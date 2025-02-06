Некогда Аральское озеро было таким большим, что его даже называли морем

Сегодня многие эксперты уверяют, что влияние человека на природу сильно переоценено. Якобы, планктон выделяет больше парниковых газов, чем все коровы на планете. Может и так, вот только речь идёт о цифрах, не нарушающих баланс природы, тогда как антропогенный фактор выходит за пределы регенеративного потенциала нашей планеты. Представьте себе большую ёмкость воды, в которой содержатся тысячи литров влаги. Если не переливать через край, то резервуаром можно пользоваться долго, но достаточно залить туда лишние 10-20 литров, и выверенный баланс нарушится. Человек явно выходит за границы природного баланса, ну а сегодня мы поговорим о том, к каким губительным последствиям может привести влияние нашей цивилизации на окружающую среду.

Для справки, было время, когда Аральское озеро было таким огромным, что его называли морем. Удивительно, но озеро имело не только приливы, но и вызывало у моряков трепет, обрушивая штормы на рыбацкие суда. До 1960-х годов Аральское озеро располагалось на границах Узбекистана и Казахстана, раскинувшись на внушительные 68 000 квадратных километров. Оно было четвёртым по величине озером на планете, его воды кормили миллионы людей. Вокруг располагались города и посёлки, соединяя разные народы и давая жизнь новым поколениям. К 2015 году от этого гиганта почти ничего не осталось. 9 лет назад озеро располагалось на площади в 8000 квадратных километров, ну а остальная местность представляет собой пустыню Аралкум. Экологи пишут, что перед нами мрачный символ одной из крупнейших экологических катастроф в истории человечества. В настоящее время Аральское озеро продолжает мелеть и терять влагу, ну а специалисты пишут, что процесс необратим, а значит совсем скоро от ключевой водной артерии совсем ничего не останется.

Причина исчезновения Аральского моря кроется в масштабных ирригационных проектах Советского Союза. В 1960-х годах реки Амударья и Сырдарья, которые веками питали озеро, были перенаправлены для орошения миллионов гектаров хлопковых полей. Изначально это казалось крайне удачным решением, позволяющим решить проблемы сельского хозяйства нескольких регионов. Вот только со временем стало ясно, что действия человека нарушили хрупкий баланс, поскольку уровень воды в озере начал стремительно падать. Одновременно с этим оно становилось всё более солёным, что привело к гибели большей части местной фауны. В период с 1960 по 1990 годы уровень воды снизился более чем на 22 метра, а объём воды уменьшился на 90%. После того как вода ушла, морское дно превратилось в пустыню, а вместо рыбы на местных жителей обрушились переполненные песком и пылью ветра. Экологи пишут, что это не просто песок, ведь пыль Аралкума насыщена токсинами. Здесь смеси удобрений и пестицидов, использованных во времена СССР. Все эти ядовитые элементы разносятся ветром на сотни километров, отравляя воздух, загрязняя воду и убивая урожай. Исследования показывают, что с 1984 по 2015 год количество атмосферной пыли в регионе почти удвоилось (с 14 до 27 миллионов тонн). Пыль достигает даже территории Туркменистана и Афганистана.

Пыль Аралкума несёт с собой не только экологические, но и серьёзные медицинские угрозы. В регионе фиксируют рост заболеваний дыхательных путей, увеличение врождённых дефектов и прочие проблемы со здоровьем. В некоторых районах Узбекистана и Казахстана уровень заболеваемости туберкулёзом вырос на 30%, а частота хронических болезней дыхательной системы среди детей достигла 50%. Более того, мелкие частицы пыли ускоряют таяние ледников в горах Тянь-Шаня и Памира, усугубляя глобальный водный кризис. Когда-то рыболовная промышленность Аральского моря приносила более 40 000 тонн рыбы в год и обеспечивала работой свыше 60 000 человек. Сегодня рыболовство практически исчезло. Маленькие порты, такие как Муйнак, превратились в города-призраки, где ржавые рыбацкие суда лежат на песке, как памятники умирающему озеру. Экономические убытки оцениваются в миллиарды долларов, а миграция населения продолжается, поскольку люди ищут лучшие условия для жизни.

Властям Узбекистана и Казахстана, при поддержке ЕС и USAID, удалось реализовать проекты по озеленению бывшего морского дна, чтобы остановить распространение токсичной пыли. Учёные ищут растения, способные выживать в засолённой почве, создавая эффективные зелёные барьеры. Посажено более 350 000 гектаров саксаула, что помогает уменьшить пылевые бури. Также была построена Кокаральская плотина, благодаря которой удалось частично восстановить уровень воды в Северном Арале, увеличив его площадь с 1 900 до 3 300 квадратных километров. Нет никаких сомнений, что история Аральского моря – это не просто локальная трагедия. Подобные процессы происходят по всему миру: озёра в Африке, на Ближнем Востоке, в Австралии и США исчезают из-за неправильного управления водными ресурсами и изменения климата. К примеру, озеро Чад в Африке потеряло 90% своей площади за последние 50 лет, а Великие озёра в США сталкиваются с угрозами загрязнения и засухи. Пока человечество и не думает останавливаться, ну а мы приближаемся к моменту, когда последствия влияния на окружающую среду станут необратимыми.