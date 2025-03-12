Наблюдается крайне странная картина, но пока неясно, насколько большой будет новая партия видеокарт

Недавний релиз настольной графики NVIDIA вызвал глубокое разочарование не только среди экспертов, но и рядовых геймеров. Причин для такой реакции предостаточно, а эксперты спорят о том, кто виноват, и что делать. Первым делом нужно помнить, что видеокарты оказались ненамного быстрее решений прошлого поколения. Например, GeForce RTX 5090 в разрешении 2К всего на 20% превосходит GeForce RTX 4090. Если обе видеокарты запустить в 4К в самых экстремальных условиях с трассировкой лучей, то разница достигает 30%, но даже этого недостаточно. Рекомендованная стоимость GeForce RTX 4090 всё ещё составляет 1600 долларов, тогда как новый флагман доступен за 2000 долларов и дороже.

Эксперты пишут, что GeForce RTX 5090 не создана для игр, поскольку заточена под сложные вычисления и работу с умными алгоритмами. Здесь разрыв с флагманом прошлого поколения достигает двукратных значений, в итоге GeForce RTX 5090 стала жертвой перекупщиков и компаний, специализирующихся на обучении ИИ.

Цены на новинку на рынке поражают воображение, а инсайдеры не могут сказать, когда самая быстрая видеокарта на планете станет доступна по близкой к рекомендованной стоимости. На прошлой неделе первые GeForce RTX 5090 приехали в Россию. Обычно такое событие происходит с небольшой задержкой в несколько дней по сравнению с глобальным рынком. Санкции дают о себе знать, но в данном случае дал о себе знать глобальный дефицит.

Первые GeForce RTX 5090 продавались в РФ за 700 тысяч рублей, а ритейлеры ещё и писали, что на руках у них видеокарт нет. Требовалось заплатить больше 600 000 рублей в качестве предоплаты, а после подождать несколько недель, пока видеокарту доставят из-за рубежа. После этого нужно было ещё оплатить таможенную пошлину в размере 80-100 тысяч рублей, итоге флагман NVIDIA в России продавался за невероятные 7500 долларов. Пожалуй, это настоящий рекорд, ведь так много не просят даже за самые прокачанные модели американские перекупщики.

Похоже, по мере расширения производственных мощностей ситуация меняется, но российский рынок в любом случае остаётся одним из самых дорогих. Пару дней назад наблюдался массовый заход GeForce RTX 5090 на Авито. Цены не превышали 400 тысяч рублей, и речь шла именно о новых видеокартах.

Что ж, сегодня флагман добрался и до других ритейлеров. Например, ДНС планирует распродажу GeForce RTX 5090 сегодня во второй половине дня. Стоимость базовой модели производства Palit стартует с 350 тысяч рублей, это пока лучшее предложение на рынке. В переводе на американскую валюту выходит 3700 долларов, что почти в 2 раза дороже рекомендованной производителем стоимости. Как уже отмечалось выше, рынком правит искусственный дефицит. Руководство NVIDIA сделало всё, чтобы её видеокарты пользовались огромным спросом, поэтому данное предложение покажется энтузиастам крайне выгодным.

Для сравнения, сегодня на российском рынке купить GeForce RTX 4090 дешевле 400 тысяч рублей невозможно, а более быстрая и актуальная GeForce RTX 5090 – это настоящий подарок судьбы.

На самом деле рядовым пользователям такие видеокарты не по карману, но проблема гораздо шире, чем может показаться. Поскольку большая часть производственных мощностей выделена под выпуск графических ускорителей для обучения ИИ, то места под игровые решения просто не осталось. Партнёры NVIDIA поднимают рекомендованные цены, но спрос всё равно выше предложения. Например, MSI умудрилась выпустить 20 различных моделей GeForce RTX 5070, но встретить хотя бы одну из них в свободном доступе крайне проблематично. Если учитывать, что рекомендованная стоимость этой видеокарты стартует с 550 долларов, то в российской рознице GeForce RTX 5070 продают за 100 тысяч, это почти 1100 долларов. Примерно такая же ситуация и с другими видеокартами, а инсайдеры полагают, что дефицит начнёт снижаться ближе к лету.

Геймеры ждут менее дорогих решений, и в прессе есть обнадёживающие материалы. Отмечается, что серия GeForce RTX 5060 будет представлена на этой неделе, а продажи стартуют в апреле. Судя по утечкам GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 получат видеопамять стандарта GDDR7, что подтверждается информацией с сайта Acer. Тайваньская компания умудрилась показать системный блок с GeForce RTX 5060, стоимость которого равняется 1589 долларов. Указаны спецификации и другие подробности. Словом, производители не торопятся, но хорошие новости есть, а значит к лету можно будет купить одну из видеокарт нового поколения по выгодной стоимости.