреагировал на новости, поскольку индекс S&P 500 вырос на 1.8%, достигнув максимального уровня за последние две недели. Трамп подтвердил, что в скором времени будут введены пошлины на автомобили, фармацевтику и алюминий, объяснив это необходимостью поддержания промышленного потенциала США в случае возможных кризисов. По его словам, тарифы на автомобили вступят в силу в ближайшие дни, а на лесоматериалы и полупроводники будут введены позднее. Президент продолжает рассказывать рядовым американцам истории о мировом заговоре, в рамках которого все страны открыто обворовывали экономику США. Эксперты с таким подходом не согласны, но заявления Трампа очень нравятся избирателям, а значит и дальше продолжат звучать. Президент уверяет, что пошлины принесут в казну триллионы долларов, что в свою очередь позволит снизить налоговые ставки для граждан. 

Кроме того, Трамп анонсировал крупные инвестиции южнокорейского автопроизводителя Hyundai в экономику США. Компания вложит 21 миллиард долларов, включая строительство сталелитейного завода в Луизиане стоимостью 5.8 миллиарда долларов. На пресс-конференции в Белом доме вместе с главой Hyundai Эйюсуном Чунгом и губернатором Луизианы Джеффом Лэндри президент США назвал 2 апреля «Днём освобождения» американской экономики. Целью тарифов станет сокращение глобального торгового дефицита США в размере 1.2 триллиона долларов за счёт выравнивания налоговых ставок и устранения нетарифных барьеров. Таким образом Трамп намерен взять эти деньги из карманов жителей других государств, а ЕС и многие другие страны планируют ответные шаги. Напомним, с момента вступления в должность в январе Трамп проводит агрессивную тарифную политику, сопровождающуюся резкими заявлениями, отменами и задержками. Так, он уже ввёл 20%-е пошлины на китайский импорт, восстановил 25%-е тарифы на сталь и алюминий и ввёл аналогичные пошлины на Канаду и Мексику в рамках борьбы с кризисом, связанным с фентанилом.

В ближайших планах администрации значатся страны и регионы, имеющие большой торговый профицит и ставящие высокие заградительные барьеры для американских товаров. Под удар попадёт Европа, но экономисты настаивают, что Трамп и его советники неверно считают цифры. Например, в расчёт не берётся продажа программного обеспечения, игр и другой развлекательной продукции в цифровом виде. И поскольку многие компании платят налоги в США, а зарабатывают в Европе, нужно учитывать эту статью доходов. В данном сегменте вращаются сотни миллиардов долларов, включение в единый список торгового дефицита которых может кардинальным образом изменить положение дел. Несмотря на здравый смысл, министр финансов США Скотт Бессент назвал их «Грязной пятнадцаткой», а экономический советник Кевин Хассетт уточнил, что в зону риска попадут 10-15 государств.

Среди стран, вызывающих наибольший интерес у Управления торгового представителя США, названы Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Евросоюз, Индия, Индонезия, Япония, Корея, Малайзия, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Турция, Британия и Вьетнам. На их долю приходится 88% от общего объёма торговли США.

#политика #аналитика #экономика #трамп
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