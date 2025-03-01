Вчера я, как обычно, планировал заняться написанием новостей, но совершенно неожиданно рано утром мне позвонил мой знакомый. Выяснилось, что он устал делить один компьютер с сыном, поэтому решил купить отроку недорогой игровой ПК. Бюджет был сильно ограничен, поэтому от меня требовалось настоящее чудо. Согласитесь, что за 65 тысяч практически невозможно приобрести новый системный блок, который позволит запускать в разрешении 1080р все требовательные новинки на средних и высоких настройках графики. Ещё бы, ведь одна видеокарта уровня GeForce RTX 4060 стоит около 40 тысяч, ну а нам нужно собрать полноценный ПК. Словом, задачка стояла непростая, но даже несмотря на это, я с ней успешно справился. Удивительно, но помогло недавнее тестирование, которое я краем глаза изучал 27 февраля, о чём мы сегодня с вами и поговорим, но для начала немного теории.

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Итак, большая часть наших читателей согласится, что NVIDIA уже не та. Ключевые акценты с прогресса и освоения новых технологий смещаются в финансовую область, а главным мерилом успеха становится маржа. В итоге требуется выпускать и продавать такие товары, которые принесут максимальную прибыль. Именно с таким подходом связан дефицит нового поколения настольной графики серии GeForce RTX 50, ведь Дженсену Хуангу выгоднее отдать производственные линии под высокопроизводительные графические ускорители. Точных данных в сети нет, но злые языки утверждают, что с каждой реализованной единицы NVIDIA имеет около 30% выручки. Если учитывать, что стоят подобные игрушки десятки тысяч долларов, то прибыль получается колоссальная. Ничего подобного обычные видеокарты генерировать никогда не будут, а значит выбор дядюшки Хуанга очевиден. Я неоднократно указывал на данную проблему и считаю происходящие изменения неправильными. Очевидно, что сегодня мнение геймеров никого не волнует, а значит мы с вами продолжим сталкиваться с ростом цен ещё очень долгое время. И всё же, если оглянуться вокруг, то можно заметить любопытный феномен. Задумайтесь, разве не аналогичным образом ведут дела все предприниматели средней и мелкой руки в России? Любой, кто научился зарабатывать деньги, будет стремиться к непосредственному росту маржи, и только единицы продолжают демонстрировать дружелюбное лицо потребителю. Рынок суров, а ключевой задачей здесь остаётся выживание.

Именно так. Скорее всего, если бы мы с вами начали вести успешный бизнес, предлагая уникальную продукцию, сильно обходя конкурентов, то тоже начали бы выпускать только самую выгодную с точки зрения прибыли продукцию. Цены бы пошли вверх, ну а у потребителей всё равно бы не было выбора. Всё это не оправдывает NVIDIA, но так мы с вами хотя бы понимаем причинно-следственные связи происходящих изменений на рынке настольной графики. Происходящие изменения уже не остановить. Для того чтобы и дальше наращивать быстродействие видеокарт на 50% в каждом из сегментов, нужно наступить на горло прибыли, но ничего подобного делать дядюшка Хуанг не намерен. Намного проще идти вперёд, совершая небольшие, но уверенные шаги, иногда подбрасывая геймерам выгодные предложения. И вот здесь на первое место выходит программный компонент. Как я уже сказал, увеличивать производительность видеокарт традиционным способом стало дорого, поэтому к делу подключилась программная часть. DLSS вышла достаточно давно, но ещё никогда технология масштабирования не была такой эффективной. В связи с этим я предлагаю изучить тестирование, проведённое на канале RandomGaminginHD.

Блогеры взяли не самую быструю GeForce RTX 3050, а после прогнали её через целый ряд требовательных игр в разрешении 1080р. Ролик с тестами вы можете посмотреть и сами, ну а я замечу, что все игры запускались с активной DLSS 4.0. Наиболее эффективные алгоритмы данной технологии масштабирования доступны только с новой серией настольной графики, но даже GeForce RTX 3050 получила свою порцию буста. Например, в Kingdom Come: Deliverance II на высоких настройках графики среднее количество кадров в секунду остановилось на отметке 65 fps, тогда как в Starfield на средних удалось выжать 50 fps. В Spider-Man 2 на средних фрамрейт достиг 67 fps, тогда как в Black Myth: Wukong на высоких – 66 fps. Что до Cyberpunk 2077, то здесь количество кадров в секунду на высоких легко перевалило за 70 fps, а в целом мы видим, что технология масштабирования буквально оживляет старую видеокарту. Особенно важно, что заметно улучшилось качество картинки, ведь DLSS 4.0 заметно снижает артефакты изображения.

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Всё это не значит, что я рекомендую всем приобретать старую GeForce RTX 3050, но, когда выбора нет, а бюджет ограничен, DLSS 4.0 буквально вытягивает слабые видеокарты, давая им второй шанс в сложных игровых сценариях. Я уверен, что с GeForce RTX 3050 можно ещё несколько лет играть во все требовательные новинки, решительно игнорируя все потуги Дженсена Хуанга продавать вам дорогую видеокарту за пару сотен тысяч рублей. Ну а поскольку всё это я знаю уже достаточно давно, то тут же сообразил, какой компьютер подобрать моему знакомому. Давайте познакомимся со всеми комплектующими. Итак, я остановился на процессоре Ryzen 5 5600Х. Это не самый продвинутый камень, но он прекрасно вписывается в наш бюджет, позволяя раскрыть видеокарту уровня GeForce RTX 3050. AMD выпустила чрезвычайно удачный камень, а стоимость его не может не радовать.

