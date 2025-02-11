Когда несколько десятилетий назад разрушительное влияние человека на природу стало очевидным, члены ООН приняли решение снизить давление на окружающую среду. Были созданы механизмы, позволяющие технологическим странам покупать квоты на выбросы у небольших государств, а также контролировать количество парниковых газов в атмосфере. Какое-то время схема работала, а прогнозы казались оптимистичными.
Вот только сегодня всё это практически выброшено на свалку истории, поскольку США под руководством Трампа вышли из Парижских климатических соглашений. Подобный документ сильно ограничивает строительство перерабатывающих заводов, а Трамп не привык идти на компромиссы. Ожидается, что примеру США последуют и другие, что ставит под сомнение выполнение климатических договорённостей. Ничего лучше человечество не придумало, хотя в условиях повышенной геополитической напряжённости договориться лидеры стран точно не смогут.
Это значит, что если новое соглашение и появится, то случится это очень нескоро. 5 или даже 10 лет могут быть потеряны, это время, которое приведёт к ещё более трагичным последствиям для нашей планеты.
Уже сегодня учёные называют положение сложным. Отмечается, что времени на принятие соответствующих решений осталось не так много, а длительные дебаты и конфликты способны привести к необратимым последствиям. На самом деле некоторые эксперты убеждены, что последняя черта уже была пройдена, и человечеству придётся решать куда более серьёзные проблемы, чем дыра в бюджете. К 2050 году ледниковая шапка может растаять, что приведёт к затоплению части островов и прибрежных городов. Например, под угрозой Британия, Нью-Йорк и многие другие мегаполисы. Согласно данным двух масштабных исследований, Земля перешагнула тревожный порог глобального потепления в 1.5 градуса. Этот рубеж, установленный Парижским соглашением 2015 года, должен был стать пределом, за которым начинается серьёзный ущерб для экосистем и человечества.
Как показали недавние исследования, 2024 год стал первым, когда средняя температура планеты превысила этот критический уровень, что свидетельствует о начале новой фазы климатических изменений. Парижское соглашение, подписанное почти всеми странами мира, ставило амбициозную цель: удержать повышение средней глобальной температуры значительно ниже 2 градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем и стремиться ограничить её рост до 1.5 градуса. Этот порог не был выбран случайно: учёные считают, что его превышение приведёт к необратимым последствиям для климата, включая экстремальные погодные явления, повышение уровня моря и массовое исчезновение видов. Некоторые учёные пишут, что кратковременное превышение не считается официальным нарушением целей Парижского соглашения. Данные принято оценивать в долговременной перспективе, но авторы указанного выше исследования не видят причин для оптимизма. Учёные из Европы и Канады проанализировали исторические климатические данные и пришли к тревожному выводу: рекордно жаркий 2024 год может быть сигналом начала долгосрочного периода потепления, когда отметка в 1.5 градуса станет нормой. Европейская команда исследователей установила, что достижение определённого температурного порога часто означает сохранение этой тенденции на протяжении следующих 20 лет.
Такой феномен объясняется инерцией климатической системы: океаны и атмосфера продолжают накапливать тепло даже после сокращения выбросов парниковых газов. Канадские учёные обращают внимание на важные детали: июнь 2024 года стал 12-м месяцем подряд с превышением порога в 1.5 градуса, что также указывает на устойчивый характер потепления. Причины превышения порога заключаются не только в антропогенных выбросах парниковых газов, но и влиянии природных факторов. Это феномен Эль-Ниньо, который способствует временному повышению глобальных температур. Проблема в том, что даже если спад Эль-Ниньо не сулит значительного охлаждения: прогнозы на 2025 год предполагают лишь незначительное снижение температуры. Учёные уверены, что резкое сокращение выбросов сегодня вряд ли позволит избежать дальнейшего роста температур. Планета уже накопила значительное количество тепла, особенно в океанах, а значит процесс необратим в краткосрочной перспективе. Важно понимать, что климатическая система реагирует на изменения с временной задержкой, и последствия текущих выбросов будут ощущаться ещё десятилетиями.
Последствия уже ощутимы по всему миру: учащение экстремальных погодных явлений, таких как засухи, наводнения, лесные пожары и ураганы. Повышение уровня моря угрожает прибрежным городам и низменным островным государствам. Разрушение экосистем приводит к исчезновению биологических видов и нарушению продовольственной безопасности. Например, Австралия уже столкнулась с повышением средней температуры на 1.5 градуса с 1910 года, что пагубно сказывается на её уникальной природе, включая Большой Барьерный риф. Потепление океанов приводит к обесцвечиванию кораллов, снижению рыбных запасов и изменению миграционных маршрутов морских животных. Исследователи полагают, что ещё не всё потеряно. Развитие возобновляемых источников энергии, сокращение использования ископаемого топлива и технологические инновации доказывают, что перемены возможны. Во многих странах наблюдается рост использования солнечной и ветровой энергии, электромобилей и энергосберегающих технологий. Проблема лишь в том, что все предпринимаемые усилия пока недостаточны.
Для достижения климатических целей необходимо не только сокращать выбросы, но и внедрять технологии для удаления углекислого газа из атмосферы. Это может включать лесовосстановление, развитие технологий улавливания и хранения углерода, а также изменение методов сельского хозяйства. Исследования подчёркивают необходимость срочных действий. Богатые страны должны оказывать помощь беднейшим регионам, которые страдают от изменений климата наиболее сильно. Это включает финансовую поддержку, передачу технологий и развитие адаптационной инфраструктуры. Кроме того, требуется глобальный переход к декарбонизации экономики. Это означает отказ от ископаемого топлива, развитие устойчивых транспортных систем, повышение энергоэффективности и изменение моделей потребления.
В настоящее время из климатических соглашений вышли только США, но если за Трампом последуют и другие государства, вернуться к переговорам удастся очень нескоро. Добавим, что особого желания со стороны богатых стран помогать беднейшим регионам замечено не было. Вместо того чтобы строить в Африке солнечные панели и фермы по очистке воды, США и другие технологические государства предпочитали покупать квоты, позволяющие увеличивать выбросы.