Вопрос вызывает неподдельный интерес, ведь вокруг хранилища ходит масса различных домыслов

Несмотря на то, что доступ к информации сегодня стал крайне простым, большая часть населения нашей планеты предпочитает доверять слухам, полагаясь на сомнительные теории. Официальные источники редко попадают на глаза обывателю, тогда как фантастические легенды курсируют с поразительной живучестью. Сегодня мы вспомним о существовании Форт-Нокса, вокруг которого ходит масса любопытных слухов. Начнём с того, что это не просто военная база в штате Кентукки, но и одно из самых охраняемых мест на планете. Именно здесь, в хранилище Казначейства США, находится значительная часть золотого запаса страны. На сегодняшний день в хранилище благополучно расположены 147.3 миллиона тройских унций, что в переводе на понятный язык означает 4578 тонн.

Это составляет примерно 56% всего золотого запаса США, рыночная стоимость которого превышает 300 миллиардов долларов. Общий объём золотого запаса США составляет около 8133.5 тонны, что делает его крупнейшим на планете. Кроме того, значительные объёмы золота хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, где размещено не меньше 400 тонн золота. Слитки находятся на глубине 25 метров и надёжно защищены от любого проникновения. Что любопытно, здесь есть не только американское золото. Точных данных в сети нет, но эксперты полагают, что большая часть слитков принадлежит иностранным государствам. Известно, что около 50 стран держат своё золото в США, ну а попытки вернуть ценный металл на родину ни для одного союзника дядюшки Сэма не увенчались успехом. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь уже давно ходят слухи, согласно которым Демократы потратили большую часть золотого запаса страны. На этом фоне сенатор Рэнд Пол призывает к аудиту золотого запаса США. Он прямо говорит о том, что Форт-Нокс вызывает у населения беспокойство и просит ведомство DOGE, созданное Илоном Маском, разобраться в проблеме.

Пол предлагает провести аудит американского золотого запаса, хранящегося в легендарном Форт-Ноксе, и проверить, остались ли там вообще золотые слитки. Как уже было сказано выше, США обладают крупнейшими в мире запасами золота в 8130 тонн. Этот статус подтверждают такие организации, как МВФ и Всемирный банк. Проблема в том, что все эти структуры сильно зависят от американских властей, поэтому могут предоставлять неверные данные. Мало того, физическая проверка хранилищ не проводилась уже несколько десятилетий, а попытки инициировать проверку до сих пор не увенчались успехом. Если учитывать, что Трамп медленно подминает под себя все ветви власти, то совсем скоро доступ в Форт-Нокс будет для Илона Маска открыт. Вопрос лишь в том, расскажет ли миллиардер правду о найденном внутри золото? Для сравнения, Россия, находясь на пятом месте по объёму золотого запаса (около 2400 тонн), в 2022-2024 годах вышла на первое место в мире по темпам его пополнения. В число ведущих держателей золота, помимо США и России, входят Германия, Китай, Италия и Франция. Сегодня на мировых рынках наблюдается рост спроса на золото, а его цена драгоценного металла стремительно повышается. Что будет, если предыдущие правительства США потратили не только своё золото, но и взяли в долг у союзников, остаётся только догадываться. Все новые пополнения, которые делают указанные выше страны, теперь хранятся в суверенных хранилищах. Некоторые эксперты полагают, что США уже никогда не отдадут союзникам золотые слитки, ведь их в хранилище давно нет.

Ну а теперь немного истории. Форт-Нокс был выбран для размещения золотого запаса в 1930-х годах во времена Великой депрессии. До этого золото хранилось в Казначействе и банках, но после принятия Закона о золотом резерве 1934 года правительство решило централизовать его в действительно защищённом объекте. Строительство хранилища началось в 1936 году, и уже в 1937 году туда начали перевозить тонны золота. Форт-Нокс не случайно считается одним из самых защищённых мест на Земле. Его периметр охраняется военными, а само здание окружено гранитными стенами толщиной 1.2 метра. Дверь в хранилище весит более 20 тонн, и открыть её может только несколько человек, зная отдельные части кода. Дополнительно Форт-Нокс охраняется армией США, а также системами видеонаблюдения и датчиками движения. Считается, что это хранилище настолько прочное, что способно выдержать прямое попадание ядерной боеголовки. В настоящее время доллар давно не привязан к золоту, на наличие крупного золотого запаса служит гарантией экономической стабильности. Запасы в Форт-Ноксе помогают поддерживать доверие к финансовой системе США и могут быть использованы в кризисных ситуациях. Сколько золота осталось внутри, остаётся только догадываться, ну а пока неясно, разрешат ли Илону Маску проникнуть в очередную американскую тайну.