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Bublik1
Шансы столкновения с астероидом 2024 YR4 выросли в два раза, но камень не опасен для человечества
Куда бы 2024 YR4 не упал, столкновение приведёт к локальным последствиям и не опасно для жизни на планете

В конце 2024 года астрономы зафиксировали в ночном небе новый астероид, который получил обозначение 2024 YR4. Буква «Y» указывает на то, что его обнаружили в декабре, а «R4» означает, что это 117-й астероид, найденный за последние недели года. На первый взгляд – это обычное астрономическое событие. Но обнародованные не так давно детали заставляют задуматься. Сразу после обнаружения астрономы начали отслеживать траекторию астероида. Первоначальные расчёты показали, что вероятность столкновения с Землёй в 2032 году составляет меньше 1%. Вроде бы немного, но с каждым новым измерением эта цифра росла, и сейчас вероятность оценивается уже в 2.3%. Это означает, что из 1000 моделируемых траекторий 23 приводят к столкновению. Проще говоря, когда умные алгоритмы проводят симуляцию полёта траектории 2024 YR4, то шансы столкновения с Землёй оказываются довольно высокими. 

На данный момент расчёты показывают, что 2024 YR4 пролетит на расстоянии около 240 000 километров от Земли. Речь идёт о том, что подавляющее большинство вычислений свидетельствуют именно о таком развитии событий, это лунная орбита, и значит угрозы Земле нет. Координационный офис планетарной обороны NASA присвоил астероиду уровень угрозы 3 по шкале Турина, что означает, что за объектом необходимо пристально следить, но реальной опасности он пока не представляет. По крайней мере так кажется, ведь первоначально считалось, что метеорит и вовсе пролетит намного дальше от нашей планеты.

В 2028 году астероид приблизится к Земле на расстояние 8 миллионов километров. Это позволит учёным провести более точные измерения его орбиты и понять, есть ли основания для тревоги. Даже если риск столкновения возрастёт до почти 100%, у нас будет несколько лет для подготовки.

Важно отметить, что 2024 YR4 не настолько велик, чтобы вызвать глобальное вымирание, как это было с астероидом, уничтожившим динозавров. Несмотря на это падение в густонаселённом районе может привести к катастрофическим разрушениям. В зоне риска возможны массовые эвакуации, разрушение инфраструктуры и серьёзные экологические последствия. Главный вопрос заключается лишь в том, готово ли человечество к такому вызову? Сегодня наш вид сильно разобщён, а несколько стран ведут ожесточённую борьбу за доступ к новым технологиям. В таких условиях ожидать единой позиции не приходится. Если представить, что в конечном итоге шансы столкновения действительно увеличатся до 100%, а удар придётся по Китаю или по США, то другая сторона вряд ли будет помогать конкурентам.

Эксперты пишут, что сегодня мы можем отслеживать полёт 2024 YR4, но в случае его приближения остановить большой камень станет крайне сложно. В теории, мы можем попытаться изменить орбиту метеорита с помощью уже известных нам технологий, но никто точно не знает, окажется ли такая операция успешной. 

Вероятность столкновения с 2024 YR4 находится между низкой и крайне низкой, но за последнее время шансы удвоились. До 2028 года астрономы выяснят, какие опасности несёт нам космический гость, а также получат точные данные о конечном его маршруте. Повода для паники пока нет. Если представить себе, что метеорит всё же упадёт на Землю, то есть все шансы, что он попадёт в океан. Вполне возможно, что в этом случае несколько прибрежных городов пострадают от наводнения, но 2024 YR4 точно не грозит нашему виду вымиранием.

На самом деле есть и более опасные гости, об одном из которых вы можете прочесть по ссылке. Шансы там пока не очень высокие, а опасное сближение состоится через 157 лет. 

#космос #наука #астероид #метеорит #2024 yr4
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