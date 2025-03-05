Идея принадлежит руководству ассоциации разработчиков и производителей электроники

Ещё до начала СВО было очевидно, что России нужно собственное производство полупроводников. Власти разработали долговременную стратегию развития, основанную на постепенном освоении технологий. В рамках данной стратегии уже несколько лет наблюдаются подвижки в целом ряде смежных областей. Создаются альтернативы находящими под санкциями полупроводниковым химикатам, выпускаются технологичные лазеры, а в целом движение в данном направлении внушает некоторый оптимизм. Пока неясно, удастся ли к 2030 году реализовать задуманное, поскольку санкции осложнили закупку части оборудования, а также препятствуют технологическому обмену данными между партнёрами. Между тем долгое время стратегия Минпромторга оставалась единственной, в рамках которой было решено двигаться к поставленной цели. Похоже, у общепринятых планов появилась альтернатива, озвученная руководством ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Согласно недавно обнародованным планам, есть все возможности для увеличения производства чипов в России в 10 раз, а речь идёт не только о закупке со стороны государства, но и потребительском сегменте, но давайте остановимся на некоторых деталях подробнее. Итак, в центре озвученной концепции лежит внедрение доверенных аппаратных платформ. По мнению экспертов, такой шаг станет стимулом для развития отечественного производства микроэлектроники. Как уже было сказано выше, таким путём можно не только решить проблему нехватки чипов в госсекторе, но и выйти в другие сегменты. К примеру, доля в области потребительских товаров на российских прилавках с 10% вырастет до 90%, а в основу новой индустриальной экосистемы должны лечь три контрактные полупроводниковые фабрики и четыре технологических центра. Все они будут работать с 20 специализированными производственными площадками. Отмечается, что цель заключатся не в простом росте производственных мощностей, но и в создании инфраструктуры, которая сможет использовать такое большое количество продукции в товарах отечественного производства.

Стратегия основана на нескольких принципах. Первым шагом на пути к реализации стратегии должно стать обеспечение полной совместимости отечественного программного обеспечения с российскими микросхемами. В долгосрочной перспективе это приведёт к значительному увеличению объёмов поставок российских процессоров: серверные микропроцессоры будут выпускаться в десятки раз больше, выпуск микропроцессоров для ПК возрастёт до сотен тысяч единиц, а производство микроконтроллеров для встроенных систем достигнет десятков миллионов. Периферийные микросхемы и вовсе должны исчисляться сотнями миллионов. Такой масштаб позволит снизить себестоимость производства до конкурентного уровня, что откроет возможности выхода на международные рынки. Последнее замечание крайне важно, поскольку конечная стоимость того или иного товара сильно зависит от размера партии. Так, если сегодня российские компании выпускают всего несколько тысяч единиц продукции, то серверы или другие технологии просто не могут стоить недорого. Как только удастся выйти на сотни тысяч единиц, ситуация кардинально изменится. Отдельно отмечается, что таким путём удастся не только насытить собственный рынок, и выйти на глобальные площадки. Предполагается, что к 2040 году Россия сможет контролировать до 5% всех поставок чипов на нашей планете. В настоящее время АРПЭ предлагает сосредоточиться на семи ключевых направлениях разработки доверенных микросхем:

Процессоры для серверов и ПК

Системы-на-кристалле для мобильных устройств и IoT

Графические процессоры и сопроцессоры для ИИ

Сетевые микропроцессоры

Программируемые логические схемы

Аналоговые и смешанные микросхемы

Микроконтроллеры для промышленной автоматизации и интернета вещей.

Помимо этого, предполагается создание четырёх крупных исследовательских центров по направлениям: широкозонные полупроводники, силовые кремниевые технологии, аналоговые и смешанные микросхемы (180-28-нм), а также цифровые решения (менее 28-нм). Одна из проблем, на которую обращают внимание специалисты, кроется в том, что правительство РФ делает ставку на локализацию зарубежных решений и интеграцию их в инфраструктуру страны. В АРПЭ уверены, что это не обеспечивает технологическую независимость и не создаёт условий для развития собственного производства. Налицо борьба между корпорациями с частным и государственным капиталом, но для реализации поставленных планов нужно кооперация, в рамках которой не только крупные, но и малые компании будут решать свою часть задач. Представители АРПЭ предлагает пересмотреть инвестиционную политику. Например, государственные средства направлять на разработку доверенных аппаратных платформ. Кроме того, стимулировать частные инвестиции в рамках создания готовых решений в области полупроводников. Ну и отдельно предлагается создать специализированный отраслевой фонд для управления инвестициями и аналитики. Уже сегодня для ускорения перехода к отечественным решениям предлагается ряд экономических стимулов:

Снижение таможенной пошлины до 20% на импортное оборудование, что должно сделать локализацию производства привлекательной для иностранных компаний

Введение налоговых льгот для всей электронной промышленности без дискриминации по кодам продукции

Активизация в области долгосрочного субсидирования полупроводникового производства на протяжении 15 последующих лет.

Отметим, что далеко не все эксперты поддерживают указанную выше стратегию АРПЭ. Алексей Бойко, автор Telegram-канала RUSmicro, считает, что стратегия Минпромторга выглядит более сбалансированной. По его мнению, предложения АРПЭ могут быть эффективны в нишевых сегментах, таких как критически важные информационные системы и IoT. При этом радикальный переход всей отрасли на доверенные платформы может привести к технологическим проблемам и росту цен. Представители АРПЭ уверены, что их стратегия способна заложить основу для реального технологического суверенитета, обеспечив стране устойчивое присутствие на мировом рынке электроники в ближайшие десятилетия. Как бы там ни было, но любые подобные инициативы будут способствовать полупроводниковому суверенитету России. В настоящее время страна сильно отстаёт от ведущих производителей, но благодаря прилагаемым усилиям разрыв начнёт сокращаться.