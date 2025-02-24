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Bublik1
Зачем NVIDIA продаёт бракованные видеокарты, и почему геймеры продолжат покупать GeForce RTX 5090
Некоторые эксперты уверены, что дефицит видеокарт был создан намеренно, ну а проблема кроется в попытке увеличить маржу любыми способами

Впервые с острым дефицитом видеокарт геймеры столкнулись в 2018 году. Тогда вдруг выяснилось, что подобные устройства интересны не только геймерам, но и майнерам. Фермеры скупали десятки и даже тысячи графических чипов, используя их для добычи криптовалюты. Из-за резкого падения курса основных криптовалют майнеры быстро потеряли к видеокартам интерес, но второй раунд был уже не за горами. В 2021 году планету накрыла настоящая лихорадка, а дефицит полупроводников только усилил нехватку готовой продукции на прилавках. В 2022 году неожиданно выяснилось, что за 2021 NVIDIA сумела поставить в 2 раза больше графических чипов своим партнёрам (по сравнению с 2020), но даже этого оказалось недостаточно. Дженсен Хуанг делал громкие заявления, рассказывая о том, что ничего подобного никогда не повторится. Якобы, он учёл все связанные с дефицитом полупроводников риски, поэтому в будущем проблема с нехваткой видеокарт на прилавках магазинов не коснётся рядовых потребителей. 

Что же, с тех пор прошло всего три года, а сегодня мы видим, какая короткая память у главы NVIDIA. GeForce RTX 5090 купить невозможно даже за 4000 долларов, GeForce RTX 5080 если и доступна, то вместо 1000 долларов за неё приходиться выкладывать 1600 и более, тогда как вышедшая несколько дней назад GeForce RTX 5070 Ti была распродана по всему миру за считанные часы. Эксперты спорят о причинах возникновения проблемы. Некоторые уверяют, что виной всему повышенный спрос. Якобы, видеокарты нужны не только геймерам, но и энтузиастам, занимающимся обучением нейросетей. Ну а поскольку новая серия крайне эффективна в подобных сценариях, то нет ничего удивительного в том, что рынок сталкивается с дефицитом. Похоже, такая точка зрения не верна, о чём пишут многочисленные инсайдеры. Отмечается, что всё намного проще, ведь NVIDIA в буквальном смысле ограничивает партнёрам поставки, подталкивая рынок к росту. Высокая маржа – это всё, что сегодня волнует Дженсена Хуанга. Спрос на видеокарты огромный, ну а их нехватка вынуждает потенциальных покупателей платить больше. Похоже, в попытке заработать NVIDIA готова пойти на ещё более агрессивные методы продвижения продукции собственного производства. 

В субботу выяснилось, что часть GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5070 Ti имеют меньше блоков Raster Operations Pipeline (ROP) и ядер CUDA, чем указано в спецификациях. На проблему обратили внимание энтузиасты, а после и эксперты. В какой-то момент вынуждена была сделать заявления и NVIDIA. Сообщалось, что виной всему слишком сложный технический процесс, а в реальности только 0.5% от всех готовых видеокарт содержат указанную выше проблему. Акцент делался на то, что речь идёт о небольшом браке, а владельцы могут получить бесплатную замену. Очевидно, что крайне небольшой процент геймеров изучает характеристики купленной видеокарты через GPU-Z, не говоря уже о том, что только единицы знают, сколько на самом деле у видеокарты должно быть ROP. Судя по всему, на самом деле бракованных видеокарт в рознице намного больше, поскольку они уже начали попадаться энтузиастам. При этом зафиксирована GeForce RTX 5080, которой (согласно официальным заявлениям производителя) проблема не должна была коснуться. Так вот, у видеокарты вместо 112 ROP присутствует всего 104, ну а это может привести к снижению быстродействия на 5-7%. Сравнительных тестов в сети нет, поскольку проблема новая, но подобные материалы совсем скоро появятся. 

Пока же можно сделать вывод, что NVIDIA перешла к новой стратегии, отгружая бракованные графические чипы, чего ранее никогда не делала. Предполагается, что все видеокарты с недостающими блоками, не должны были пройти строгую отбраковку. Эксперты уверены, что NVIDIA обладает всеми возможностями для фиксации подобных графических чипов, а значит выпустила такую продукцию на рынок намеренно. Очевидно, что намного выгоднее продать GeForce RTX 5090 или GeForce RTX 5080 партнёрам, чем отправлять такой графический чип на утилизацию. Представители NVIDIA пишут, что в худшем случае падение скоростных показателей будет не выше 4%. Также утверждается, что в новых поставках повысится контроль качества, исключающий брак из производственной цепочки. Сегодня нам остаётся только ждать, поскольку GeForce RTX 5080 за 200 тысяч рублей доступна единицам. Как показывает практика, даже если у вас такие деньги есть, то дядюшка Хуанг может продать вам бракованную видеокарту. Обменять её в России будет сложно, хотя обменный потенциал отсутствует и в других странах. Инсайдеры пишут, что дефицит может быть устранён только к концу апреля, но речь идёт об оптимистичном прогнозе, а значит нехватка видеокарт может затянуться. На этом фоне удивляет, до чего может дойти жадность. NVIDIA сегодня зарабатывает на продаже графических ускорителей десятки миллиардов долларов, но не гнушается подмешивать в общую корзину брак. Если бы на рынке существовала конкуренция, то Дженсену Хуангу ужа давно дали бы по рукам, но сегодня сегмент видеокарт почти полностью контролирует NVIDIA, а значит ожидать перемен не приходится. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090
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