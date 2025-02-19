Если ваш смартфон работает на старой версии Android 7.1, то самое время задуматься о его замене

Споры о том, через сколько лет нужно идти в магазин за новым смартфоном, идут уже достаточно давно. По оценкам аналитиков, сегодня мы видим заметные изменения в предпочтениях рядовых пользователей.

Прежде всего выражается это в нескольких направлениях. Так, всё больше людей смотрит в сторону дорогих устройств. Рыночная доля флагманов повышается, как растёт и количество реализованных смартфонов в сегменте от 500 долларов и выше. Некоторые эксперты пишут о том, что особого выбора у рядовых потребителей нет. Якобы, виной всему повсеместное подорожание электроники. На самом деле это не так. Даже крупные производители предлагают аппараты, стоимость которых стартует со 150 долларов. При этом подобные устройства обладают всеми необходимыми функциями, обеспечивая стабильную работу приложений и игр.

Не менее заметна тенденция увеличения жизненного цикла смартфона. Сегодня в среднем за новым телефоном потребители отправляются в магазин каждые 3.5-4 года, тогда как ещё семь лет назад жизненный цикл находился в рамках между 2.5-3 года. Эксперты отмечают, что причина потребительских изменений кроется в замедлении развития в области технологий. Другими словами, ничего нового разработчики не предлагают, а значит и менять старый аппарат нет никакого смысла. Не менее заметны усилия некоторых производителей в рамках увеличения жизненного цикла флагманов. Samsung обещает пять лет полноценных обновлений операционной системы, тогда как Xiaomi говорит о пяти годах для наиболее дорогих телефонах актуальных серий. Даже не самые дорогие устройства могут рассчитывать на получение обновлений безопасности, а это ключевая характеристика, определяющая конец жизненного цикла. Иногда кажется, что выпущенные пять лет назад телефоны нужно списывать в утиль, но практика показывает, что на руках у пользователей находится немало старых аппаратов. Точные цифры никто не приводит, но в данном случае это не так важно.

Причина в том, что даже небезопасные с точки зрения хранения личных данных, финансов и другой ценной информации телефоны могут без проблем выполнять свои задачи. 2-3 Гб оперативной памяти хватает для запуска браузера и мессенджеров, а большего рядовым пользователям и не нужно. Довольно часто старые устройства отдают детям, либо переходят в руки старшего поколения. Как бы там ни было, но приходит время отказываться и от подобных гаджетов. На этой неделе тревожные новости опубликовали представители Google. Ключевой разработчик Android намерен изменить логику совместимости старых смартфонов с приложением YouTube. Сообщается, что все телефоны Xiaomi, которые работают на операционной системе Android 7.1 и старше, не смогут запускать приложения YouTube и YouTube Music. Не исключено, что проблема может коснуться и других официальных приложений Google, но по данному вопросу ясности пока нет. Инсайдеры приводят неполный список смартфонов, которые попали в злополучный список.

В данном случае указано всего 19 аппаратов, которые работают на финальной Android 7 или Android 7.1. При этом в список не попали телефоны, которые работают на более старых версиях мобильной операционной системы, а значит также значатся в списке устаревших. Что примечательно, официальные обновления безопасности для всех указанных ниже телефонов перестали выходить довольно давно, но некоторые устройства до сих пор остаются актуальными за счёт довольно высокой на момент релиза производительности. Например, Mi 6 предлагался в версиях с 4 Гб и 6 Гб оперативной памяти, такого количества достаточно и сегодня. Процессор Qualcomm Snapdragon 835 уступает по производительности аналогам в самых бюджетных гаджетах, но для запуска популярных игр и приложений его мощности достаточно. Инсайдеры пишут, что владельцам старых смартфонов придётся отказываться от официальных приложений Google, но всё это ещё не конец истории. Так, если нет никакого желания бежать в магазин за новым аппаратом, то можно установить альтернативный проигрыватель.

В этом случае проблема будет решена, а значит действия разработчика операционной системы пройдут почти незаметно. Почти, ведь заменить YouTube достаточно сложно. По мнению экспертов, пользоваться старыми смартфонами так долго всё же не следует. Android 7 и все потерявшие актуальную поддержку разработчика операционные системы пестрят многочисленными багами. Владелец такого аппарата становится лёгкой жертвой для подготовленных мошенников, а особенно опасно подключаться к общественным беспроводным сетям. На первый взгляд кажется, что красть у вас нечего, но это не так. Даже аккаунт в социальной сети или мессенджере приносит мошенникам пользу. От имени жертвы проводятся массовые рассылки вредоносных объектов, ну а деньги, личные файлы и многое другое начинают терять ваши близкие и знакомые. Спасибо вам точно никто не скажет, а значит с сильно устаревшими смартфонами следует быть осторожнее.