Инсайдеры пишут, что переговоры между сторонами уже идут, но результаты их пока неясны

Intel продолжает терять позиции на рынке полупроводников. В 2023 году убытки в производственном сегменте составили 7 миллиардов долларов, а акции компании обвалились на 60%. Кроме того, корпорация столкнулась с задержками в разработке новых технологий и уступила лидерство в сфере чипов для искусственного интеллекта конкурентам (TSMC и NVIDIA). Неудачи в управлении в итоге привели к отстранению генерального директора Пэта Гелсингера. Проблем становится всё больше, ну а администрация Байдена в конце 2024 года не только приняла решение выделить обещанные миллиарды долларов, но и запретила крупным технологическим компаниям дестабилизировать ситуацию. Конкурентам посоветовали умерить аппетиты, поскольку Intel остаётся важной системообразующей компанией, расставаться с которой США не готовы. Не исключено, что Трамп смотрит на данную проблему под другим углом, ну а в условиях кризиса Intel стала потенциальной мишенью для поглощения.

Как сообщает The Wall Street Journal, предложения о покупке поступили сразу от двух технологических гигантов. Это TSMC и Broadcom. В случае успешного заключения сделки производственная и проектировочная части Intel могут оказаться в разных руках. По данным источников, Broadcom изучает возможность приобретения подразделений Intel, отвечающих за разработку и маркетинг чипов, тогда как TSMC рассматривает поглощение заводов компании. Что примечательно, пока ни одна из сторон официально не подтвердила свои намерения, и переговоры находятся на предварительной стадии. Эксперты пишут, что Broadcom видит возможность укрепить свои позиции за счёт приобретения интеллектуальных активов Intel. В то же время TSMC остаётся крупнейшим контрактным производителем чипов в мире, а покупка дополнительных мощностей серьёзно укрепит положение тайваньского гиганта. Кроме того, таким образом удастся получить доступ к целому ряду уникальных технологий Intel, ну а это чрезвычайно ценный актив. Как уже было сказано выше, американская компания обладает множеством патентов, ну а концентрация всего этого в руках TSMC открывает новые возможности для роста.

Ранее предполагалось, что любая попытка продать американские полупроводниковые мощности иностранной компании неизбежно столкнётся с жёстким противодействием со стороны правительства США. Представитель Белого дома уже заявил, что внутренняя производственная инфраструктура Intel рассматривается как стратегически важная для страны. Представитель Трампа выразил серьёзную обеспокоенность возможностью передачи контроля над американскими заводами иностранным игрокам. Проще говоря, если у Broadcom определённые шансы и есть, то TSMC придётся доказать свою лояльность. В настоящее время американские власти активно субсидируют национальное производство микрочипов, стремясь снизить зависимость от иностранных поставщиков. Поэтому даже если Broadcom и TSMC продолжат переговоры, им придётся учитывать строгие ограничения со стороны регулятора. На самом деле у тайваньской компании достаточно и собственных проблем. На фоне заявлений Трампа о необходимости вернуть производство микрочипов в США, президент Тайваня Лай Циндэ предложил обсудить возможные решения с американской стороной.

Он подчеркнул, что Тайвань готов увеличить инвестиции в США и усилить импорт американских товаров. Кроме того, Лай Циндэ выразил поддержку идее формирования глобального альянса для развития индустрии чипов с применением технологий искусственного интеллекта. Эксперты не исключают, что такой альянс возможен, а проблема лишь в том, что сотрудничество не станет равноправным. Трамп давит на союзников, ну а в конечном итоге заводы TSMC в США могут стать заложниками в руках президента. Несмотря на подобные опасения тайваньская компания продолжает укреплять позиции, расширяя производство, включая три новых завода в штате Аризона с инвестициями в 65 миллиардов долларов. Аналитики пишут, что ещё недавно рынок полупроводников казался крайне консервативным. Бурного передела здесь никто не ожидал, ну а в итоге весь сегмент стоит на пороге серьёзных изменений. Возможный раздел Intel может стать поворотным моментом в отрасли, закрепив глобальную тенденцию специализации, при которой компании фокусируются либо на разработке, либо на производстве чипов. Ну а особенно интересно, что решения теперь принимают не бизнесмены, которые владеют теми или иными активами, а политики. Будущее Intel ещё не определено, ну а желающих получить часть наследия американской компании предостаточно.