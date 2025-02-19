Сегодня Трамп щедро проходится по спинам союзников плетью, озвучивая размеры обязательных податей

Аналитики отмечают, что целый ряд регионов и стран имеют с США заметный торговый профицит. Например, ЕС успешно продаёт американцам автомобили, получая огромную прибыль. Ещё более заметная разница в торговых отношениях прослеживается между США и Тайванем, а также США и Южной Кореей. Две этих страны генерируют значительную часть глобальной полупроводниковой продукции, и долгое время такая практика считалась нормальной.

После прихода к власти Трампа всё изменилось, поскольку президент оказывает давление на союзников, вынуждая их предпринимать меры по сокращению торгового дефицита. Сегодня правительства Канады и Мексики активно работают над созданием новых каналов поставок товаров из США, тогда как многие союзники в других регионах упрямо отказываются платить Трампу дань.

Мировая пресса пишет о подобных действиях нового президента пространно, указывая на необходимость соблюдения справедливых законов рыночной экономики. И всё же, если отбросить красивые формулировки, можно увидеть, что происходящее сильно напоминает средневековую кабалу, когда более сильный правитель требовал с соседних государств огромные выплаты, взамен гарантируя безопасность и право на существование. Некоторые государства по всему миру уже начали задумываться о том, за счёт чего повысить долю товаров из США, но подобные решения окажутся болезненными для глобального рынка. Потреблять больше товаров эти страны не будут, как не появится там больше денег, а значит грядёт разрушение действующих десятилетиями логистических цепочек, разрывы долговременных контрактов и тому подобные последствия. А если учитывать, что товары из США чаще всего дороже аналогов из соседних стран, где оплата труда ниже, то дела у союзников дядюшки Сэма и вовсе идут не лучшим образом. Что ж, вчера Трамп снова вспомнил о пошлинах, поведав журналистам личное мнение на болезненную для союзников тему.

По его словам, 25% пошлины на целый ряд товаров – это вынужденная мера, поскольку многие страны слишком долго пользовались поддержкой старшего брата, оставляя себя большую часть прибыли. И поскольку это фактически американские деньги, пришло время вернуть их в Америку. Трамп утверждает, что уже совсем скоро будут введены торговые пошлины на импорт автомобилей, фармацевтическую продукцию и полупроводниковые чипы. Аналитики уверены, что такое решение может привести к очередной волне напряжённости в международной торговле и обострению отношений с ключевыми партнёрами. Согласно заявлению Трампа, автомобильные пошлины вступят в силу 2 апреля, сразу после того, как его кабинет представит доклады с оценками возможных последствий введения подобных мер. Трамп в очередной раз раскритиковал существующую торговую политику союзников, называя её несправедливой по отношению к американскому автопрому. Он напомнил, что Европейский союз взимает 10% пошлину на импорт автомобилей, в то время как США применяют ставку всего в 2.5%.

Добавим, что для пикапов, выпущенных не в Канаде или Мексике, уже действует 25% тариф, который снижает конкуренцию, позволяя местным производителям получать сверхдоходы. Сообщается, что глава внешнеторгового ведомства ЕС Марош Шефчович в среду прибудет в Вашингтон для переговоров с министром торговли США Говардом Лютником, кандидатом на пост торгового представителя Джеймисоном Гриром и директором Национального экономического совета Кевином Хассетом. Обсуждаться будут новые пошлины, инициированные Трампом. Президент США продолжает настаивать на необходимости увеличения импорта американских автомобилей в Европу и уверяет, что Брюссель уже согласился снизить тарифы, хотя официальные представители ЕС это отрицают. Во время встречи с журналистами в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп также объявил о планах введения пошлин на фармацевтические товары и полупроводники. Он уточнил, что начальная ставка составит 25% или даже выше и будет постепенно увеличиваться в течение года. В настоящее время сроки и темпы повышения остаются неопределёнными, поскольку президент хочет предоставить производителям время для локализации производства в США, чтобы избежать новых пошлин.

Трамп также заявил, что в ближайшие недели ожидаются масштабные инвестиции в американскую промышленность от крупнейших мировых компаний, хотя подробностей он не раскрыл. Новые тарифные инициативы президента в европейской прессе вызвали очередное недовольство, поскольку такой жёсткой торговой политики от союзника никто в Брюсселе не ожидал. За последние несколько недель Трамп уже ввёл 10% пошлину на весь китайский импорт, а также подготовил 25% тарифы на мексиканские и канадские товары, не относящиеся к энергетическому сектору. Также с 12 марта вступают в силу 25% пошлины на импорт стали и алюминия на ранее освобождённые от них страны. Таким образом, если ЕС, Канада и Мексика ничего не предпримут, то столкнуться с агрессивным давлением со стороны США. Дополнительно вводятся сборы на продукцию, содержащую переработанную сталь и алюминий, включая электротехнические трубы и комплектующие для строительной техники.

Нововведения Трампа могут серьёзно изменить глобальный баланс сил в автомобильной отрасли. В прошлый раз аналогичная ситуация наблюдалась в 2018-2019 годах, когда Министерство торговли США проводило расследование национальной безопасности в отношении импорта автомобилей. Тогда президент угрожал ввести 25% пошлины, но в итоге отказался от этой идеи. Сегодня Трамп может пересмотреть результаты расследования и использовать их в качестве аргументов для нового раунда тарифной войны. По словам экспертов, если пошлины будут реализованы, это станет одним из самых масштабных торговых решений Трампа за время его пребывания в Белом доме, а влияние всего этого на экономику США и глобальные рынки не берутся предсказать даже аналитики со стажем.

Печально, что за тысячи лет развития нашей цивилизации человечество предпочитает придерживаться старого доброго метода кнута и пряника, ну а право сильного пока никто не отменял.