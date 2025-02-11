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Bublik1
Есть ли смысл от GeForce RTX 5090 с четырьмя кулерами, и как Gigabyte зарабатывает на воздухе
Gigabyte выпустила прокачанную модель GeForce RTX 5090 с четырьмя вентиляторами, но установка четвёртого кулера не приносит заметного эффекта

Эксперты, получившие доступ к флагманам NVIDIA текущего поколения, уже успели изучить их особенности и констатируют, что ещё никогда графический чип не был таким огромным и прожорливым. GeForce RTX 5090 – это настоящий монстр, на фоне которого любая видеокарта кажется несерьёзной. На этот раз перед инженерами американской компании стоял настоящий вызов, поскольку требовалось решить целый спектр задач. Ну а одна из главных причин сложностей кроется в использовании 4-нм технологических норм. Именно на базе такого узла 2 года назад вышла серия GeForce RTX 40, ну а без движения вперёд в данном сегменте не обойтись. Всё это вынудило инженеров увеличить площадь кристалла, а также количественные показатели самого чипа. GeForce RTX 5090 включает 21 760 ядер CUDA и получил 512-битную шину памяти. Такой щедрости от NVIDIA мы не видели давно, тем более, что внутри самой быстрой видеокарты на рынке скрывается 32 Гб скоростной видеопамяти GDDR7, работающей на скорости 28 000 Мбит/с. 

За счёт этого пропускная способность памяти достигла колоссальных 1792 Гб/с, а пиковая теоретическая производительность соответствует показателю в 104.75 TFLOPS. Вот только всё это не могло не оказать негативного влияния на энергопотребление. Известно, что для стабильной работы GeForce RTX 5090 требуется поддержка интерфейса PCIе 5.0, обеспечивающего 575 Вт мощности. Если у пользователя соответствующего блока питания нет, то можно обойтись несколькими переходниками, в сумме дающими 600 Вт энергии. Охладить горячий нрав флагмана не так просто, а в результате на рынке появляются монструозные конструкции, внешний вид которых поражает воображение. Под такие видеокарты нужен солидный системный блок, а также достаточно места для отвода горячего воздуха. Для понимания проблемы следует вспомнить, что многие современные стиральные машины способны в режиме экономии потреблять около 0.6 кВт в час. Представьте себе, что внутри вашего компьютера скрывается видеокарта, потребление которой примерно соответствует стиральной машине, вот только работает такое чудо техники сутками напролёт. Очевидно, что без качественной системы охлаждения не обойтись, ну а эксперты фиксируют появление нового тренда. Так, всё чаще на рынке можно встретить видеокарты, оснащённые сразу четырьмя кулерами. 

Что любопытно, производители не увеличивают длину платы физически, предлагая установку дополнительной системы охлаждения на задней панели. Под горячую руку авторам сайта Glitched Online попала новенькая GeForce RTX 5090 производства Gigabyte из серии AORUS Master. Были проведены всесторонние тесты, результаты которых оказались удручающими. Прежде всего в глаза бросаются некоторые странности, с которыми придётся иметь дело владельцам такой видеокарты. Например, GeForce RTX 5090 включает место для установки кулера, а сам он идёт в комплекте, вот только с подключением могут возникнуть проблемы. Вам обязательно потребуется отыскать кабель питания, ну а на плате ничего подобного не предусмотрено. Такая конструкция вызывает вопросы, поскольку сильно портит внешний вид и крайне неудобна. Но даже если четвёртый кулер и подключить, то эффект от него окажется незначительным. Авторы Glitched Online выяснили, что с тремя штатными кулерами GeForce RTX 5090 прогревается до 69 градусов, тогда как после операции по прикручиванию четвёртого вентилятора температура снижается до 67 градусов. 

Не впечатляет, а значит, особого смысла от такого кулера нет. Намного эффективнее будет установить в корпусе нормальную систему охлаждения, за счёт которой тёплый воздух сможет выводиться наружу. Что примечательно, конструкцию с четвёртым вентилятором предлагают и другие разработчики. Например, в серии Galax SG флагманы NVIDIA получали кулер уже несколько поколений. Есть такая конструкция и в элитных сериях Asus ROG Astral и MSI Special Edition. Каждая видеокарта с дополнительным кулером ощутимо дороже, чем просят за близкую к эталонной модели. При этом все указанные выше производители предлагают штатное крепление дополнительного кулера, а значит, ничего не нужно прикручивать и придумывать. И только Gigabyte устраивает из этого настоящий квест. Как пишут эксперты, усиленная конструкция практически бесполезна, но крайне негативно отражается на конечной стоимости продукта. Все видеокарты, которые идут с четвёртым вентилятором, получают прибавку от 300 долларов, а в итоге цена может с рекомендованных 2000 долларов достигать 2500 и выше. 

В сети есть тесты, авторы которых сравнивают различные модели видеокарт на одном и том же графическом чипе. Было неоднократно доказано, что GeForce RTX 4090 в эталонном исполнении не уступает прокачанным моделям, конечная стоимость которых оказывается на 1000 долларов выше. А между тем такие видеокарты не только не дают прибавки к быстродействию, но и не гарантируют низких температур. Мало того, из-за того, что производители используют повышенные тактовые частоты, прокачанный флагман оказывается ещё горячее, прибавляя 2-3% от заявленных в эталонном варианте показателей. В играх всё это незаметно, но требует значительной переплаты. В случае, когда геймер покупает видеокарту с четырьмя кулерами, то платить в прямом смысле приходится за воздух в вентиляторе.

#видеокарты #gigabyte #geforce rtx 5090
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