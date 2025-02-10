Судя по многочисленным утечкам, Radeon RX 9070 ХТ точно будет быстрее GeForce RTX 5070 в обычных сценариях, но может уступить при активации технологии масштабирования

Судя по всему, рядовые геймеры ещё долго не получат доступ к настольной графике нового поколения. NVIDIA выпустила два графических чипа, тогда как AMD затаилась и ждёт удачного момента для презентации. GeForce RTX 5090 получилась спорной, поскольку предлагает небольшой прирост быстродействия по сравнению с GeForce RTX 4090. Особенно новая видеокарта хороша в сценариях, требующих повышенной вычислительной мощности (обучение ИИ). По разным причинам флагман недоступен в продаже, а перекупщики предлагают оставшиеся у них на руках решения в 2-3 раза дороже рекомендованной стоимости. Немногим лучше дела обстоят с GeForce RTX 5080. Таких видеокарт выпустили больше, но и здесь наблюдается дефицит.

Масла в огонь подливают все участники цепочки поставки: от ритейлеров, не желающих упускать шанс дополнительного заработка – до перекупщиков, формирующих локальный и глобальный дефицит. Несколько дней назад к общему делу подключились и производители. Например, ASUS планирует отгружать самую бюджетную модель GeForce RTX 5080 почти за 1300 долларов, а это намного выше рекомендованных 1000 долларов. Инсайдеры пишут, что в ближайшие месяцы поставки флагманов будут медленно расти, но удовлетворить запросы со стороны энтузиастов удастся не раньше лета. К счастью, в портфолио NVIDIA имеются не только флагманы. 20 февраля в продажу поступит GeForce RTX 5070 Ti, но инсайдеры пишут о крайне небольшом количестве запасов по всему миру. Дженсен Хуанг испытывает терпение геймеров, но довольно значительная часть любителей видеоигр ждёт релиза GeForce RTX 5070. Всё дело в том, что GeForce RTX 5070 Ti получит ценник не ниже 750 долларов, и это довольно значительная сумма.

Что до GeForce RTX 5070, то за видеокарту будут просить 550 долларов на старте, но инсайдеры рисуют не радужную картину. Прежде всего нужно учитывать, что мы до сих пор не знаем точную дату начала продаж этой видеокарты. Рекомендованная цена была озвучена ещё 6 января, и с тех пор представители NVIDIA на эту тему отмалчивались. Если учитывать опыт выхода старших графических чипов, то купить GeForce RTX 5070 за 550 долларов не получится даже в США. На европейский рынок такая видеокарта и вовсе может приехать за 700 евро, а это совсем другая ценовая категория. Если обратить внимание на последние утечки на эту тему, можно выдохнуть, ведь рядовым геймерам нервничать на эту тему не придётся. Причина проста: видеокарт на старте окажется так мало, что цены неминуемо поползут вверх. Логики в покупке GeForce RTX 5070 за 700-800 евро нет, а незначительное количество видеокарт тут же разойдётся среди блогеров и других энтузиастов.

Не впечатляют и технические характеристики данного графического чипа. Согласно официальным прогнозам, GeForce RTX 5070 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4070, вот только в рознице есть GeForce RTX 4070 SUPER, ну а сравнения с такой видеокартой не было. Можно предположить, что GeForce RTX 5070 будет на 5-7% быстрее, что окажется почти незаметно в большей части сценариев. Видеокарта вызывает большие вопросы, а инсайдеры пишут, что в данном ценовом сегменте ожидается неожиданное противостояние. На самом деле информации на эту тему мало, поскольку даже сегодня остаётся неизвестна приблизительная производительность Radeon RX 9070 ХТ.

Представители AMD уже не раз намекали на большой прорыв, но кроме многозначительных заявлений ничего конкретного в прессе нет. Инсайдеры не могут назвать точные характеристики Radeon RX 9070 ХТ, а в сети звучат оптимистичные прогнозы. Якобы, розница накапливает запасы, а к релизу количество доступных видеокарт окажется существенным. Пока точная дата релиза этой видеокарты неизвестна, многое зависит от того, когда будет назначен старт продаж GeForce RTX 5070. Похоже, обе видеокарты претендуют на одну и ту же ценовую категорию, а сегодня Лиза Су и Дженсен Хуанг пытаются оттянуть релиз, вынудив конкурирующую сторону сделать первый шаг.

Красная команда осторожничает, но если судить по активности фанатов AMD в сети, то можно прийти к простому выводу: релиза Radeon RX 9070 ХТ ждут единицы. Причина проста, ведь ожидание сильно затянулось, а без хорошей рекламы и постоянных утечек сомневаться начали даже преданные фанаты тётушки Су. Инсайдеры предлагают просто подождать. Информации станет больше к концу февраля, поскольку слишком долго оттягивать неизбежное обе компании не могут. На прошлой неделе NVIDIA серьёзно сократила производство GeForce RTX 4060, а значит через пару месяцев дефицит предложений начнёт ощущать розница по всему миру. Нужно как можно быстрее наладить выпуск GeForce RTX 5060, но без своевременного релиза GeForce RTX 5070 двигаться дальше нельзя. AMD никуда не спешит, а о Radeon RX 9060 ХТ вообще ничего неизвестно. Не исключено, что у красных есть проблемы с программной и аппаратной частью, но сегодня ясно одно: в ближайшее время ждать видеокарт по рекомендованным ценам глупо.

Новинки совершили незначительный рывок в производительности между поколениями и полагаются на умные технологии. DLSS 4.0 способна увеличить фрамрейт в несколько раз. Если FSR 4.0 от AMD не предложит ничего подобного, то Radeon RX 9070 ХТ будет на фоне GeForce RTX 5070 смотреться крайне посредственно. И всё же, некоторые надежды остаются. Ранее мы слышали громкие заявление руководства красных, а утечки свидетельствуют о существенном приросты быстродействия. Radeon RX 9070 ХТ может оказаться большим сюрпризом для геймеров и нарушить красивую стратегию продаж NVIDIA. В успех AMD верят немногие, хотя это далеко не все вопросы, которые волнуют геймеров и экспертов. Как уже было сказано выше, ответов мы пока не получим, а значит остаётся только ждать.