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Новый китайский истребитель шестого поколения «Белый император» не впечатлил ведущих экспертов

Машину называют ранним концептом, поскольку многие технологии, необходимые для его полёта, появятся только спустя десятилетия
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В последние годы мы слышим всё больше разговоров о необходимости разработки самолётов шестого поколения. Проблемой заинтересовались европейские власти, ну а в США то и дело показывают футуристические картинки будущих прототипов. Эксперты полагают, что до появления первого самолёта шестого поколения ещё очень далеко. Называется несколько причин, ну а за основу берётся здравый смысл. Прежде всего приходится признать, что даже авиация пятого поколения слишком дорогая и не годится для реальных боевых условий. Если за один самолёт четвёртого поколения приходилось платить 30-50 миллионов долларов, то американский F-35 стартует со 100 миллионов. Но это начальная цена, ведь когда США проводят полноценную поставку, то учитывают обучение персонала, стоимость оборудования и многие другие расходы. В итоге партия из десяти F-35 обойдётся заказчику в несколько миллиардов долларов, ну а использовать истребитель в реальных боевых действиях пока решились только власти Израиля. 

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На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь F-35 наносят удары с дальнего расстояния, ну а потенциальные противники не имеют даже примитивных средств ПВО, способных нанести истребителю потенциальный урон. Что до событий в украинском небе, то здесь последние дни доживают советские машины, которые щедро передавались Киеву европейскими странами. В какой-то момент дело дошло даже до F-16, но речь идёт об одной из первых модификаций, не обладающей потенциалом современных американских истребителей. Российская армия активно модифицирует старые самолёты, а также наращивает выпуск новых машин. При этом производятся как более новые модели пятого поколения, так и стоящие на боевом дежурстве истребители поколения четвёртого. Стоимость таких самолётов ниже, а благодаря модернизации эффективность почти не уступает более продвинутым аналогам. Как уже отмечалось выше, всё это не мешает разработке авиации шестого поколения, а не так давно внимание экспертов привлекли китайские инженеры. 

Если вы помните, то в ноябре 2024 года на авиасалоне в Чжухае китайский боевой самолёт White Emperor («Белый император») вызвал настоящий фурор среди экспертов и рядовых зевак. Футуристический дизайн с дельтавидным крылом, заметными хвостовыми воздухозаборниками и дополнительным дорсальным воздухозаборником намекал на то, что речь идёт о чём-то более существенном, чем ещё один истребитель. Загадочный силуэт и слухи в местной прессе привели к появлению массы различных теорий, а некоторые и вовсе писали о революционных технологиях, якобы делающих этот аппарат пригодным для боёв за пределами земной атмосферы. По словам авторов китайского издания Global Times, White Emperor может быть оснащён электромагнитными пушками или даже пучками из наночастиц. Кроме того, в эфире государственного телеканала CCTV один из инженеров проекта рассказал о глубокой интеграции искусственного интеллекта и облачных вычислений, благодаря чему самолёт мог бы действовать автономно в космосе. Всё это преподносилось как скачок к боевым системам шестого поколения, объединяющим возможности воздушного и орбитального боя.

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Какое-то время шумиха вокруг самолёта не спадала, но в итоге к делу подключились эксперты, которые проанализировали каждый кадр видео, сделав интересные выводы. Опрошенные издательством The Washington Post инженеры заявили, что создание полноценного космического истребителя требует значительно более развитых технологий, чем сегодня есть не только у Китая, но и у любой другой страны на планете. Нужно чуть ли не с нуля разработать двигатель, способный преодолевать земное притяжение. Мало того, поскольку аппарат будет снова возвращаться в земную атмосферу, то нужно ещё и позаботиться о безопасности двигателя, ведь без этого он просто сгорит. Но и это ещё не всё, ведь в космосе нет кислорода, а значит стандартные двигательные системы не подойдут. Потребуется разработка альтернатив, включающих автономные источники питания, а также массу смежных технологий. Но всё это только двигатель, тогда как есть и другие детали конструкции, реализация которых сегодня стоит под большим вопросом. 

По мнению экспертов, такие технологии могут появиться на нашей планете через несколько десятилетий, хотя назвать более точные сроки пока невозможно. Со своей стороны авторы издания Popular Mechanics и вовсе назвали White Emperor «космической шуткой», заподозрив Китай в намеренном раздувании технических достижений. Издание выразило сомнение даже в том, что этот аппарат способен летать, не говоря уже о выходе в космос. Подобную точку зрения поддержали и представители The National Interest, предположив, что проект White Emperor создан для психологической игры. Задача заключается в том, чтобы создать нервозность среди членов американской программы Next Generation Air Dominance (NGAD) и вынудить Вашингтон потратить значительные суммы на противодействие китайской угрозе. Источник из американских разведслужб сообщил Defense News, что White Emperor представляет собой испытательную платформу для проверки новых материалов и авионики, а не полноценную боевую машину. Китайские военные блогеры также обратили внимание, что аэродинамические характеристики самолёта не соответствуют требованиям для суборбитального или космического полёта. Чтобы выйти за пределы земной атмосферы, летательный аппарат должен разгоняться до скорости минимум в 5 Маха на больших высотах. Вот только существующая конструкция White Emperor в лучшем случае рассчитана на 2-3 Маха. Кроме того, эксперты отметили уязвимости в конструкции: расположение воздухозаборников может привести к перебоям в подаче воздуха на высоких скоростях, а компоновка двигателя грозит перегревом при гиперзвуковом полёте. Даже форма носовой части и корпуса указывает на то, что аппарат скорее предназначен для манёвренного боя в атмосфере, нежели для орбитальных миссий.

Тем временем китайский военно-тематический медиаканал Guang Vision, отвечая на критику, разместил на платформе NetEase статью, в которой фактически подтвердил, что White Emperor пока остаётся скорее концептуальной разработкой, чем боеспособным летательным аппаратом. По сути, проект создан как демонстрация амбиций Китая в аэрокосмической сфере и не воспринимается как реальная рабочая система. Чем на самом деле является «Белый император», сказать сложно. В данном случае ясно одно, мы становимся свидетелями новой гонки вооружений, ну а появление самолётов шестого поколения – это всего лишь вопрос времени. Какими характеристиками будут обладать эти боевые единицы, не знают даже ведущие инженеры. Некоторые рассказывают о важности ИИ, другие говорят о новых материалах, тогда как никто не понимает, как всё это и многое другие заставить работать эффективно. Добавим, что модифицированные истребители четвёртого поколения практически не уступают машинам пятого поколения. Таким образом реальной потребности в шестом поколении нет, ну а сегодня мы видим ранние концепты, реализация которых будет приводиться в жизнь в следующем десятилетии. 


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Теги

авиация истребители самолёты белый император самолёты 6 поколения white emperor
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