Если ничего не изменится, то к концу текущего столетия под угрозой исчезновения окажутся целые народы

Долгое время казалось, что Европа находится под полным контролем со стороны США и не способна на собственное мнение. Что же, приход к власти Трампа вынудил глобалистов переехать в Старый свет, что привело к появлению новых центров силы. На лидерство претендует Франция и Англия, тогда как Германия пытается занять промежуточное положение, опасаясь последствий для своей экономики. Англичанам и французам терять уже нечего, ведь их экономика и без того находится в критическом состоянии, тогда как немцы столкнулись с проблемами относительно недавно. Лишённая доступа к дешёвым энергоносителям ФРГ вынуждена прибегать к заимствованиям, ну а Мерц намерен открыть ящик Пандоры, увеличив кредитный потолок федерального резерва. Аналитики пишут о глобальных переменах, которые происходят на наших глазах. Сможет ли ЕС сохранить былое влияние, пока неясно, но у глобалистов в Брюсселе есть и другие проблемы, на которые политики предпочитают не обращать внимания.

Всё дело в том, что Европа вымирает. Известно, что для того, чтобы страна сохраняла стабильное количество населения на протяжение десятилетий, индекс воспроизведения должен быть равен 2.1. Проще говоря, на 1000 семей должно рождаться 2100 детей, за счёт чего популяция сможет находиться на контролируемом уровне. В этом случае количество пенсионеров и молодёжи останется стабильным и не будет оказывать давления на экономику. Вот только всё это не про Европу, ведь сегодня индекс воспроизведения там достиг очередного дна. Согласно актуальному отчёту, опубликованному несколько дней назад, коэффициент рождаемости в странах Евросоюза (27 государств) по итогам 2023 года достиг отметки в 1.38. Особенно важно, что в 2022 году индекс воспроизведения был равен 1.46, ну а текущее падение говорит о долговременном тренде. Согласно всё тому же отчёту, в 2023 году в 27 странах ЕС родилось всего 3.67 миллиона детей, что на 5.4% меньше, чем годом ранее. Демографические проблемы нарастают, но власти пока не предпринимают заметных шагов, способных оказать позитивное влияние на ситуацию.

В качестве ремарки к уже озвученным данным можно обратиться к статистике за 1964 год, когда в ЕС родилось 6.8 миллиона детей, что почти в 2 раза больше, чем в 2023. Как Европа дошла до такой жизни, будут разбираться специалисты, ну а мы обратимся к другим цифрам. Отмечается, что наиболее высокий коэффициент рождаемости зафиксирован в Болгарии (1.81). Франция на втором месте с показателями 1.66, ну а на третьем месте закрепилась Венгрия (1.55). Хуже всего дела идут на Мальте, где индекс воспроизведения равен 1.06%. Не лучше дела идут в Испании (1.12%), ну а особое место среди вымирающих стран занимают три Прибалтийских государства. Например, в Литве индекс воспроизведения составил 1.18%. Если текущие темпы сохраняться, то уже к концу текущего столетия в Прибалтике будет жить меньше 1 миллиона человек. К 2050 не меньше 30% населения будут составлять пенсионеры, а всё это в ещё более заметных масштабах происходит по всей Европе.

Женщины в ЕС с неохотой соглашаются заводить ребёнка. Заметная часть женщин и вовсе отказывается от беременности, ну а оставшиеся решаются на такой шаг только к тридцати годам. Но если Прибалтийские государства уже достаточно давно лежат мёртвым грузом на экономике содружества, то резкое сокращение численности населения в Германии, Франции, Испании и Англии грозит серьёзными потрясениями. Ещё совсем недавно самой большой проблемой была неплатёжеспособная Греция, ну а сегодня все страны ЕС находятся на грани выживания. В данном случае важно учитывать, что в соответствующих ведомствах сидят эффективные маркетологи, умеющие рисовать красивые цифры. Простой пример, за 2023 год общая численность жителей ЕС увеличилась на 1.6 миллиона человек, перевалив за 449 миллионов. Произошло это в ходе миграции, что преподносится как значительное достижение. Вот только абсолютное большинство из мигрантов составляют мусульмане, ну а эксперты говорят о негативных последствиях политики открытых границ.

Всё дело в том, что выходцы из Украины и других европейских государств успешно интегрируются в любую европейскую страну. Родившиеся на чужбине дети мигрантов знают язык на уровне носителя, полностью перенимая культурные особенности той или иной нации. Вот только всё это не относится к Исламу, поскольку данная религия предполагает заметные ограничения и ведёт к формированию обособленных сообществ. Даже внуки мигрантов живут в рамках культурной среды своих предков, а значит на наших глазах в Европе формируется новая страта, уклад которой заметно отличается от традиционного в ЕС. Что любопытно, даже мигранты, которые приезжают в Европу, со временем перестают рожать детей, а этим по большому счёту влияние местной культуры на мигрантов и ограничивается. По мнению аналитиков, Европа перешла черту, а впереди Старый свет ждёт стремительное падение рождаемости. Каким будет континент через 25 лет, остаётся только догадываться. Сложно сказать, за счёт чего власти ЕС планируют удерживать промышленное производство, ведь рабочих рук становится всё меньше. Бесконечно завозить мигрантов – это тупик, ну а выхода из сложившегося положения нет. Особенно важно, что действующие власти и не намерены ничего менять, руководствуясь выдуманной стратегией переселения, направленной на сокращение численности населения во всём мире. Вот только пока европейцы вымирают и замещаются мигрантами, численность населения в Индии растёт, а страна становится всё более влиятельным игроком на глобальной политической арене.