Видеокарты AMD вызывают противоречивые эмоции, поскольку имеют определённые минусы

Цены на видеокарты нового поколения поражают воображение. Даже в США, где обычно встречаются самые выгодные предложения, GeForce RTX 5090 недоступна. Под заказ в сборке можно получить доступ к самой быстрой видеокарте на планете, но придётся подождать, вывалив за компьютер с флагманом NVIDIA больше 5 тысяч долларов. Такого не было даже в 2021 году, когда майнеры сметали с прилавков любые графические чипы, ну а сегодня сегментом настольной графики правит дефицит. Инсайдеры дают противоречивые прогнозы, указывая на то, что крупные партии видеокарт в магазины прибудут ещё очень нескоро. Похоже, исправить положение может AMD, выпустившая новую серию настольной графики.

Ритейлеры пишут, что количество предложений со стороны красных значительное, но даже в этом случае удовлетворить аппетиты геймеров не удаётся. Видеокарты стоят дороже, чем указано в рекомендациях производителя, ну а это сводит на нет ожидания не самых богатых любителей видеоигр. И всё же, даже несмотря на такое положение дел, серия Radeon RX 9070 не только доехала до России, но и появилась в продаже одновременно с мировой премьерой. 6 марта было доступно всего несколько моделей Radeon RX 9070 ХТ, но сегодня уже как минимум 5 магазинов предлагают приобрести Radeon RX 9070. Перечислять всех ритейлеров, которым посчастливилось первыми получить доступ к видеокартам AMD, нет никакого смысла. Точных данных о размерах первой партии у нас нет, ну а магазины уже начали бойкую торговлю. В числе первых отметились Регард, ДНС, Озон и многие другие, где цены сильно варьируются от принадлежности модели к тому или иному сегменту.

Найти Radeon RX 9070 дешевле 85 тысяч рублей нам не удалось. На момент написания данного материала в нескольких магазинах была доступна модель производства GIGABYTE за 90 тысяч рублей, а также более дорогие, получившие усиленные системы охлаждения. Ещё несколько вариантов от различных брендов на базе графического чипа Radeon RX 9070 ХТ стартовали со 100 тысяч рублей. В прессе пишут, что встретить Radeon RX 9070 в европейской рознице сегодня можно от 600 евро, тогда как более производительная Radeon RX 9070 ХТ доступна за 700 евро. Выходит около 70 тысяч рублей, ну а это намного дешевле, чем просят за новинки в России. Будут ли видеокарты AMD пользоваться спросом, пока сказать сложно. Если учитывать, что за актуальные решения NVIDIA просят дороже, то пока более логичным вариантом остаётся продукция красного лагеря. Актуальные цены с пометкой на утро 7 марта вы можете найти в нашем материале по ссылке, ну а мы затронем более важную тему, о которой пишут ведущие эксперты.

Прежде всего нужно знать расклад видеокарт по уровню быстродействия. Итак, GeForce RTX 5070 на несколько процентов быстрее GeForce RTX 4070 SUPER и примерно настолько же уступает Radeon RX 9070. В свою очередь эта видеокарта AMD на 5-7% медленнее Radeon RX 7900 ХТ, предлагая 16 Гб памяти и 256-битную шину. В свою очередь GeForce RTX 5070 Ti также превосходит Radeon RX 9070 ХТ на 5%, но стоит на 50 долларов дороже. GeForce RTX 5070 и Radeon RX 9070 предлагаются за 550 долларов, ну а вы уже знаете о том, что дефицит взвинтил ценники на 50-100%. После изучения тестов кажется, что NVIDIA заметно уступает AMD, но сценарии с традиционным рендерингом начинают оказывать всё меньшее влияние на конечный выбор геймеров.

Причина в том, что требования к играм стремительно растут. Например, на конец 2024 года не было ни одной видеокарты, которая бы тянула самый новые блокбастеры в разрешении 4К с активной трассировкой лучей и максимальными настройками графики. Даже с GeForce RTX 4090 вам бы пришлось снизить настройки графики, перейти в разрешение 2К, либо включить технологию масштабирования. GeForce RTX 5090 не принесла здесь кардинальных изменений, а инженеры NVIDIA сделали основной упор на DLSS 4.0. Технология масштабирования демонстрирует поразительные результаты, а сегодня мы рассмотрим сравнительные графики, ведь с Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ вышла также технология масштабирования FSR 4.0. Она основана на умных алгоритмах, а эксперты уже фиксируют значительные изменения, ведь артефактов изображения стало меньше, а картинка выглядит чёткой и более качественной. Если не использовать наиболее агрессивные алгоритмы, то FSR 4.0 кажется вполне современной, но маркетологи NVIDIA не оставили шансов продукции AMD. Для начала обратимся к тестам на сайте ComputerBase.

Как видите, при использовании стандартных настроек указанных выше технологий масштабирования все видеокарты демонстрируют примерно равные результаты. Эксперты выяснили, что DLSS 4.0 немного лучше справляется со своими задачами, но FSR 4.0 отстаёт только при пристальном сравнении деталей. Если не вглядываться в монитор, то картинка покажется вам качественной, ну а количество кадров примерно равно. AMD традиционно отстаёт на 10%, но, когда речь идёт о 100 кадров в секунду, разница кажется небольшой, поскольку увидеть её невооружённым взглядом не выйдет. Всё это несомненные плюсы FSR 4.0, но есть большая ложка дёгтя, на которую обращают внимание другие эксперты. Проблема в том, что технология масштабирования NVIDIA способна генерировать три виртуальных кадра на один реальный без заметных для зрения последствий, тогда как у AMD есть всё тот же один виртуальный на один реальный кадр. Кроме того, DLSS 4.0 работает более стабильно, тогда как многие актуальные игры плохо оптимизированы под FSR 4.0. Со временем ситуация улучшится, но пока мы видим, такие результаты.

На британском Overclocking можно увидеть, как непоследовательно ведут себя видеокарты AMD. В некоторых играх они не отстают от конкурентов с использованием DLSS 4.0 и FSR 4.0, но есть сценарии, где технология масштабирования NVIDIA не имеет себе равных. Эксперты пишут, что в ближайшие недели или месяцы инженеры красной команды выпустят нужные изменения, который устранят разницу в скорости, но случится это точно не сегодня и не завтра. Выходит, что владельцы Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ изначально находятся в худшем положении. Кроме того, DLSS 4.0 сегодня доступна на более чем пятидесяти тайтлах, тогда как у FSR 4.0 всего 30 игр. Лиза Су к концу 2025 обещает поддержку на 75 играх, а значит со временем оба производителя смогут предложить аналогичные условия. Видеокарты AMD вызывают противоречивые чувства. Если подумать, так было всегда. Прорыва красные совершить не смогли, но и говорить о провале не приходится. Если тётушка Су сможет обеспечить стабильные поставки в ближайшие месяцы, то это станет для AMD очевидной победой. Ну и вы можете посмотреть, на что способны видеокарты NVIDIA с использованием наиболее агрессивных сценариев. Здесь разница между технологиями масштабирования кажется непреодолимой, что также заставляет задуматься о смысле приобретении продукции AMD.