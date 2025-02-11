Такую точку зрения высказывают учёные, ссылаясь на температурные аномалии, зафиксированные в 2024 году

Когда несколько десятилетий назад разрушительное влияние человека на природу стало очевидным, члены ООН приняли решение снизить давление на окружающую среду. Были созданы механизмы, позволяющие технологическим странам покупать квоты на выбросы у небольших государств, а также контролировать количество парниковых газов в атмосфере. Какое-то время схема работала, а прогнозы казались оптимистичными.

Вот только сегодня всё это практически выброшено на свалку истории, поскольку США под руководством Трампа вышли из Парижских климатических соглашений. Подобный документ сильно ограничивает строительство перерабатывающих заводов, а Трамп не привык идти на компромиссы. Ожидается, что примеру США последуют и другие, что ставит под сомнение выполнение климатических договорённостей. Ничего лучше человечество не придумало, хотя в условиях повышенной геополитической напряжённости договориться лидеры стран точно не смогут.

Это значит, что если новое соглашение и появится, то случится это очень нескоро. 5 или даже 10 лет могут быть потеряны, это время, которое приведёт к ещё более трагичным последствиям для нашей планеты.

Уже сегодня учёные называют положение сложным. Отмечается, что времени на принятие соответствующих решений осталось не так много, а длительные дебаты и конфликты способны привести к необратимым последствиям. На самом деле некоторые эксперты убеждены, что последняя черта уже была пройдена, и человечеству придётся решать куда более серьёзные проблемы, чем дыра в бюджете. К 2050 году ледниковая шапка может растаять, что приведёт к затоплению части островов и прибрежных городов. Например, под угрозой Британия, Нью-Йорк и многие другие мегаполисы. Согласно данным двух масштабных исследований, Земля перешагнула тревожный порог глобального потепления в 1.5 градуса. Этот рубеж, установленный Парижским соглашением 2015 года, должен был стать пределом, за которым начинается серьёзный ущерб для экосистем и человечества.

Как показали недавние исследования, 2024 год стал первым, когда средняя температура планеты превысила этот критический уровень, что свидетельствует о начале новой фазы климатических изменений. Парижское соглашение, подписанное почти всеми странами мира, ставило амбициозную цель: удержать повышение средней глобальной температуры значительно ниже 2 градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем и стремиться ограничить её рост до 1.5 градуса. Этот порог не был выбран случайно: учёные считают, что его превышение приведёт к необратимым последствиям для климата, включая экстремальные погодные явления, повышение уровня моря и массовое исчезновение видов. Некоторые учёные пишут, что кратковременное превышение не считается официальным нарушением целей Парижского соглашения. Данные принято оценивать в долговременной перспективе, но авторы указанного выше исследования не видят причин для оптимизма. Учёные из Европы и Канады проанализировали исторические климатические данные и пришли к тревожному выводу: рекордно жаркий 2024 год может быть сигналом начала долгосрочного периода потепления, когда отметка в 1.5 градуса станет нормой. Европейская команда исследователей установила, что достижение определённого температурного порога часто означает сохранение этой тенденции на протяжении следующих 20 лет.

Такой феномен объясняется инерцией климатической системы: океаны и атмосфера продолжают накапливать тепло даже после сокращения выбросов парниковых газов. Канадские учёные обращают внимание на важные детали: июнь 2024 года стал 12-м месяцем подряд с превышением порога в 1.5 градуса, что также указывает на устойчивый характер потепления. Причины превышения порога заключаются не только в антропогенных выбросах парниковых газов, но и влиянии природных факторов. Это феномен Эль-Ниньо, который способствует временному повышению глобальных температур. Проблема в том, что даже если спад Эль-Ниньо не сулит значительного охлаждения: прогнозы на 2025 год предполагают лишь незначительное снижение температуры. Учёные уверены, что резкое сокращение выбросов сегодня вряд ли позволит избежать дальнейшего роста температур. Планета уже накопила значительное количество тепла, особенно в океанах, а значит процесс необратим в краткосрочной перспективе. Важно понимать, что климатическая система реагирует на изменения с временной задержкой, и последствия текущих выбросов будут ощущаться ещё десятилетиями.

Последствия уже ощутимы по всему миру: учащение экстремальных погодных явлений, таких как засухи, наводнения, лесные пожары и ураганы. Повышение уровня моря угрожает прибрежным городам и низменным островным государствам. Разрушение экосистем приводит к исчезновению биологических видов и нарушению продовольственной безопасности. Например, Австралия уже столкнулась с повышением средней температуры на 1.5 градуса с 1910 года, что пагубно сказывается на её уникальной природе, включая Большой Барьерный риф. Потепление океанов приводит к обесцвечиванию кораллов, снижению рыбных запасов и изменению миграционных маршрутов морских животных. Исследователи полагают, что ещё не всё потеряно. Развитие возобновляемых источников энергии, сокращение использования ископаемого топлива и технологические инновации доказывают, что перемены возможны. Во многих странах наблюдается рост использования солнечной и ветровой энергии, электромобилей и энергосберегающих технологий. Проблема лишь в том, что все предпринимаемые усилия пока недостаточны.

Для достижения климатических целей необходимо не только сокращать выбросы, но и внедрять технологии для удаления углекислого газа из атмосферы. Это может включать лесовосстановление, развитие технологий улавливания и хранения углерода, а также изменение методов сельского хозяйства. Исследования подчёркивают необходимость срочных действий. Богатые страны должны оказывать помощь беднейшим регионам, которые страдают от изменений климата наиболее сильно. Это включает финансовую поддержку, передачу технологий и развитие адаптационной инфраструктуры. Кроме того, требуется глобальный переход к декарбонизации экономики. Это означает отказ от ископаемого топлива, развитие устойчивых транспортных систем, повышение энергоэффективности и изменение моделей потребления.

В настоящее время из климатических соглашений вышли только США, но если за Трампом последуют и другие государства, вернуться к переговорам удастся очень нескоро. Добавим, что особого желания со стороны богатых стран помогать беднейшим регионам замечено не было. Вместо того чтобы строить в Африке солнечные панели и фермы по очистке воды, США и другие технологические государства предпочитали покупать квоты, позволяющие увеличивать выбросы.