А между тем инсайдеры раньше писали, что 60 телефонов Samsung должны получить One UI 7 уже 18 апреля

В последние годы Samsung испытывает мощнейшее давление со стороны китайских производителей смартфонов. Целый ряд популярных брендов стремительно захватывает мировые рынки, а потребители Поднебесной и вовсе предпочитают продукцию местных компаний.

Согласно недавно опубликованным данным за 2024 год, дела у Samsung в КНР так плохи, что производитель умудрился не попасть даже в первую пятёрку наиболее массовых брендов. Vivo, Huawei, Honor и OPPO прочно удерживают рынок, при этом Apple и вовсе держится в тройке лидеров. За ними движется Xiaomi, а Samsung остаётся в тени, не вызывая у массового потребителя интереса. Особенно важно, что корейская компания заметно изменила подход к выпуску продукции, но даже этого слишком мало на высококонкурентном рынке КНР.

В Европе и США у Samsung дела идут лучше, а для возвращения доверия и повышения интереса к своим смартфонам южнокорейский производитель предпринял шаги, направленные на увеличение жизненного цикла популярных устройств. Сообщалось, что покупатели серии Galaxy S25 получат целых 7 лет поддержки, что аналогично потенциалу техники Apple. Ничего подобного китайские компании пока не предлагают, и такой шаг должен способствовать росту спроса со стороны потребителей. Также сообщалось, что в этом году больше 50 аппаратов смогут претендовать на One UI 7. Это новые функции, обновления безопасности и в целом более длительный жизненный цикл. В список попали довольно старые телефоны, познакомиться с полным перечнем которых вы можете ниже. Инсайдеры ссылались на внутреннюю документацию, но реальность оказалась не такой радужной.

На днях слово взяли представители Samsung. Как выяснилось, разработчики программной оболочки пока не готовы назвать точные сроки выхода операционной системы. Никаких подробностей, как и информации о причинах переноса релиза One UI 7 нет. Акцент ставится на том, что в настоящее время предварительная версия, которая распространялась в группах закрытого бета-теста, проходит доработку. Пользователи сделали множество замечаний, над устранением и доработкой которых бьётся большая команда программистов. Как только все нестыковки будут устранены, свежая версия операционной системы тут же начнёт распространяться по воздуху. Ранее инсайдеры писали, что первыми One UI 7 получат флагманы прошлых двух поколений. Это серии Galaxy S24 и Galaxy S23. В качестве даты релиза значилось 18 апреля, но в настоящее время нет никаких доказательств того, что разработчики уложатся в предполагаемые сроки.

А между тем совсем скоро в продажу поступят новые модели серий Galaxy A26, Galaxy A36 и Galaxy A56. Все они будут идти с уже установленной One UI 7, что свидетельствует о том, что операционная система не имеет никаких проблем, поскольку речь идёт о недорогих смартфонах. С чем связана задержка с выпуском операционной системы, инсайдеры не знают. Высказывается мнение, согласно которому релиз 18 апреля всё ещё реален, просто в Samsung предпочитают не ставить себя в рамки, поскольку ОС поступит не сразу на все 60 телефонов, а только на часть из них. Кроме того, в конечном итоге One UI 7 и вовсе может стать доступна не на всех перечисленных инсайдерами аппаратах. Требования к программному обеспечению становятся всё выше, в итоге разработчикам приходится тратить слишком много времени на оптимизацию.

Такой подход явно не идёт на пользу имиджу производителя, но в данном случае мы предлагаем дождаться 18 апреля. Эксперты рекомендуют обращать внимание на жизненный цикл того или иного смартфона ещё перед покупкой. К примеру, если вы предпочитаете флагманы, но не готовы выкладывать максимум за серию Galaxy S25, относиться к старым моделям типа Galaxy S22 следует с особым вниманием. Никто точно не знает, сколько ещё лет Samsung намерена для таких аппаратов выпускать операционную систему и даже обновления безопасности. В результате дорогостоящий телефон получит жизненный цикл в 1-2 года, и это меньше, чем предлагают указанные выше китайские компании.