Главным минусом выбранного нами процессора остаётся тот факт, что он основан на старой платформе АМ4. Таким образом, если владелец решит усилить ПК путём апгрейда, то через пару лет ему придётся менять не только процессор, но и материнскую плату с оперативной памятью. Это не очень выгодно в перспективе, но логично с точки зрения экономии. Далеко не все геймеры вообще делают апгрейд, а мой опыт подсказывает, что большая часть любителей видеоигр и вовсе сидит на старых ПК до тех пор, пока они хоть что-то тянут. После этого приобретается новый системный блок, и всё идёт по кругу. Поскольку речь идёт о бюджетном ПК с ограниченным бюджетом, то было бы глупо тратить много денег на материнскую плату. Я выбрал Asrock B450M-HDV R4.0, которая идеально вписывается в игровой компьютер. Она выполнена на бюджетном и довольно старом сокете В450, поэтому не поддерживает скоростные интерфейсы последних поколений. Это минус для энтузиаста, но будущий владелец ПК даже не знает о существовании таких сложных переменных.

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Две линейки оперативной памяти Kingston FURY Beast по 8 Гб – это именно то, что нужно для счастья молодому любителю видеоигр. На данном ПК будут запускаться офисные приложения, браузер и игры, а значит никакого требовательного ПК не предполагается. Ставить сюда 32 Гб ОЗУ нет никакого смысла, ну а в итоге я экономлю немного денег. Если прибавить сюда экономию на материнской плате и других комплектующих, то получится приличная сумма.

Первоначально я хотел поставить в ПК твердотельный накопитель ёмкостью на 1 Тб, но мой знакомый заявил, что второго жёсткого диска у него нет, поэтому пришлось потратиться на SSD. Я выбрал Adata LEGEND 800, поскольку нужно было уложиться в 65 тысяч рублей. Диванные эксперты, регулярно читающие наш сайт, расскажут вам о том, насколько мой выбор плох и неверен. Соглашусь, что энтузиастам лучше проходить мимо подобных SSD, вот только компьютер собирается для ребёнка, а денег в наличии немного. Дорогой Samsung за 20 тысяч неуместен, ну а выбранная материнская плата и вовсе не предполагает установку скоростных твердотельных накопителей. Если вы внимательно следите за новостями, то точно знаете, что проку от быстрых SSD в играх нет, ну а Adata LEGEND 800 обладает всем необходимым для обеспечения стабильной работы системного блока. Он выдаёт скорость чтения до 3500 Мб/с, с записью до 2800 Мб/с. Время работы на отказ не уступает лучшим брендам и достигает 1.5 миллиона часов, а жизненный цикл равен 1200 TBW. Другими словами, владелец может записать на твердотельный накопитель около 1200 Тб данных, прежде чем он придёт в негодность. Даже если представить, что будущий владелец этого ПК будет в день перезаписывать 50 Гб, то ресурса хватит на 24 000 дней, ну а это 65 лет. Больше, чем достаточно. Выбранный SSD обладает солидной ёмкостью для хранения игр, сериалов и фильмов, поэтому с нехваткой свободного пространства проблем возникнуть не должно.

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Как вы уже поняли, я остановил выбор на видеокарте GeForce RTX 3050. Если вы собираете ПК по моим рекомендациям, то не переплачивайте за модели с более эффективной системой охлаждения. Для бюджетного графического чипа достаточно одного кулера, а модель производства Palit отличается низкими температурами и кротким нравом. Она может быть громче более дорогих вариантов, но во время игры такие мелочи не замечаются. При этом выбранная GeForce RTX 3050 не уступает более дорогим моделям, обладая крайне низкой стоимостью. Согласитесь, что в 2025 году купить видеокарту за 20 тысяч рублей, которая будет тянуть все игры в 1080р на среневысоких настройках графики – это настоящий подарок судьбы. В данном случае нужно поблагодарить Дженсена Хуанга, ведь именно с его лёгкой руки у нас появились такие интересные технологии.

Мощный блок питания для нашего ПК не требуется, ну а я остановил выбор на Deepcool PF600. Он предлагает намного больше, чем понадобится для обеспечения стабильной работы, но ничего дешевле и такого же качества не было. Блок питания поддерживает стандарт энергоэффективности 80 PLUS, ну а в целом он тихий, холодный и обладает большим запасом прочности.

Точно также нет смысла брать дорогой корпус. Я оставил выбор на усмотрение будущего владельца, ну а он остановился на одном из вариантов 1STPLAYER TRILOBITE T3. Внутри достаточно места для всех комплектующих, а за отвод горячего воздуха отвечают три интегрированных вентилятора. Наш компьютер и без того не самый горячий, а подобные сюрпризы позволяют продлить его срок эксплуатации. Если подсчитать стоимость всех компонентов, то выйдет около 62 тысяч рублей. Выгодное вложение, а будущему владельцу всего этого остаётся только собрать комплектующие воедино, но забыв купить систему охлаждения для процессора. В итоге он потратить на игровой компьютер 65 тысяч рублей, получив намного больше, чем рассчитывал. Поздравим его с этим, ведь аналогичные возможности есть и у нас с вами. К примеру, мне нужен игровой ноутбук. я намерен дождаться выхода моделей на базе GeForce RTX 5070. Здесь технология масштабирования четвёртого поколения будет работать на 100%, а значит, как минимум 5 лет такой ноутбук будет тянуть все игры в 2К на максималках.



